Na olimpijskih igrah v Parizu bo v vožnji na čas nastopilo samo 35 kolesarjev, na cestni dirki pa ima možnost nastopa 90 kolesarjev. Slovenija ima v vožnji na čas eno mesto, na cestni dirki pa štiri, kar je maksimalno število. S štirimi kolesarji bodo v Parizu nastopile le še reprezentance Belgije, Danske, Velike Britanije in Francije.

Priložnost nastopa v kronometru je selektor Uroš Murn po odpovedi aktualnega olimpijskega prvaka v tej disciplini Primoža Rogliča in številke ena svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja ponudil Janu Tratniku, ki je pred časom v pogovoru za Sportal povedal, da bo storil vse, da se na olimpijski nastop čim bolje pripravi.

Več nejasnosti je glede postave za cestno vožnjo, kjer ima Slovenija štiri mesta, od tega je eno zasedeno, saj je v veljavi pravilo, da kolesar, v primeru Slovenije je to Tratnik, ki nastopi na kronometru, nastopi tudi v vožnji na čas. Kdo bo zasedel ostala tri mesta?

Ni skrivnost, da bi vsi kolesarji, ki so člani World Tour ekip, radi svojo olimpijsko priložnost. Luka Mezgec nam je v pred kratkim v Sobotnem intervjuju dejal, da si želi nastopiti na olimpijskih igrah, saj te izkušnje še nima, in ker se zaveda, da je to njegova zadnja priložnost. "Trasa cestne dirke je podobna trasi dirke v Plouayu v Franciji, kjer sem bil leta 2020 drugi, klanci so dolgi od kilometra do kilometra in pol, niti ni preveč višinskih metrov. V slovenski ekipi so na voljo samo štiri mesta, vemo pa, koliko hudo dobrih kolesarjev imamo v Sloveniji … Bomo videli, kako si bo selektor zamislil taktiko ekipe, na podlagi tega bo tudi sestavil ekipo in to, na koga se bo dirkalo, vseeno pa mislim, da je dobro, da imaš v ekipi enega hitrega kolesarja na koncu za finale, če pride v cilj večja skupina. Olimpijska dirka bo, glede na to, da nastopa samo 90 kolesarjev, bolj odprta, manj nadzorovana, tako da so možni vsi scenariji. Jaz bom vsekakor pripravljen na selektorjev klic in bom tudi vse naredil za to, da bom stoodstotno pripravljen za pomoč, če bom povabilo dobil," je napovedal Mezgec, ki je po skrajšanem Giru dobro nastopal na dirki Po Sloveniji.

Pogovor z Urošem Murnom:

Kdaj boste objavili imena četverice, ki bo Slovenijo zastopala na cestni dirki na olimpijskih igrah v Parizu? Kdaj ste si zadali skrajni rok?

Formalno moramo to storiti že zelo kmalu, ampak zadnjo odločitev bomo sprejeli po koncu Dirke po Franciji. Imamo tako malo tekmovalcev in večina jih bo nastopila na Touru in vemo, kaj jih tam čaka … Okvirni seznam imamo, ker moramo formalno seznam že oddati, ampak končno odločitev bomo sprejeli po Touru. Vse bo odvisno od dogajanja na Touru.

Eno ime v četverici je verjetno Jan Tratnik, ki je predviden za kronometer? Glede na pravilo, da kolesar, ki nastopi v kronometru, vozi tudi cestno dirko?

Da. Potrkajmo, da bo vse v redu z njim.

So vsi slovenski kolesarji iz ekip svetovne serije pripravljeni nastopiti za reprezentanco na olimpijskih igrah?

Da, žal pa imamo samo štiri mesta, kar je sicer največ med reprezentancami. Sam bi z veseljem s seboj vzel še koga.

Koliko mest bi lahko zapolnili?

Brez težav sedem, vse, ki nastopajo v svetovni seriji bi lahko vzel s seboj, kar pa nas pripelje do naslednje težave, ekipe za svetovno prvenstvo, kjer imamo možnost nastopa z osmimi kolesarji, kar pomeni, da nam eden zmanjka in ga bomo morali poiskati med kontinentalnimi ekipami ali kako drugače.

Že znane reprezentance za olimpijske igre VOŽNJA NA ČAS (27. julij): Belgija:

Remco Evenepoel Danska:

Mikkel Bjerg

Mattias Skjelmose Kolumbija:

Daniel Felipe Martinez Nizozemska:

Daan Hoole Norveška:

Tobias FossSøren Wærenskjold Velika Britanija:

Joshua Tarling ZDA:

Brandon McNulty CESTNA DIRKA (275km): Belgija:

Remco Evenepoel

Wout Van Aert

- manjkata še imeni dveh kolesarjev Češka:

Mathias Vacek



Danska:

Mikkel Bjerg

Michael Morkov

Mads Pedersen

Mattias Skjelmose Ekvador:

Jhonatan Narvaez Kolumbija:

Egan Bernal

Daniel Felipe Martinez

Rigoberto Uran Nizozemska:

Daan Holle

Mathieu van der Poel

Dylan Van Baarle (poškododba na Dofineji) Norveška:

Tobias Foss

Søren Wærenskjold Portugalska:

Joao Almeida Nova Zelandija:

Laurence Pithie

Corbin Strong ZDA:

Matteo Jorgenson

Brandon McNulty

Dva tedna pred svetovnim prvenstvom je na sporedu evropsko. Je kaj zanimanja med slovenskimi kolesarji?

Zanimanje je, če bi bilo prvenstvo na sporedu v drugem terminu. Tukaj bi morala Evropska kolesarska zveza razmisliti, saj je to isto obdobje, kot so na sporedu močne dirke svetovne serije v Kanadi (Velika nagrada Quebeca 13. 9. in VN Montreala 15.9. op. a.), kjer je trasa zanimiva za vse naše najboljše kolesarje in nima smisla, da gremo na evropsko prvenstvo, če ni nobenega od njih.

Pomembnejši datumi:



- Dirka po Franciji se bo začela 29. junija in končala 21. julija 2024.

- Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo gostil belgijski Limburg, na sporedu pa bo med 11. in 15. septembrom 2024. - Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Zürichu v Švici bo na sporedu med 21. do 29. septembro.

Bliža se tudi državno prvenstvo, v četrtek 20. junija je na sporedu vožnja na čas, 23. junija bo cestna dirka. Matej Mohorič je že napovedal, da bo nastopil v obeh disciplinah, kaj pa ostali naši kolesarji iz ekip najvišje ravni?

Matej Mohorič, Matevž Govekar in Domen Novak zagotovo pridejo, glede Luke Mezgeca ne vem. Tadeja ne bo, Jana tudi ne, za Primoža ne vem. Trasa bo zelo težka, klanec na Grmado pa zelo zahteven. Sicer je res samo tisti klanec, a je zelo težak.



Start in cilj cestne dirke za naslov državnega prvaka (23.6.) bo pri Občini Trebnje, od koder bo kolesarje pot vodila do Griča pri Trebnjem, od tam mimo Knežje vasi in vasi Železno do Dobrniča, tam pa bo trasa zavila proti najtežjemu delu kroga, vzponu na Grmado. Gre za 1,7 km dolg vzpon z več kot 10-odstotnim povprečnim naklonom. Sledi spust in zaključek v Trebnjem s ciljem pri Občini. Člane čaka sedem krogov (vsak krog je dolg 21,5 km) in več kot 2500 višinskih metrov na 150 km dolgi trasi.

Matej Mohorič vabi navijače na državno prvenstvo:

