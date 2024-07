Urška Žigart: Ne želim dirkati nekje, kjer me ne spoštujejo. Kaj pa pravi Penko?

Neizbor Urške Žigart v slovensko olimpijsko kolesarsko reprezentanco odmeva. Trenutno najboljša slovenska kolesarka je prizadeta, njen agent Alex Carera se je na odločitev selektorja Gorazda Penka odzval ostro. "Selektor je oškodoval kolesarstvo in olimpijski komite zaradi osebnih interesov. To je nesprejemljivo," je zapisal. Kako pa je svojo odločitev, da v Pariz pelje Eugenijo Bujak in Urško Pintar, utemeljil Gorazd Penko?

"Zakaj ti dve tekmovalki? Naštel bom popolnoma objektivne razloge: lani so podeljevali kvoto nacionalnim panožnim zvezam v kolesarstvu in Urška Pintar je dosegla najvišje število točk, na mednarodni lestvici je bila tudi najvišje uvrščena. Čeprav vemo, da tekmuje s klubom, ki nima prav veliko možnosti za dirke in veliko sredstev. Drugo, kronometrsko kvoto si je privozila Eugenia Bujak, ki sem jo odlično pripravil na kronometrsko preizkušnjo na svetovnem prvenstvu. Dosegla je 12. mesto, česar niti slučajno nisem pričakoval. Takrat so se postavile kvote za letošnje olimpijske igre," je za slovensko nacionalno televizijo povedal selektor ženske članske kolesarske reprezentance Gorazd Penko.

Penko pojasnil svojo odločitev

Gorazd Penko: Urška Žigart nikoli do danes na enodnevni dirki ni bila med najboljšimi 30 kolesarkami na svetovnih prvenstvih ali enodnevni WorldTour dirki. Foto: www.alesfevzer.com Ampak letos je stanje drugačno. Urška Žigart je trenutno daleč najboljša slovenska kolesarka, na letvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) je na 113. mestu, Urška Pintar je šele 232., Eugenija Bujak pa 138. Ob tem ne gre pozabiti, da je Žigartova letos zanesljivo osvojila naslova državne prvakinje v kronometru in na cestni dirki, na kateri je Pintarjevo premagala za deset minut.

"Na Kolesarski zvezi zagotovo želimo, da bi Slovenijo na olimpijskih igrah zastopali trenutno naši najboljši tekmovalki, vendar je končna odločitev na strani selektorja," so danes v odzivu na olimpijski izbor zapisali pri Kolesarski zvezi Slovenije. In zakaj torej glede na trenutno stanje selektor na seznam ni uvrstil obeh najboljših, Žigartove in Bujakove? "Če pa pogledamo širše glede selekcije: Urška Žigart nikoli do danes na enodnevni dirki ni bila med najboljšimi 30 kolesarkami na svetovnih prvenstvih ali enodnevni WorldTour dirki. Ne gre pa izpodbijati njene kvalitete na daljših vzponih, kakršna je bila današnja etapa na ženskem Giru. Tu ima nesporno kvaliteto," je za RTV Slovenija odgovoril Penko.

Agent oster: Selektor je oškodoval kolesarstvo in olimpijski komite

Urška Žigart je že včeraj prek družbenih omrežij izrazila razočaranje, tudi njen zaročenec Tadej Pogačar, ki je uvrščen na moški olimpijski spisek, je bil jezen. Še toliko bolj oster je bil danes njun agent Alex Carera.

"Slovenska kolesarska šola je ena najboljših na svetu s številnimi šampioni, kot so Tadej, Primož, Matej, Domen, Tratnik, Luka itd., pa z mladimi talenti prihodnosti, kot so Omrzel, Glivar in Valjavec. Priznanje gre tehničnim delavcem, kot so Andrej Hauptman, Gorazd Štangelj in Martin Hvastija, ki že leta delajo dobro in profesionalno. Na žalost pa smo tudi včeraj lahko spoznali, zakaj žensko kolesarstvo v Sloveniji ne dosega te ravni. Urška je državna prvakinja na cestni dirki in v kronometru, ampak selektor se je odločil, da bo upošteval neprofesionalne kriterije. Zakaj? Najbolje, da vprašate njega, ampak prepričan sem, da ne bo znal odgovoriti," je zapisal Carera.

"Žal mi je slovenskih navijačev, saj na teh olimpijskih igrah ne bodo mogli navijati za svoje najboljše športnike. Selektor je oškodoval kolesarstvo in olimpijski komite zaradi osebnih interesov. To je nesprejemljivo," je bil še oster Italijan.

"Ne želim dirkati nekje, kjer me ne spoštujejo in me zaničujejo"

Urško Pintar (levo) je na letošnjem državnem prvenstvu na cestni dirki premagala za deset minut! Foto: Ana Kovač Urška Žigart pa je danes povedala, da se je z odločitvijo slovenskega selektorja sprijaznila in je popolnoma osredotočena na delo v profesionalni ekipi Liv AlUla Jayco, s katero te dni tekmuje na Dirki po Italiji. "Nisem pričakovala, da bo to doseglo takšne razsežnosti. Že zdavnaj sem se sprijaznila z odločitvijo in moj namen ni izsiljevati svoje udeležbe. Sploh zato, ker mislim, da ne želim dirkati nekje, kjer me ne spoštujejo in me zaničujejo. Pravico pa imam izraziti svoje nestrinjanje s tem, da nisem bila uvrščena v reprezentanco, in izpostaviti odsotnost objektivnih kriterijev v tem izboru," je na Instagramu zapisala slovenska državna prvakinja.

