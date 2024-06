Irec do prestižne etapne zmage, Aleotti odbil vse napade in osvojil dirko

Results powered by FirstCycling.com

Dirka Po Sloveniji, potek 5. etape:

Cilj: Ben Healy je zmagovalec zadnje etape 30. dirke Po Sloveniji! Sprint za drugo mesto je dobil Alexander Kristoff, 25-letni Italijan Giovanni Aleotti pa je odbil vse napade na zeleno majico in postal skupni zmagovalec slovenske pentlje!

Zadnji km: Ben Healy lovi etapno zmago, Aleotti pa je odbil vse napade na zeleno majico.

2,4 km do cilja - Šele zdaj se je Mohorič podal v lov za vodilnim Ircem. Čelu dirke se približuje tudi skupina z Mezgecem in Kristoffom.

3 km do cilja - In še en napad Healyja, tokrat ni bilo reakcije.

3,5 km do cilja - Ben Healy je napadel še enkrat, Matej Mohorič je priključil skupino Ircu.

5 km do cilja - Aleotti, Bilbao, Mohorič, Healy, Narvaez in Marcellusi imajo 22 sekund prednosti pred skupino, v kateri sta tudi Luka Mezgec in Alexander Kristoff.

6 km do cilja - Matej Mohorič se je z Bilbaom pridružil vodilni skupini.

8 km do cilja - Na spustu je Aleottija napadel Bilbao, pa se mu je Italijan prilepil na kolo. Helay, Marcellusi in Narvaez imajo v vodstvu le majhno prednost. Kaže, da je Aleotti odbil vse napade.

9,5 km do cilja - Healy in Marcellusi sta vrh dosegla le nekaj deset metrov pred zasledovalci, tudi zelenim Aleottijem, boj za skupno zmago je še odprt. Vodilnima se je pridružil še Jhonatan Narvaez. Odločal bo spust in nato ravnina do cilja.

10 km do cilja - Ben Healy (EF Education - EasyPost) se je na vponu otresel vseh, razen Marcellusija. Skupina z zeleno majico ni daleč.

11 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Trško goro. Healy ima v vodilni skupini še 22 sekund prednosti pred zasleodvalci

13 km do cilja - Healy, Davy in Meens so ujeli vodilno skupino, enajsterica ima zdaj dobre pol minute prednosti pred glavnino. Healy ima v skupnem septevku 59 sekund zaostanka za zeleno majico. V cilju je za zmagovalca na voljo deset bonifikacijskih sekund. Napeto bo!

17 km do cilja - Vodilna osmerica je ciljno črto v Novem mestu prečkala 20 sekund pred Helyjem, Davyjem in Meensom ter 58 sekund pred glavnino z zeleno majico. Zdaj se podajajo še v krog okoli dolenjske prestolnice in vzpon na Trško goro.

ž18 km do cilja - Bilbao in Double sta obupala, Healy, Davy in Meens pa vztrajajo pred glavnino in so zdaj pridobili 20 sekund, 26 pa jim jih še manjka do vodilne osmerice. Aleotti si je lahko malce oddahnil.

20 km do cilja - Bilbao, Healy, Double, Davy in Meens ostajajo malo pred razredčeno glavnino, vodilni osmerici pa so se približali na 35 sekund.

26 km do cilja – V ospredju je le še osmerica, De Marci, Laengen, Grellier, Sajnok, Marcellusi, Froidevaux, Kristoff in Uriarte pa imajo zdaj še 50 sekund prednosti pred zasledovalci. Razredčena glavnina z Aleottijem še naprej lovi skupino z Bilbaom, Healyjem in Doublom.

32 km do cilja - De Marci, Laengen, Grellier, Sajnok, Marcellusi, Froidevaux, Kristoff, Uriarte in Pekala vozijo 57 sekund pred Bilbaom, Healyjem, Doublom, Arndtom, Davyjem in Meensom ter slabi dve minuti pred glavnino, na čelu katere zdaj lovijo kolesarji Aleottijeve BORE – hansgrohe.

33 km do cilja - Vo vodilni skupini je le še devet kolesarjev, ki imajo 1:13 prednosti pred zasledovalci, Healyjem, Bilbaom in Doublom. Ti so dobili pomoč. Hajek je na čelo glavnine in zdaj vleče Aleottija, ta skupina pa zaostaja okoli 20 sekund za skupinico s Healyjem, Bilbaom in Doublom.

🇸🇮 @TourOfSlovenia - Kilomètre 115@fabien_grellier continue son échappée.



L’écart s’est creusé et un second groupe (avec la présence de Steff Cras) s’est détaché du reste du peloton.



Il reste 40 kilomètres sur cette dernière étape.#TourOfSlovenia #AllezTotalEnergies pic.twitter.com/YULWOduFRs — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 16, 2024

37 km do cilja – Vodilna skupina je še vedno raztrgana, ima pa še 1:40 prednosti pred glavnino. Pred to sta prednost še povečala Healy in Double, pridružil pa se jima je še Pello Bilbao, kar pomeni, da je Giovanni Aleotti v velikih težavah. Vodilno skupino je zapustil tudi Avstrijec Alexander Hajek, ki mora počakati moštvenega kolega Aleottija.

43 km do cilja - Pred vrhom Velikega Bana je v vodilni skupini napadel Italijan Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) in osvojil gorski cilj, tudi vodilna skupina se je malce raztrgala. V ozadju Healy in Double vztrajata z mahjno prednostjo pred Mohoričevo skupino, Narvaeza pa sta se otresla. Raztrgana glavnina vozi 1:45 za čelom dirke. Healyja je počakal Japonec Juhi Todome, ki je zaostal za vodilno skupino.

45 km do cilja - Healyju in Narvaezu se je pridružil še Britanec Paul Double (Polti Kometa), trojica ima nekaj metrov prednosti pred skupino, v kateri na Bilbaa pazi Matej Moghorič. Glavnina se je raztrgala na več skupin. Prednost vodilne petnajsterice pa je že padla pod dve minuti.

46 km do cilja - Iz glavnine je na klancu skočil Irec Ben Healy (EF Education - EasyPost), sledi mu Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), reagiral je tudi Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe), tega pa se drži Pello Bilbao (Bahrain - Victorious). Glavnina je zaradi napada močno razpotegnjena.

48 km do cilja - Vodilna petnajsterica je začela z vzponom na Veliki Ban, ima pa še 2_48 prednosti pred glavnino. Med ubežniki je v skupnem seštevku najnevarnejpi Martin marcellusi, ki za nosilcem zelene majice zaostaja 2:56. Na čelo glavnine se je prebila BORA - hansgrohe, tam so še kolesarji Ineosa, pa tudi Bahrain - Victorious se je pokazal.

55 km do cilja - Ubežna petnajsterica zdaj vozi 2:50 pred glavnino, v dveh urah etape pa je bila povprečna hitrost kolesarjev 46,5 km/h.

66 km do cilja – Leteči cilj v Krškem je dobil Norvežan Alexander Kristoff, vodilna petnajsterica ima še 2:45 prednosti pred glavnino, na čelu te pa se izmenjujejo kolesarji Bore, Bardianija in Ineosa.

Izidi letečega cilja, Krško:

1. Alexander Kristoff (Nor/Uno-X Mobility) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Martin Marcellusi (Ita/VF Group – Bardiadi – CSF – Faizane) 3/2

3. Robin Froidevaux (Švi/Tudor) 1/1

80 km do cilja - Vodilna petnajsterica vozi 3:05 pred glavnino. Matej Mohorič je pred etapo napovedal, da bodo pri Bahrain - Victoriousu naredili vse, da se danes na Trško gori otresejo Giovannija Aleottija in napadejo skupno zmago na dirki, sam pa se bo podredil ekipnim ciljem in po najboljšim močeh pomagal Pellu Bilbau. Pri BORI - hansgrohe so poudarili, da se bo Aleotti danes kot klop držal Bilbaa.

Z dirke je odstopil Britanec Jack Rootkin-Gray (EF Education – EasyPost).

🇸🇮 #TourOfSlovenia



86km to go and @szymon_sajnok is part of a 15-rider breakaway. Their gap to the peloton is around the 3min mark. #RacingTheFuture pic.twitter.com/oHsFCzfORi — Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) June 16, 2024

84 km do cilja – Leteči cilj v Sevnici je dobil Italijan Martin Mercellusi.

Izidi letečega cilja, Sevnica:

1. Martin Marcellusi (Ita/VF Group – Bardiadi – CSF – Faizane) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Vegard Stakke Laengen (Nor/UAE Emiratres) 3/2

3. Diego Uriarte Belzunegi (Špa/Kern Pharma) 1/1

91 km do cilja - Petnajsterica ima zdaj že tri minute prednosti pred glavnino.

🇸🇮 @TourOfSlovenia - Kilomètre 50 @fabien_grellier est dans une échappée composée de 15 hommes.



