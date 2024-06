Čeprav se dan slovenskega kolesarja Matica Žumra, člana kontinentalne ekipe Sava Kranj, ni končal z etapno zmago ali rdečo številko za najbolj borbenega kolesarja, saj te na največji slovenski kolesarski dirki ne podeljujejo, je za njim izjemen dan. Po eni strani mučen, po drugi pa dan, ki se ga bo s ponosom spominjal. Za 26-letnega kolesarja, ki je več kot 200 kilometrov preživel v begu, vmes osvojil dva leteča cilja, 20 kilometrov prevozil v solo vožnji, so danes zagotovo stiskali pesti vsi slovenski ljubitelji kolesarstva. "V bistvu so to zelo zanimivi občutki. Fizično je zelo težko, ampak ko se voziš skozi kraje, kjer je množica navijačev, postane to nekakšen mazohističen užitek," je svoje misli v cilju prve etape dirke Po Sloveniji, ki se je začela v Murski Soboti in končala v Ormožu, strnil Žumer, ki ni samo kolesar, je tudi študent matematike in ljubiteljski violinist.

"Imel sem v mislih, da bi v cilj prišel s skupino, ker sem pobral nekaj odbitih sekund in bi to bilo dobro videti v današnji generalni razvrstitvi, a ni šlo. Na koncu so tako hitro leteli mimo, da sem se skoraj prehladil," je kljub izmučenosti v cilju Matic Žumer še vedno ohranil smisel za humor. Pohvalil je složnost v ubežni skupini, v kateri je bilo sprva pet kolesarjev, potem se je skupina skrčila na štiri, in dal vedeti, da bo na letošnji jubilejni 30. slovenski pentlji še poskušal s pobegom in dokazovanjem.

"Mogoče mi uspe še kakšen pobeg, kaj več pa si težko obetam. Danes bom zadovoljen zaspal, in čeprav je po takem naporu včasih težko zaspati, danes ne bo težav," je nekaj minut potem, ko je prečkal ciljno črto v Ormožu povedal Žumer, ki je več kot 200 kilometrov preživel v ubežni skupini, v kateri so bili na začetku še Poljak Szymon Tracz (Santic-Wibatech), Čeh Tomaš Kalojiros (Pierre Baguette Cycling), Avstralec Dylan Hopkins (Ljubljana Gusto Santic) in Slovenec Aljaž Turk (Adria Mobil).

Član najmlajše zasedbe na letošnji dirki Po Sloveniji

Žumer, ki je pred prestopom v Savo vozil za ljubljanski Gusto in nato dve leti obračal pedala za mebloJOGI Pro-concrete, je študent matematike in ljubiteljski violinist, na letošnji dirki pa s 26 leti najstarejši član ekipe Sava Kranj, ki se na domači dirki predstavlja z najmlajšo zasedbo.

Poleg Žumra barve kranjske Save na jubilejni dirki Po Sloveniji zastopajo še Marcel Gladek, Nejc Komac, Jaka Marolt (vsi so se danes znašli na tleh, a so jo odnesli brez poškodb), Gašper Otoničar, Teo Pečnik in Grega Podlesnik. Vsi so mlajši od 23 let in vsi so kandidati za belo majico, ki jo podeljujejo najboljšemu mlademu kolesarju.

Aljaž Kostelec na letošnji dirki Po Sloveniji zasedbo Save Kranj vodi kot športni direktor. Kot pravi, se bodo fantje skušali čim bolj pokazati v begu, saj vsaka minuta medijskega pojavljanja na veliki športni in nacionalni televiziji zanje in za sponzorje ekipe pomeni ogromno. Foto: Alenka Teran Košir

Športni direktor Aljaž Kostelec: Vsaka minuta na Eurosportu ogromno pomeni

Ekipo Save Kranj na letošnji slovenski pentlji vodi 24-letni Aljaž Kostelec, ki se zaveda, da je dirka Po Sloveniji pomembna odskočna deska za mlade kolesarje in ena redkih priložnosti za pojavljanje v svetovnih medijih.

"Dirka po Sloveniji je za našo ekipo zelo pomembna in želimo, da se fantje na njej pokažejo v čim boljši luči. Dejstvo je, da bodo na tako močni dirki težko dosegli odmevnejši rezultat, se bodo pa zato poskušali čim bolj dokazati v begu in biti čim vidnejši," je pred štartom prve etape letošnje dirke Po Sloveniji, ki je kolesarje na 205 kilometrov dolgi trasi popeljala skozi tri sosednje države (Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško), v pogovoru za Sportal povedal Kostelec, trener mladincev kranjske Save, ki na najpomembnejši domači dirki opravlja vlogo športnega direktorja.

Trase dirke so preučili, sobotna s ciljnim vzponom na Krvavec, kjer Kostelec računa predvsem na 18-letnega Marolta, je članom Save znana že s treningov. Zdaj si športni direktor želi le še dobrega vremena, ki bo ob traso pritegnilo še več navijačev, da bodo savčani lažje peljali v klanec.

"Na dirko smo se dobro pripravili, pogledali smo, kje je trasa zahtevnejša, kje se ceste zožijo in podobno, tako da smo pripravljeni. Naš cilj je, da fantje poskušajo vsak dan priti v beg, saj vemo, da vsaka minuta na Eurosportu ogromno pomeni, tudi sponzorji so tako zadovoljni in morda bo tudi zato prihodnje leto za nas nekoliko lažje, pa tudi fantje bodo vse boljši," napoveduje Kostelec.

Glede startne liste se strinja z oceno Mateja Mohoriča, da so na njej zelo dobri kolesarji, kar pomeni, da bo vsaka etapa po svoje zahtevna, "odvisno pa bo, kako se bodo odločili 'profiji' in kakšen način dirkanja bodo izbrali. Mi bomo poskusili dati vse od sebe in se čim bolje pokazati," obljublja Kostelec. Obljubo je izpolnil že v prvi etapi. Žumer je z begom in borbenostjo pobral večino medijske pozornosti.

Štajnar po novem član Ljubljane Gusto Santic



Ekipe Save Kranj je v začetku junija ostala brez Mihaela Štajnarja, letos tretjega v skupnem seštevku dirke Beograd–Banjaluka. 23-letnik, ki je na ciklokrosu v Stožicah konec leta 2022 premagal Tadeja Pogačarja, lani pa pozornost požel z zmago na nekategoriziranem gorskem cilju tretje etape dirke Po Sloveniji in zanimivo praktično nagrado (ozimnico v obliki sto kilogramov krompirja in še 20 kilogramov zelja), je še lani vozil za novogoriški mebloJOGI Pro-concrete, letos pa prestopil v kranjski klub. Zdaj se je odločil za odhod v ljubljanski Gusto Santic in v njihovem dresu že nastopa na letošnji dirki Po Sloveniji.

Mihael Štajnar, ki je lani za zmago na nekategoriziranem gorskem cilju tretje etape dirke Po Sloveniji prejel zanimivo praktično nagrado (ozimnico v obliki stotih kilogramov krompirja in še 20 kilogramov zelja), je iz kranjske Save pred kratkim prestopil v ljubljanski Gusto. Foto: Ana Kovač

Preberite še: