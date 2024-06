"Ja, dobra moštvena taktika je bila kot vsak dan na tej dirki Po Sloveniji. Ekipa je prevzela odgovornost v pravem trenutku, dirkamo inteligentno. Po včerajšnji etapi smo bili prepričani, da bo današnja nadvse primerna zame. V mislih sem imel Gina. Po lanskem Touru je bilo zame dolgo obdobje brez zmage. Dober dan je bil za nas," je v cilju za TV Slovenija povedal Pello Bilbao in dodal, da je bila zanj to tudi odlična priprava za prihajajočo Dirko po Franciji.

Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe) je bil danes tretji, v skupnem seštevku pa ima zdaj 12 sekund prednosti pred Bilbaom in 25 pred najboljšim mladim kolesarjem na dirki Giulijem Pellizzarijem (VF Group - Bardiani - CSF Faizane). Britanec Paul Double (Polti Kometa) se je z današnjim drugim mestom prebil na sedmo v skupnem seštevku, za zeleno majico zaostaja 42 sekund.

Teoretično je tudi v nedeljo še mogoč boj za skupno zmago na dirki, a je ta malo verjeten, BORA - hansgrohe bo najbrž jutri zlahka nadzorovala dogajanje in branila zeleno majico.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka Po Sloveniji, potek 4. etape:

Cilj: Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) je sprintal do etapne zmage, ciljno črto je prečkal tri sekunde pred Paulom Doublom in Giovannijem Aleottijem. Ta je ubranil zeleno majico vodilnega.

Zadnji km: Paul Double je sprožil še en napad, spet mu je lahko sledil Pello Bilbao, Pozzovivo in Aleotti sra le nekaj metrov za vodilnima.

1,1 km do cilja - Zdaj je napadel Paul Double, Bilbao mu lahko sledi. Tudi Aleotti in Pozzovivo sta še ujela priključek. Blizu je skupina s Healyjem, Zanno in Novakom.

1,5 km do cilja - Bilbao je pospešil, veteran Pozzovivo je za nekaj trenutkov izgubil stik, a se je vrnil.

2 km do cilja - Double je ujel Aleottija, Bilbaaa in Pozzoviva. Domen Novak vozi ob Filippu Zanni nekaj deset metrov za čelom dirke.

3 km do cilja - Vodilna trojica pridobiva prednost. Lovi jih Britanec Paul Double.

3,5 km do cilja - Pello Bilbao, Giovanni Aleotti in Domenico Pozzovivo so danes najmočnejši in vozijo nekaj metrov pred zasledovalci.

4 km do cilja - Popustil je tudi Domen Novak, pa Ben Healey tudi, v vodstvu so zdaj Bilbao, Aleotti in Pozzovivo.

4,5 km do cilja - Tudi Giuliju Pellizzariju so pošle moči. Domen Novak je povsem na robu.

4,9 km do cilja - Jhonatan Narvaez je popustil, na čelo skupine se je postavil Pello Bilbao.

5 km do cilja - Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious) zdaj stopnjuje tempo za Pella Bilbaa. Domen Novak še vztraja. Tam so še Pellizzari, Aleotti, Narvaez ...

6 km do cilja - Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) je s tempom še dodatno razredčil skupino favoritov, v kateri je ostalo le še kakšnih 15 kolesarjev, tudi Domen Novak se še dobro drži.

7 km do cilja - Jayco AlUla se je postavila na čelo skupine.

They just passed Ambroz pod Krvavcem, the place where Roglic teleported himself to win the 2020 Slovenian National Champs. Do you remember some of us were desperate enough to pay to watch that race? 😂#TourofSlovenia pic.twitter.com/IM26Vptw76 — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 15, 2024

8 km do cilja - Alessandro Tonelli (Bardiani) diktira tempo na čelu vse redkejše skupine favoritov.

9 km do cilja - Bega je konec, ostali so le še favoriti, Zanna, Pellizzari, Aleotti, Bilbao, Healy, Narvaez, Pozzovivo ... Tudi Domen Novak (UAE Emirates) je še v boju za etapno zmago.

10 km do cilja - Johan Meens ostaja sam v vodstvu, ima pa samo nekaj metrov prednosti pred skupino favoritov.

11 km do cilja - Popustil je tudi Matej Mohorič, ki je opravil svoje delo za Pella Bilbaa, nekaj metrov pred skupino favoritov z zeleno majico ostajajo le še Meens, Barthe in Paluta.

12 km do cilja - Madžar Peak je popustil in ga je že ujela močno razredčena glavnina, četverica ima le še nekaj deset metrov prednosti pred zasledovalci.

14 km do cilja - Na manj strmem delu klanca sta se vodilnim spet priključila tudi Camprubi in Peak, v glavnini je padel Američan Andrew August (Ineos Grenadiers), za trenutek je bil nepazljiv in je zadel v kolo enega od tekmovalcev pred seboj. Z njim ni nič hujšega.

16 km do cilja - V ospredju so zdaj le še Paluta, Meens in Barthe. Camprubi in Peak izgubljata stik, tudi glavnina se redči in se približuje čelu dirke.

17 km do cilja - V vodstvu vztrajajo še Cyril Barthe (Fra/Groupama – FDJ), Johan Meens (Bel/Bingoal WB), Marcel Camprubi (Špa/Q36.5), Michal Paluta (Pol/Santic – Wibatech) in Barnabas Peak (Mad/Adria Mobil), imajo še 48 sekund prednosti pred glavnino, na čeloo te so se postavili kolesarji Bahrain – Victoriousa.

18 km do cilja - V vodtsvu je ostala le še peterica, ki ima minuto prednosti pred glavnino, iz te že odpadajo sprinterji.

19 km do cilja - Vodilni kolesarji so že začeli z vzponom na Krvavec, v vodstvo se je odpeljal Madžar Barnabas Peak (Adria Mobil), Mihael Štajnar je popustil, glavnina je zdaj le še dobro minuto za čelom dirke.

26 km do cilja – Tomaš Kalojiros je osvojil zadnji leteči cilj dneva, prednost vodilne osmerice je padla pod tri minute, kmalu se bo začel zaključni vzpon. V glavnini je na enem od zožan pri vstopu v krožišče prišlo do padca, kolesarji, ki so se znašli na tleh zdaj lovijo glavnino.

Izidi letečega cilja, Kamnik:

1. Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Cyril Barthe (Fra/Groupama – FDJ) 3/2

3. Marcel Camprubi (Špa/Q36.5) 1/1

28 km do cilja - V Kamniku ima glavnina še 3:38 zaostanka.

35 km do cilja - Glavnina zdaj že bolj resno lovi ubežno skupino, razlika pa ostaja okoli štirih minut, Kolesarji so prišli v Mengeš. Hitrost karavane je visoka, zdaj z vetrom v hrbet drvi prek 60 km/h.

42 km do cilja - Vodilna osmerica dobro sodeluje in je prednosti pred glavnino povišala na 4:22, na čelo glavnine se je postavila celotna ekipa EF Education - Easy Post, sledi ji BORA - hansgrohe.

54 km do cilja – Kolesarji so zdaj na ravninskem delu etape, pripravljajo se na zahteven zaključni vzpon, ubežna osmerica je prednost povišala na štiri minute.

Pello Bilbao: Ne počutim se še stoodstotno

"Giulio (Pellizzari, op. p.) je eden od hribolazcev, ki so konstantni. Težko je narediti zaključke po včerajšnji etapi. Nekateri kolesarji so se skrivali in niso pokazali svoje moči. Ne morem reči, da sem najboljši kolesar za danes. Ne počutim se še stoodstotno. Zagotovo je še veliko dobrih kolesarjev, ki lahko zmagajo danes," nam je pred etapo povedal eden od glavnih favoritov za današnjo zmago, Španec Pello Bilbao (Bahrain - Victorious). Za zmago bo še posebej motiviran, želi jo posvetiti pokojnemu moštvenemu kolegu Ginu Mäderju, ki se je smrtno ponesrečil na Dirki po Švici pred natanko letom dni.

66 km do cilja - Davide Baldaccini (Corratec – Vini Fantini) je osvojil še tri gorske točke v Čepuljah in še povišal prednost v seštevku za modro majico najboljšega hribolazca na dirki. Ima jih 14, drugouvrščeni v tem seštevku Kalojiros pa pet. Zmagovalec današnje etape na Krvavcu jih bo prejel deset. Glavnina z zeleno majico vozi 3:30 za ubežniki.

Izidi gorskega cilja, Čepulje:

1. Davide Baldaccini (Ita/Corratec – Vini Fantini) 3 točke

2. Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette) 2

3. Cyril Barthe (Fra/Groupama – FDJ) 1

67 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Čepulje, vodilna osmerica ima 3:30 prednosti pred zasledovalci. Na čelu glavnine tempo diktirajo kolesarji moštev BORA - hansgrohe in EF Education - Easy Post.

