Italijanskega kolesarja Giovannija Aleottija so slovenski kolesarski navdušenci že spoznali v lanskoletni izvedbi dirke Po Sloveniji, ki jo je zaključil na odličnem četrtem mestu. Najbližje zmagovalnemu odru je bil v zadnjih dveh etapah, ampak se je moral na koncu zadovoljiti s petim in šestim mestom.

Zadovoljstvo v taboru BORE - hansgrohe po zmagi Aleottija

Letos je prišel na slovensko kolesarsko pentljo močnejši, kar je demonstriral v razburljivi tretji etapi iz Ljubljane do Nove Gorice, v kateri ni manjkalo preobratov med ubežniki. Jasno je bilo, da bo odločal zadnji vzpon na Ravnico pred spustom proti Novi Gorici.

Z Rogličem treniral na višinskih pripravah

Pravi trenutek je odskočil iz skupinice in se z izjemnim spustom odpeljal proti etapni zmagi. "Zelo hitro je šlo gor. Zavedal sem se, da bo treba najti pravi trenutek za skok. Srečo sem imel, da sem se pravi trenutek odpeljal in sem zelo vesel te zmage. Do zadnjih metrov nisem vedel, da bom zmagal, ker nisem bil prepričan o zaostankih. Športni direktor me je vseskozi spodbujal, kar mi je dajalo dodatno motivacijo," je v odlični angleščini govoril Italijan.

Njegova ekipa BORA - hansgrohe ima od letošnjega leta nove navijače iz Slovenije, saj je nemško moštvo, ki se bo pred Dirko po Franciji preimenovalo v Red Bull - BORA - hansgrohe, okrepil Primož Roglič. Slovenski šampion je dirko Po Sloveniji osvojil dvakrat, zdaj je do etapnega uspeha v Primoževi deželi prikolesaril Giovanni: "Lepo je in lepo je biti njegov moštveni kolega. Z njim sem treniral na višinskih pripravah. Primož je profesionalen kolesar. Veliko se lahko od njega naučim."

Besede Mateja Mohoriča po tretji etapi

Enajst sekund za njim je ciljno črto prečkala dvanajsterica kolesarjev, med katerimi je kar nekaj takšnih tekmovalcev, ki bodo v soboto na Krvavcu napadali skupno zmago. Eden od njih je tudi odlični španski kolesar iz vrst Bahrain - Victorious Pello Bilbao: "Bolj skočni kolesarji so bili danes v ospredju, ki so vajeni voženj na klasikah. Narvaez (Jhonatan Narvaez, op. a.) in Healy (Ben Healy, op. a.) sta bila spredaj. Na zadnji klanec sem šel v svojem tempu, v slogu hribolazca. Skupaj z nekaterimi kolesarji iz ekipe Bardiani smo ujeli ubežnika. Nato ni bil lahek položaj. Več ekip je bilo z več kolesarji in sem mislil, da bodo nadzorovali potek. A se na koncu to ni zgodilo. Aleotti je šel hitro na spustu in mu je uspelo narediti razliko."

Za Mohoriča je bil zadnji vzpon prestrm

Njegov moštveni kolega Matej Mohorič si je pred začetkom dirke začrtal današnjo etapo kot potencialno, na kateri bi lahko prikolesaril do zmage. A je poudaril, da je bil tempo na Ravnico zanj prehud: "Na vzpon so od začetka narekovali hud ritem. Nisem zdržal ritma najboljših. Tudi z najboljšimi številkami ne bi zmogel. Prestrm in predolg klanec je bil. Preveč aeroben in nisem mogel slediti. Pello je bil v njihovi družbi in se bo jutri boril za skupno razvrstitev."

Sobota bo odločala skupnega zmagovalca. Vzpon na Krvavec bo tisti jeziček na tehtnici. "Za mojo pripravljenost, ki ni stoodstotna, so takšne etape, kot je bila današnja, še težke. Sobotna bo drugačna, ker bo daljši klanec z normalnim tempom. Zato bo lažje zame," se je sobote dotaknil Bilbao.

V soboto boj Italijanov, Španca in Ekvadorca?

Med tistimi, ki so zaključili dan v drugi skupini in bodo v soboto skušali napasti zeleno majico, so bili tudi odlični kolesar ekipe INEOS Grenadiers, Ekvadorec Jhonatan Narvaez, lanskoletni zmagovalec dirke Filippo Zana (Team Jayco AlUla) in mladi Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), ki je že na letošnjem Giru kazal dobro formo in v Novi Gorici, kjer je oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja, prejel velik aplavz slovenskih navijačev.

Ali bi lahko bil zadnji eden od glavnih tekmecev? "Giulio je eden od hribolazcev, ki so konstantni. Težko je narediti zaključke po današnji etapi. Nekateri kolesarji so se skrivali in niso pokazali svoje moči. Ne morem reči, da sem najboljši kolesar za jutri. Ne čutim se še stoodstotno. Zagotovo je še veliko dobrih kolesarjev, ki lahko zmagajo jutri," poudarja Bilbao.

Na soboto se je navezal tudi današnji junak. "Težak zaključek je. Skušali bomo narediti najboljše in braniti zeleno majico vodilnega na najboljši možen način. Takšna zmaga ti vlije dodatno samozavest. Veliko močnih kolesarjev je. EF in Ineos imata odlični ekipi, tu je tudi Pello. Lep šov bo," je proti soboti pogledal Aleotti in na vprašanje, ali se je o vzponu na Krvavec kaj pogovarjal z Rogličem, z nasmehom na obrazu odgovoril: "Ne, nisva imela časa se o tem pogovarjati."

