Primož Roglič demantiral novico glede olimpijskih iger

Za slovenskega šampiona Primoža Rogliča je bil torkov dan na Dirki po Franciji miren. "Nadaljeval se je prosti dan," je povedal v pogovoru za RTVSlo. Njegovega imena v šprinterski deseti etapi etapi ni nihče pogrešal na vrhu razpredelnice, saj so bili v ospredju šprinterji, pogrešali pa so ga na seznamu kandidatov za cestno dirko na olimpijskih igrah, ki je prišel v javnost v ponedeljek. Dan pozneje je razložil, kakšno je stanje glede olimpijskih iger.

Včeraj je prišel seznam kandidatov za nastop v Parizu, na katerem so bila zapisana naslednja imena: Jan Tratnik, Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Luka Mezgec. Na njem smo pogrešali Primoža Rogliča. Pripetila se je komunikacijska napaka Olimpijskega komiteja Slovenije in Kolesarske zveze Slovenije. Pred torkovo etapo je že novinarski kolega z radia Val 202 Igor Tominec poročal, da iz Primoževega tabora poročajo, da olimpijski prvak iz Tokia ni zavrnil nastopa na olimpijskih igrah v Parizu.

Iz tabora @rogla sporočajo, da olimpijski prvak iz Tokia ni zavrnil nastopa na igrah v @Paris2024.



Dogovorjeno je, da se o nastopu (samo na cestni dirki) dogovorijo po #TDF2024, ko bo jasno, v kakšnem stanju bo zaključil Tour.



S selektorjem Urošem Murnom je namreč dogovorjeno, kar smo poročali tudi na Sportalu prejšnji mesec, da se bo o nastopu na cestni dirki odločil po koncu Dirke po Franciji. Selektor bo tudi takrat določil končno četverico. Jasno pa je že, da bo Tratnik tekmoval na kronometru in posledično še na cestni dirki, saj mora kolesar, ki vozi posamično vožnjo na čas, nato tekmovati še na cestni preizkušnji. Pogačar in Roglič sta se namreč nastopu na kronometru odpovedala, saj nimata pravega časa za pripravo, poleg tega trasa ni pisana njima na koži. "Najprej je treba izpeljati 11 etap na Touru. Kot nekdanjemu smučarskemu skakalcu mi olimpijske igre pomenijo največ. Želel bi si tekmovati na olimpijskih igrah, če bo vse dobro," je po koncu torkovega dne za RTVSlo dejal slovenski kolesarski šampion.

Danes je bil na Dirki po Franciji za favorite za skupno zmago miren dan. Bega ni bilo, kolesarji so vozili složno skupaj vse do zaključka, ko so se začeli postavljati šprinterski vlaki ekip. Jasper Philipsen je naposled le dočakal etapni uspeh, kar se je od njega pričakovalo že prej. Zlasti, ker je lani osvojil zeleno majico najboljšega po točkah in se pohvalil s štirimi zmagami. Zdaj jih ima na svojem računu že sedem.

"Nadaljeval se je prosti dan," je Primož obrazložil, kako naporno je bilo za kolesarje po ponedeljkovem prostem dnevu. Zato pa bo povsem drugače v sredo, ko bo pred njimi 211 kilometrov dolga preizkušnja, v kateri bodo morali prekolesariti 4.350 višinskih metrov: "Dolga in težka etapa bo. Zlasti finale. Pričakujem, po dveh prostih dneh, hudo bitko. Strmejši klanec poznam. Bomo videli. Ponavadi ti z leti postanejo še strmejši (smeh, op. a.). Zagotovo bo težko."

V skupnem seštevku je še naprej vodilni Tadej Pogačar. Remco Evenepoel za njim zaostaja 33 sekund, tretji Jonas Vingegaard 1:15, Roglič na četrtem pa 1:36.

Rezultati desete etape