🚨 𝐄𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐎 | 70 kilómetros a meta en la 4ª etapa del @TourOfSlovenia



💥 Marcel Camprubí en fuga antes de la batalla en Krvavec



📺 En @Eurosport_ES 2 y @StreamMaxES con los comentarios de @alixeurosport y @eduardochozas.#TourOfSlovenia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/efOjToNG0F — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 15, 2024

74 km do cilja - Vodilna osmerica zdaj vozi 3:45 pred glavnino.

Takšno pa je trenutno stanje na cilju na Krvavcu:

81 km do cilja – Na letečem cilju v Škofji Loki je pet točk pobral Čeh Tomaš Kalojiros (Pierre Baguette Cycling)

Izidi letečega cilja, Škofja Loka:

1. Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Johan Meens (Bel/Bingoal WB) 3/2

3. Michal Paluta (Pol/Santic – Wibatech) 1/1

🇸🇮 Kilomètre 50 - le peloton attaque la montée de Topol ⛰️



Un groupe de 8 coureurs sont échappés avec 2’50´´ d’avance.#TourOfSlovenia #AllezTotalEnergies pic.twitter.com/nKop0a0VfQ — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 15, 2024

96 km do cilja – Topol je prvi osvojil Italijan Davide Baldaccini (Corratec - Vini Fantini), vodilna osmerica ima zdaj le še 2:50 prednosti pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Topol (III. kategorija):

1. Davide Baldaccini (Ita/Corratec – Vini Fantini) tri točke

2. Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette) dve

3. Mihael Štajnar (Slo/Ljubljana Gusto Santic) eno

☝️ Superada la primera hora de carrera, una fuga de ocho rueda con 4’30” de ventaja sobre el pelotón, donde aguardan nuestros ciclistas



📍 105km para la meta en el ascenso a Krvavec #TourOfSlovenia pic.twitter.com/j12MNKIfOa — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 15, 2024

97 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Topol, prednost ubežne osmerice je padla na tri minute.

David Gonzalez je imel neekaj težav s kolesom, takole hitro jih je rešil mehanik moštva Caja Rural - Seguros RGA:

#TourOfSlovenia Avería mecánica solventada ahora @Davidgl1996 en el pelotón. Los ocho escapados disfrutan de una ventaja de más de cuatro minutos, superada ya la primera hora de carrera.#Súmatealverde 💚 pic.twitter.com/CMw76UiZnu — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 15, 2024

109 km do cilja – Glavnina se je ubežnikom približala na 3:40, prvo uro etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 40,8 km/h.

Včeraj prva diskvalifikacija. Upravičena ali ne?

Včerajšnje tretje etape ni končalo šest kolesarjev, eden je ni začel, eden pa je bil diskvalificiran. Norvežana Johannesa Kulseta (Uno-X Mobility) so sodniki diskvalificirali zaradi neprimernega položana na kolesu, ob tem pa so mu odvzeli še 15 UCI točk in ga kaznovali v višini 500 švicarskih frankov. Danes se je na družbenih omrežjih pritožil, da ni storil ničesar narobe.

So, yesterday I got dsq after the finish in @TourOfSlovenia for the way I rode in the last decent. I know the rules - and I did nothing wrong. I never touched the top tube, or used forearms/chest as point of support. pic.twitter.com/rP76yLJWw6 — Johannes Kulset (@JohannesKulset) June 15, 2024

Današnjo etapo je sicer začelo le še 143 kolesarjev od 159, ki so startali v sredo v Murski Soboti.

117 km do cilja – Vodilna osmerica ohranja 4:20 prednosti pred glavnino.

"Lep šov bo"

Zeleno majico vodilnega danes brani 25-letni Italijan Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe). Tole nam je povedal pred startom etape: "Težak zaključek je. Skušali bomo narediti najboljše in braniti zeleno majico vodilnega na najboljši možen način. Takšna zmaga, kot je bila včerajšnja, ti vlije dodatno samozavest. Veliko močnih kolesarjev je. EF in Ineos imata odlični ekipi, tu je tudi Pello. Lep šov bo."

