"Najbolj sem vesel, da sem se po včerajšnjem padcu razmeroma dobro počutil. Malo me je skrbelo in sem dvomil v to, ali bom štartal. Na trasi je bilo vse super," je po osvojenem tretjem mestu v drugi etapi dirke Po Sloveniji razlagal Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki je v sredo padel v uvodni etapi. Ne glede na vse pa ima nekaj skrbi pred nadaljevanjem dirke.

Ko je Luka Mezgec (Jayco AlUla) v sredo po koncu prve etape dirke Po Sloveniji na družbenem omrežju pokazal sliko svoje čelade, je vsem, ki so jo videli, zastal dih. Čelada je bila zadaj počena, kar je bil jasen znak, da je padel na glavo. Ravno čelada pa ga je rešila pred težjimi poškodbami. "Imel sem manjši glavobol. Čelado sem precej zdrobil in imel sem rahel pretres. Danes ni bilo posledic. Ponavadi te pridejo čez dva ali tri dni. Slabo še pride," je v cilju druge etape razlagal Luka.

Luka Mezgec nazorno opisal počutje po padcu

Ne glede na vse težave ima za seboj dober dan. Ker sredin zmagovalec Dylan Groenewegen ni bil kos težkemu gorskemu cilju na Celjsko kočo, je sam poizkušal v zaključnem šprintu, v katerem je moral priznati premoč le Philu Bauhausu (Bahrain - Victorious) in Albertu Daineseju (Tudor): "Presenečen sem bil, da je bila po Celjski koči takšna skupina, ker je bil tempo strupen. Dylan je letos treniral le za šprinte. Dobro ve, kako je bilo lani na Touru. Dobro je šel na klance in nekoliko izgubil ravno pri šprintih. Zdaj se je lotil drugače. Čez takšne klance ne more."

"Malo me je skrbelo in sem dvomil v to, ali bom štartal. Na trasi je bilo vse super."

Sam pa je zmogel in bil na koncu praktično edini iz svoje ekipe ter se odlično odrezal, čeprav je bilo tudi v zaključku v Rogaški Slatini zelo težavno: "Vsakokrat znova me del pred Rogaško Slatino preseneti. Vem, da je težak. Slabe stvari pozabiš in si rečeš, saj ne bo tako težko. Nato je vseeno težko, ko prideš tja. Vsak klanec moraš prekolesariti in ni počitka."

Upa, da se mu v naslednjih dneh zdravstveno stanje ne bo poslabšalo. Foto: Jaka Lopatič

"Vsi so imeli šprinterske ekipe, vlake. Moraš se pojaviti od nikoder, sicer preveč porabiš. Super je spet sodelovati v šprintu v prvi vlogi. Najbolj sem vesel, da sem se po včerajšnjem padcu razmeroma dobro počutil. Malo me je skrbelo in sem dvomil v to, ali bom štartal. Na trasi je bilo vse super," se je dotaknil zaključka.

Na vprašanje, ali je bil bolj vesel zaradi tretjega mesta ali počutja, pa je še dodal: "Predvsem zaradi počutja. Na klancu se nisem najbolje počutil. Bil sem v krču."

