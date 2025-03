Ana Belac v tretjem nastopu prvič v finalu

Slovenska golfistka Ana Belac je uspešno nastopila na turnirju serije LPGA v kitajskem Hainanu z nagradnim skladom nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Po dveh dneh je bila na robu najboljše deseterice, z rezultatom 75 in 76 v finalnem delu pa je nekoliko poslabšala svojo uvrstitev.

S 44. mestom in skupnim izidom 293 udarcev oziroma +5 nad igriščem modrega zaliva ob jezeru Jian je bila osemindvajsetletna Portorožanka povsem zadovoljna, saj je bil to njen prvi rez na treh turnirjih v tej sezoni. Na prejšnjih dveh je uvrstitev v zaključni del ali zgornjo polovico nastopajočih zgrešila za en udarec.

Belac ima sicer polnopravni status na najmočnejši turneji LPGA, na kateri si bodo golfistke na 33 turnirjih v koledarju razdelile 125 milijonov evrov.

Turnir na Kitajskem je dobila Japonka Rio Takeda, ki je zadnji dan s 64 udarci izenačila rekord igrišče. Novinka na turneji LPGA je slavila s skupnim rezultatom -17. Drugouvrščeno Avstralko Minjee Lee je prehitela za šest udarcev, kar je hkrati najbolj prepričljiva zmaga letos na LPGA. Za zmago je prejela 346.000 evrov.

Na evropski turneji LET bi morala ta teden na igriščih Sanctuary Cove v zvezni deželi Queensland v Avstraliji nastopiti Pia Babnik, a so turnir zaradi ciklona Alfred in slabih vremenskih razmer odpovedali.