Ces derniers disposent d’une avance de 1’40´´ sur le peloton. #TourOfSlovenia #AllezTotalEnergies pic.twitter.com/3TzPo0dDg2 — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 16, 2024

107 km do cilja – Bežijo Alessandro De Marchi (Ita/Jayco AlUla), Niklas Arnd (Nem/Bahrain – Victorious), Alexander Hajek (Avt/BORA – hansgrohe), Juhi Todome (Jap/EF Education – EasyPost), Vegard Stakke Laengen (Nor/UAE Emiratres), Clement Davy (Fra/Groupama – FDJ), Cameron Wurf (Avs/Ineos Grenadiers), Fabien Grellier (Fra/TotalEnergies), Johan Meens (Bel/Bongoal WB), Szymon Saynok (Pol/Q36.5), Martin Marcellusi (Ita/VF Group – Bardiadi – CSF – Faizane), Robin Froidevaux (Švi/Tudor), Alexander Kristoff (Nor/Uno-X Mobility), Diego Uriarte Belzunegi (Špa/Kern Pharma), Piotr Pekala (Pol/Santic-Wibatech) in imajo 1:20 prednosti pred glavnino.

Prvo uro etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo kar 49,5 km/h!

117 km do cilja - Zdaj je v vodstvu skupina 15 kolesarjev in ima 40 sekund prednosti pred glavnino.

Nosilec zelene majice vodilnega na dirki Giovanni Aleotti je izgubil dve sekundi prednosti pred Pellom Bilbaom.

Il corridore della Bora-hansgrohe ha iniziato la frazione conclusiva con un vantaggio di 12" su Pello Bilbao. #TourofSlovenia https://t.co/uQvJqmMEEA pic.twitter.com/7SMaUMDQj3 — SpazioCiclismo (@SpazioCiclismo) June 16, 2024

123 km do cilja – Pello Bilbao je sprintal za bonifikacijske sekunde v Trebnjem, zmagal na letečem cilju, tretji pa je bil vodilni Aleotti, ki ima zdaj le še deset sekund prednosti pred Špancem v skupnem seštevku. Očitno bo danes še zelo zanimivo, Bahrain napada skupno zmago na dirki. Phil Bauhaus je osvojil dve točki in prevzel vodstvo v seštevku za rdečo majico.

Izidi letečega cilja, Trebnje

1. Pello Bilbao (Špa/Bahrain – Vivctorious) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain – Victorious) 3/2

3. Giovanni Aleotti (Ita/BORA – hansgrohe) 1/1

125 km do cilja - Glavnina je spet skupaj.

131 km do cilja - Glavnina se je spet raztrgala na dva dela, hitrost je visoka. Med obema skupinama je 14 sekund razlike.

138 km do cilja - Glavnina je spet strnjena.

140 km do cilja - Trojici ni uspelo, zdaj ima nekaj prednosti večja skupina, v kateri je 26 kolesarjev.

141 km do cilja - Kaže, da prvi poskus pobega ne bo uspel, prednost trojice je padla na pičlih šest sekund.

145 km do cilja - Glavnina se je vodilni trojici približala na 12 sekund. Ne moremo še govoriti o pravem pobegu.

147 km do cilja - Trije ubežniki imajo le 23 sekund prednosti. Kristoff bi teoretično danes lahko napadel rdečo majico vodilnega po točkah. Za vodilnim v tem seštevku Aleottijem zaostaja 21 točk, na treh letečih ciljih bi jih z zmago pobral 15, v cilju v Novem mestu jih je za zmagovalca na voljo še 25.

151 km do cilja – Francoz Davy Clement (Groupama – FDJ), Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) in Čeh Martin Voltr (Pierre Baguette Cycling) imajo 15 sekund prednosti pred glavnino.

154 km do cilja - Trije kolesarji so si že privozili minimalno prednost.

156,9 km do cilja - Z manjšo zamudo so ob 11.13 kolesarji prevozili kilometer nič in zadnja etapa letošnje slovenske pentlje se je začela tudi zares.

Start: Ob 11. uri so se kolesarji iz Šentjerneja podali na 156,9 kilometra dolgo pot do cilja v Novem mestu. Uradni start etape bo po kratki nevtrealni vožnji. Danes nista startala Šved Lucas Eriksson (Tudor) in Slovenec Nejc Komac (Sava Kranj).

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je še zadnja etapa jubilejne, 30. dirke Po Sloveniji. Danes delo čaka kolesarje moštva BORA – hansgrohe, ki bodo morali budno paziti na dogajanje v etapi, saj morajo ubraniti vsega 12 sekund prednosti njihovega člana Giovannija Aleottija pred Špancem Pellom Bilbaom (Bahrain – Victorious) v skupnem seštevku dirke. Italijanova zelena majica bi utegnila biti v nevarnosti v zaključku dirke, ko se bodo kolesarji tik pred ciljem podali še na Trško goro. Tam bi utegnil napasti tudi Bilbaov moštveni kolega Matej Mohorič, ki je zadnjo etapo slovenske pentlje dobil že lani.

Kolesarje danes čakajo trije leteči cilji v Trebnjem (33,7 km), Sevnici (72,4 km) in Krškem (90,2 km), pa dva gorska tretje kategorije, Veliki Ban (113,4 km) in Trška gora (147,4 km).