Matej Mohorič dobil, kar je potreboval #video

Osrednji junak dirke Po Sloveniji je postal Italijan iz vrst BORE - hansgrohe Giovanni Aleotti, ki je pot do končnega uspeha sprva tlakoval s petkovo zmago s ciljem v Novi Gorici. Dan pozneje je v kraljevski etapi sledil Pello Bilbau, ki je bil najresnejši tekmec za skupno zmago in ni izgubil veliko sekund. Zadnji dan je ob napadu člana Bahrain-Victoriousa po spustu z Velikega Bana imel nekaj nevšečnosti, a se mu je uspelo v Novo mesto pripeljati v družbi najboljšega člana moštva, za katerega je kolesaril tudi Matej Mohorič.

"Healy (Ben Healy, op. a.) je zelo zgodaj napadel z Narvaezom (Jhonathan Narvaez, op. a.). Dirka je eksplodirala. S Pellom smo hoteli izzvati Aleottija, ampak je na žalost Narvaez ostal zadaj in je ekipa Ineosa pomagala pri narekovanju tempa. Na koncu se zaradi tega ni izšlo. Raje poizkušamo zmagati, kot da se zadovoljimo z drugim mestom. Na Trško Goro so nam zaradi vročine moči nekoliko pošle. Na koncu sem se vrnil v boj za etapno zmago, kjer je imel Healy srečo. Z Narvaezom sva se spogledala, zasluženo je zmagal," je Matej pokomentiral dogajanje v zadnji etapi.

Lani se je prav v zaključni etapi veselil prve zmage na dirki Po Sloveniji. Tudi takrat je šla trasa čez Trško Goro. Tokrat je imel prvotno v načrtu pomagati Špancu do morebitne skupne zmage, ki na koncu ni mogel zadati zadnjega udara Aleottiju, ki je prikolesaril do uspeha kariere in na jubilejni 30. dirki Po Sloveniji v cilju v Novem mestu oblekel zeleno majico najboljšega kolesarja: "Pello je bil izmučen od napada. Dejal mi je, naj poskusim z etapno zmago. Healy je izkoristil pravi trenutek in zasluženo zmagal."

"Iz leta v leto je raven višja"

Letošnja dirka je bila izjemno razburljiva, ker nismo videli na delu vrhunskih kolesarjev, ki so odlični v boju za skupne zmage na etapnih dirkah. Zato so lahko privrženci kolesarstva kaj videli. Razburljivo je bilo že od prvega dne. Na vprašanje, kako utrudljivo je bilo na dirki, je Mohorič odgovoril in ponazoril, da takšnega dirkanja v Sloveniji ne vidimo: "Na Dirki po Franciji gre še bolj na nož. Je pa res, da je na dirki Po Sloveniji raven dirkanja iz leta v leto višja, ker ekipe pripeljejo vrhunske postave in je boj za točke. Zato je način dirkanja agresiven. Bolj na nož je. Morda skupni zmagovalec ni na bistveno višji ravni kot prejšnja leta, a je višja kakovost pri prvih zasledovalcih, ki jih je bistveno več in je dirka bolj odprta."

Vedno si vzame čas za navijače. Foto: Ana Kovač

Dirko Po Sloveniji je vzel kot poligon v luči priprav na Tour de France, ki se bo začel 29. junija v Firencah: "Potreboval sem visoko intenzivnost. Noge so bile iz dneva v dan boljše. Zadovoljen sem. Noge so na podobni ravni kot lani za čas, s tem, da sem se letos osredotočil na krajše intervale, za tiste etape, ki so bolj podobne klasikam. Na vzponih morda peljem nekoliko slabše, sem pa zato v drugih rečeh boljši, malo hitrejši. Bomo videli, ali se mi bo to obrestovalo. Veselim se državnega prvenstva in Dirke po Franciji. Malce moram še izpiliti formo, ampak me ne skrbi."

Na Touru ga skrbi posebna etapa

Naslednje dni si bo vzel nekaj časa za počitek, nato bo nastopil na obeh preizkušnjah za državno prvenstvo – tako v kronometru kakor tudi na cestni dirki. In kakšni so njegovi načrti za Tour? Ali si je že zabeležil kakšno izmed etap, na kateri bi rad zmagal? "Zanimiva je etapa na makadamu na koncu prvega dela in v zadnjem tednu je ena zanimiva etapa zame."

Čaka ga naporno poletje. Foto: Ana Kovač

Po poškodbi, ki jo je staknil na Dirki po Flandriji, je moral nekoliko drugače zapeljati načrt priprav na Tour de France. Predvsem z vidika pomanjkanja treninga je največji manko, izpostavlja član Bahrain Victorious, ki ima načrte tudi po Dirki po Franciji: "Po Touru niso samo olimpijske igre, temveč še druge dirke, pomembne zame. Čaka me dolgo, naporno poletje. Na Touru ne bom hranil moči zaradi olimpijskih iger, moral jih bom hraniti, da bom preživel Tour."