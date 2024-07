Ana Belac pripravljena na olimpijski izziv v Parizu

Sedemindvajsetletna Portorožanka je imela izpolnjeno normo že za OI v Tokiu, a se je odpovedala nastopu, saj je tedaj prvo leto nastopala na najmočnejši turneji na svetu za golfistke LPGA (Ladies Professional Golf Association). Letos so bile olimpijske igre njen primarni cilj. Normo oziroma dovolj visoko uvrstitev na svetovni lestvici poklicnih igralk golfa je dosegla konec maja.

"Za nastop v Tokiu se nisem odločila zaradi dolgih potovanj in dejstva, da bi morala izpustiti nekaj pomembnih turnirjev na LPGA. Letos sem se načrtno usmerila na uvrstitev v Pariz, zato sem več nastopala na turnirjih evropske serije, ki prinašajo več točk za svetovno lestvico kot turnirji serije Epson v ZDA," je uvodoma v pogovoru za STA dejala Ana Belac.

Slovenska olimpijka je trenutno na 288. mestu lestvice Rolex - leto 2024 je začela na 461. mestu, s čimer si je zagotovila udeležbo na 60-članskem olimpijskem turnirju. Nobena država v Parizu ne bo imela več kot štiri nastopajoče, Slovenija je izpolnila obe razpoložljivi mesti. Pia Babnik (334.), ki je v Tokiu zasedla 34. mesto, je na igre prišla v zadnjem trenutku iz mest za rezerve.

"Ko sem se uvrstila na olimpijske igre, sem bila presrečna, a v športu ni veliko časa za proslavljanje. Treba je delati in vaditi dan za dnem," pravi Ana Belac. "Zavedam se, da so olimpijske igre nekaj posebnega, a moji cilji v Parizu so taki kot na vsakem turnirju. Seveda želim vsakič zmagati, a o tem ne razmišljam, moje načelo je, da se skušam maksimalno pripraviti, odigrati čim bolje, kaj bo to prineslo, pa bom videla na koncu turnirja."

"V golfu ni tako kot v nekaterih športih, kjer postaviš rezultat in približno veš, kam te bo ta pripeljal. Pri nas je ogromno zunanjih faktorjev - od igrišča, pogojev za igro, sreče nenazadnje, predvsem pa dejstva, da lahko igraš življenjsko partijo, kakšna druga igralka pa odigra še boljšo," je povedala Belac.

"Se pa zelo veselim sodelovanja na olimpijskih igrah. Pred desetimi leti sem bila na mladinskih olimpijskih igrah v Nanjingu in bilo je super, verjamem, da bo tudi v Parizu podobno. Komaj čakam, da spoznam tudi ostale slovenske olimpijce," je dodala.

Diplomantka univerzi Duke, kjer je študirala statistiko, bo priprave na OI opravila v ZDA, kjer jo v prihodnjih dveh tednih čakata dva turnirja serije Epson, ki je vstopna postaja za LPGA.

"Sredi sezone Epson Toura sem na dobri poti, da si za prihodnjo sezono zagotovim udeležbo na LPGA, kar je osnovni cilj moje kariere. V to sem vložila ogromno v zadnjih sezonah. Že drugo leto treniram pod taktirko Novozelandca Granta Waita, ki je nekoč igral na PGA Touru. Občutno sva izboljšala tehniko dolgih udarcev, s kratko igro in patanjem nisem imela nikoli težav, tako da se zdaj počutim, da lahko na vsakem turnirju posežem po najvišjih mestih," pravi Ana Belac.

Slovenija je Ano Belac spoznala 2020, ko je postala igralka leta na turneji Symetra (zdaj Epson Tour) in si zagotovila udeležbo med svetovno elito. Tedaj je presenetila z vijolično barvo las, vmes je zamenjala kar nekaj odtenkov, v Pariz pa bo prišla kot črnolaska. "Rada eksperimentiram, mislim, da s tem pokažem svoj karakter. Zadnja odločitev je bila sprejeta precej na hitro, a sem zelo zadovoljna," je dejala Belac.

Golfistka, ki je prve korake v svet bele žogice in 14 palic naredila v Lipici, pred tem je trenirala alpsko smučanje, je v pogovoru za STA razkrila še par podrobnosti iz osebnega življenja. Od vseh športov najraje spremlja hokej na ledu. Zaradi prijateljev se ne more izogniti pogovorom o Luki Dončiću, doma pa obožuje kuhanje.