126 km do cilja – Takoj po spustu z Golega so na Igu kolesarji opravili še s prvim letečim ciljem dneva, dobil ga je Čeh Tomaš Kalojiros. Vodilna osmerica ima zdaj 4:30 prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Ig:

1. Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette) pet točk/tri bonifikacijske sekunde

2. Cyril Barthe (Fra/Groupama – FDJ) 3/2

3. Johan Meens (Bel/Bingoal WB) 1/1

🇸🇮 #TourOfSlovenia



24km in and the breakaway with @marcelcampru has extended their gap to over 4min. pic.twitter.com/JpCritICwf — Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) June 15, 2024

133 km do cilja – Mihael Štajnar je osvojil prvi gorski cilj dneva, glavnina zdaj za ubežniki zaostaja že več kot štiri minute.

Izidi gorskega cilja, Golo (III. kategorija):

1. Mihael Štajnar (Slo/Ljubljana Gusto Santic) tri točke

2. Davide Baldaccini (Ita/Corratec – Vini Fantini) dve

3. Michal Paluta (Pol/Santic – Wibatech) eno

136 km do cilja - Italijanu je vendarle uspelo ujeti vodilno skupino, glavnini tako beži osmerica Davide Baldaccini (Ita/Corratec – Vini Fantini), Cyril Barthe (Fra/Groupama – FDJ), Johan Meens (Bel/Bingoal WB), Marcel Camprubi (Špa/Q36.5), Barnabas Peak (Mad/Adria Mobil), Michal Paluta (Pol/Santic – Wibatech), Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette) in Mihael Štajnar (Slo/Ljubljana Gusto Santic).

137 km do cilja – Baldaccini se še trudi ujeti vodilno skupino, ima pa zdaj 25 sekund zaostanka, glavnina je ubrala bolj ležeren tempo in zaostaja že več kot dve minuti za čelom dirke. Kolesarji se že vzpenjajo na Golo.

140 km do cilja – Ubežna sedmerica ima 15 sekund prednosti pred zasledovalcem in že minuto in pol pred glavnino.

142 km do cilja – Hitro je glavnini pobegnila sedmerica, Cyril Barthe (Fra/Groupama - FDJ), Johan Meens (Bel/Bingoal WB), Marcel Camprubi (Špa/Q36.5), Barnabas Peak (Mad/Adria Mobil), Michal Paluta (Pol/Santic – Wibatech), Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette) in Mihael Štajnar (Slo/Ljubljana Gusto Santic), priključiti se ji želi še Davide Baldaccini (Ita/Corratec – Vini Fantini).

147 km do cilja – Z nekaj zamude se je ob 11.12 etapa začela tudi zares! Danes so na sporedu trije leteči cilji, na Igu (21. km etape), v Škofji Loki (65,9 km) in Kamniku (121,2 km), pa pred zaključnim vzponom na Krvavec še trije gorski cilji tretje kategorije, Golo (14,3 km), Topol (51 km) in Čepulje (81,3 km).

Start: Ob 11. uri so se kolesarji s Škofljice podali na zaprto vožnjo, predvidoma ob 11.07 naj bi dosegli kilometer nič in kraljevska etapa letošnje dirke se bo začela zares.

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je četrta etapa jubilejne, 30. slovenske pentlje, kolesarje danes čaka zaključni vzpon na Krvavec, zmagovalec 147,2 kilometra dolge etape pa bo najbrž tudi že zmagovalec letošnje izvedbe dirke. Nedeljska zaključna etapa ne bi smela več mešati vrstnega reda pri vrhu skupnega seštevka.

Prireditelji opozarjajo

Na Krvavcu danes pričakujemo tudi lepo navijaško kuliso, prireditelji dirke pa vsem, ki se boste odpravili ob traso sporočajo: "Na ogled vzpona za Krvavec se odpravite brez avtomobila, za ogled etape uporabite kabinsko žičnico ali kolo. Seveda ne pozabite na navijaške rekvizite. Kabinska žičnica bo obratovala celoten dan in zagotavlja enostaven prevoz na prizorišče zaključka 4. etape dirke Po Sloveniji. Od 10.00 do predvidoma 12.00 bo na cesti na Krvavec potekala rekreativna kolesarska prireditev, kar bo še dodatno oviralo cestni promet. Vse obiskovalce pozivamo k upoštevanju navodil, predvsem upoštevanju navodil rediteljev in policije na terenu. Na traso se odpravite pravočasno, cilj dirke je predviden okoli 15.00. In še enkrat spomnimo - uporaba dronov je prepovedana. Uživajte v čudoviti naravi, ki jo ponuja Krvavec, ter navijajte za kolesarje! Danes bomo v sodelovanju s Telekomom Slovenije uvedli tudi novost – modro črto, ki poziva k bolj odgovornemu navijanju in zagotavlja večjo varnost kolesarjev na dirka."