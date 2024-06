Giulio Pellizzari, član italijanske prokontinentalne ekipe VF Group - Bardiani CSF – Faizanè letos prvič nastopa na dirki Po Sloveniji. "Mislim, da je zame najbolj primerna 4. etapa s ciljem na Krvavec, upam pa, da lahko računam tudi na dobro uvrstitev v skupnem seštevku dirke. Poskusil se bom uvrstiti čim višje, bomo pa videli iz dneva v dan, kako mi bo šlo," je v pogovoru za Sportal pred začetkom prve etape dirke Po Sloveniji razmišljal mladi Italijan, ki si je slovensko pentljo izbral za prvi tekmovalni test po italijanskem Giru, kjer je z izjemnimi predstavami v gorah nase opozoril ne samo italijansko, ampak tudi svetovno javnost. Povedal je, da je prejšnji teden počival, da pa se zdaj dobro počuti in je pripravljen na novo merjenje moči.

"Trasa dirke Po Sloveniji je zanimiva, pogledal sem si jo zadnjem mesecu in res bi se rad izkazal," je povedal Pellizzari, ki priznava, da bo težko pozabil letošnji Giro. Prvi grandtour v karieri je končal kot drugi najboljši hribolazec (zaostal je zgolj za Pogačarjem), nikoli pa ne bo pozabil drugega mesta iz 16. etape, v kateri je ga je prehitel edino Pogačar, ki je na Giru suvereno gospodaril vse tri tedne, in predzadnje etape z dvakratnim vzponom na Monte Grappo, ki jo je po 80 kilometrih bega končal na 6. mestu.

"Zame najbolj pomembna je bila predzadnja etapa Gira, kjer sem se prepričal, da se v tretjem tednu dirke lahko regeneriram. To je zame najbolj pomembno spoznanje, upam, da bom sposoben narediti še dodaten korak v mojem razvoju. Omenjena etapa je dokaz, da sem tega vsekakor spodoben," je optimističen kolesar iz Camerina v srednje-vzhodni Italiji.

Nepozabni spomini na Giro: Pogačarjevo darilo in dan v begu

Tako kot je Pogačar po koncu Gira dejal, da je skoraj nemogoče izbrati med goro spominov, ki ga vežejo na letošnji Giro, ima tudi Pellizzari na svojo prvo tritedensko dirko nepozabne spomine. "Zame je bilo vsega ogromno, tudi veliko emocij, bi pa vseeno izpostavil predzadnjo etapo in srečanje s Pogačarjem, ki mi je podaril majico in kolesarska očala. To je bil zame nepozaben trenutek," je priznal drugi kolesar lanske izvedbe dirke Tour de l'Avenir, ki je pogosto dober napovednik dogajanja v kolesarski prihodnosti. Zaostal je zgolj za Mehičanom Isaacom del Torom, ki je danes pomemben člen ekipe UAE Emirates.

Majica še čaka na okvir, Pogačarjeva očala so že pri bratu

Rožnata majica, ki mu jo je po 16. etapi od Laasa do Santa Cristine Valgardena, podaril Pogačar, edini, ki mu je bil kos v tisti etapi, še vedno čaka, da Pellizzari najde čas, da jo uokviri in obesi na steno, medtem ko so Pogačarjeva kolesarska očala že pri Pellizzarijevem bratu, ki si jih je prav posebej želel. "Majico imam doma in v svojem spominu, očala pa sem dal bratu," je povedal.

Po koncu dirke Po Sloveniji Pellizzari načrtuje nastop na italijanskem državnem prvenstvu in najverjetneje tudi na Dirki po Avstriji, nakar ga čaka nekaj premora in počitnic. Glede nastopa na evropskem ali svetovnem prvenstvu, oboje je na sporedu septembra, so stvari še odprte, o nastopu na španski Vuelti pa niti pod razno ne razmišlja. Vsaj tako pravi. Italijanu se pogodba z Bardianijem izteče konec leta, v prihodnji pa naj bi prestopil k Bori-hansgrohe in postal moštveni kolega Primoža Rogliča.

Pogačarjevo darilo za Pellizzarija po 16. etapi, prizor je hitro ostal viralna uspešnica:

