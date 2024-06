Domen Novak in njegova sanjska služba ob Tadeju Pogačarju

Na prvem Grand Touru sezone, na Giru, je blestel slovenski šampion Tadej Pogačar in ga osvojil v velikem slogu. Venomer je izpostavljal pomočnike in eden pomembnejših je bil Domen Novak, ki te dni nastopa na dirki Po Sloveniji. Na domačih tleh bi se zelo razveselil morebitnega vnovičnega skoka na zmagovalni oder, na katerem je že stal pred dvema letoma, ko sta bila pred njim le zdajšnja ekipna kolega Pogačar in Rafal Majka.