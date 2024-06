Giovanni Aleotti z imenitno zmago tudi do zelene majice

"Bilo je izjemno težkih deset kilometrov, vedel sem, da je favorit Narvaez, zato sem mu sledil, potem pa izbral trenutek in napadel. Brez moštvenih kolegov mi to ne bi uspelo, pred zadnjim klancem sem zaradi predrte pnevmatike malo zaostal in so mi pomagali, da sem se vrnil, zato se jim lepo zahvaljujem," je po svoji prvi zmagi na slovenski pentlji in šesti v karieri za TV Slovenija povedal 25-letni Giovanni Aleotti, ki zdaj v skupnem seštevku dirke vodi z 12 sekundami prednosti pred Jhonatanom Narvaezom.

Matej Mohorič je danes za zmagovalcem zaostal minuto in 29 sekund. "Na vzpon so začeli narekovati res hiter ritem in nisem zdržal z najboljšimi, zato sem šel v svojem ritmu do vrha. Vedel sem, da je ta klanec na robu mojih zmožnosti," je povedal po etapi. "Je bil pa Pello v skupini z najboljšimi in se bo jutri boril za skupno razvrstitev," je še dodal. Njegov moštveni kolega v Bahrain - Victorious Pello Bilbao je bil danes šesti, v cilj je prišel z 11 sekundami zaostanka, v skupnem seštevku pa je Španec osmi (+ 0:21).

Domen Novak je po današnjem 17. mestu (+ 1:25) zdaj najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku, zaseda prav tako 17. mesto (+ 1:33), Mohorič je 18. (+ 1:34).

Jutri bo na sporedu kraljevska etapa s ciljnim vzponom na Krvavec, po kateri bo bolj ali manj že znan skupini zmagovalec 30. slovenske pentlje.

Dirka Po Sloveniji, potek 3. etape:

Cilj: Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe) je zmagovalec tretje etape in novi vodilni na dirki Po Sloveniji!

2 km do cilja - Aleottija lovita Pello Bilbao in Giulio Pellizzari, skupina z Mohoričem in Novakom zaostaja več kot minuto.

5 km do cilja - Na spustu se je v vodstvo odpeljal Italijan Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe), zadaj se trudi priključek s prvo skupino zasledovalcem trudi ujeti tudi Mohorič, a za zdaj brez uspeha.

8 km do cilja - na Ravnico je prvi prišel Domenico Pozzovivo (VF Group - Bardiani CSF - Faizane) .

Izidi gorskega cilja, Ravnica (III. kategorija):

1. Pozzovivo 3 točke

2. Healy 2

3. Zana 1

10 km do cilja - V vodstvu je zdaj skupina s Pozzovivom, Zano, Aleottijem, Healyjem, Narvaezom, Pellizzarijem ... Slovencev žal ni zraven.

11 km do cilja - Močna skupina zdaj že brez Novaka je ujela Healyja in Narvaeza, pospešil pa je Domenico Pozzovivo.

12 km do cilja - Healy in Narvaez imata zdaj le še nekaj malega prednosti pred zasledovalci, skupino z Novakom. Pelolom Bilbaom, Domenicom Pozzovivom ...

13 km do cilja - Ben Healy (EF Education - EasyPost) in Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) sta se ostresla še Filippa Zane. Skupina z Domnom Novakom izgublja stik s čelom dirke, še nekaj več zaostaja skupina z Matejem Mohoričem.

13,7 km do cilja - Marcellusija so ujeli, Archie Ryan vodi skupino, v kateri so še Ben Healy, Filippo Zana, Jhonathan Narvaez ...

14 km do cilja - EF Education Post navija hud tempo v klanec, tudi Mohorič je malce zaostal, Marcellusiju v ospredju pa zmanjkuje moči.

15 km do cilja - Marcellusi je zdaj edini pred glavnino, ima pa 53 sekund prednosti. Začel se je še drugi vzpon na Ravnico.

20 km do cilja - Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizane) vozi 46 sekund za zasledovalcema in še nekaj več pred glavnino, prevzel pa je virtualno vodstvo v skupnem seštevku dirke, pred današnjo etapo je namreč za zelenim Bauhausom zaostajal le devet sekund in zasedal četrto mesto.

27 km do cilja – Burgeaudeauju se je pridružil Nemec Emil Hercog (BORA – hansgrohe) in skušaj vozita kakšne pol minute za vodilnim Marcellusijem. Glavnina je razpadla. Mohoričev Bahrain - Victorious je malce izgubil nadzor nad dogajanjem. Povsem jasno pa je, da bo Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious) danes izgubil zeleno majico vodilnega, že od prega klanca dneva se namreč vozi v skupini s sprinterji nekaj minut za čelom dirke.

28 km do cilja - Burgeaudeauju so pošle moči Marcellusi se je odpeljal naprej in se v dolino spušča z nekaj sekundami prednosti pred glavnino.

30 km do cilja - Iz glavnine je skočil še Italijan Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizane) in se pridružil Burgeaudeuju v vodstvu, zdaj iz glavnine skačejo še nekateri kolesarji. Prednost vodinle dvojece pa je majhna.

31 km do cilja - Camprubi je spet v glavnini, Burgaudeau pa ima manjšo prednost pred glavnino. Kolesarji so opravili z malce resnejšim, a nekategoriziranim klancem.

32 km do cilja - Burgaudeau se je mimo Camprubija odpeljal v vodstvo. Njegova prednost ni velika.

33 km do cilja – V lov za Camprubijem se je podal še Francoz Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), glavnina ne reagira.

34 km do cilja - Glavnina je ujela ubežno skupino, v vodstvo pa se je zdaj odpeljal Španec Marcel Camprubi (Q36.5).

39 km do cilja - Norvežan Frederik Dversners (UNo-X Mobility) je dobil leteči cilj v Dobrovem, v vodstvu je skupina 17 kolesarjev, v kateri pa ni nobenega slovenskega tekmovalca. Ubećniki pridobivajo prednost pred glavnino. Na čelo te pa so se postavili kolesarji Mohoričevega Bahrain - Victoriousa. Njihov član Nicolo Buratti je sicer v vodilni skupini.

Izidi letečega cilja, Dobrovo:

1. Frederik Deversnes (Nor/Uno-X Mobility) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Alessandro Covi (Ita/UAE Emirates) 3/2

3. Martin Marcellusi (Ita/VF Group - Bardiani CSF - Faizane) 1/1

46 km do cilja - Iz glavnine je skočila še enajsterica kolesarjev in hitro ujela vodilna Covija in Palenija, še nekaj kolesarjev se poskuša prebiti v vodilno skupino. Mohoriča za zdaj ni med njimi.

48 km do cilja - Covi in Paleni imata nekaj sekund prednosti pred že močno razredčeno glavnino, na čelu te pa tempo diktira moštvo EF Education - Easy Post, Matej Mohorič ostaja povsem miren in varčuje z močmi.

52 km do cilja – V vodstvo sta se odpeljala Italijan Alessandro Covi (UAE Emirates) in Francoz Enzo Paleni (Groupama – FDJ).

54 km do cilja - Beg je končan, Abreha, Vercher in Decomble so že v glavnini. Ta je močno razpotegnjena, v ospredju pa se nabirajo favoriti za današnjo zmago. Tudi Mohorič in Mezgec sta blizu, medtem ko so specialisti za sprinte na zahtevnem, razgibanem terenu že pred časom popustili. Poljak Szymon Tracz (Santic - Wibatech) je odstopil z dirke.

62 km do cilja – Na Ravnico je prvi prišel Etiopijec Nagasi Haylu Abreha (Q36.5), ki j tik pred črto prehitel Vercherja. Tretji je bil Decomle, glavnina pa trojici že močno diha za ovratnik.

Izidi gorskega cilja, Ravnica (III. kategorija):

1. Nagasi Haylu Abreha (Eti/Q36.5) 3 točke

2. Matteo Vercher (Fra/TotalEnergies) 2

3. Maxime Decomble (Fra/Groupama – FDJ) 1

63 km do cilja - Kluckersa je glavnina že ujela, Decomle še vztraja nekaj deset metrov pred njo, vodilna Vercher in Abreha pa imata kakšne pol minute prednosti pred zasledovalci.

65 km do cilja - V ospredju sta ostala le še Vercher in Abreha, preostala člana ubežne skupine sta popustila in ju bo kmalu ujela glavnina.

66 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Ravnico, v ubežni skupini trpi Luksemburžan Kluckers, glavnina ne zaostaja veliko.

123 km do cilja - Glavnina je spet skupaj. Prvo uro etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo kar 46 km/h.

124 km do cilja - V vodilni skupini je okoli 20 kolesarjev, ki ima že dobrih 20 sekund prednosti pred preostankom glavnine.

125 km do cilja - Na klancu se je glavnina raztrgala na dva dela, med skupinama je 15 sekund razlike.

Foto: zajem zaslona 129 km do cilja - Ubežnikom so se pridružili še trije kolesarji, nato je odreagirala glavnina in jih ujela. Skupina je spet strnjena, vzpenja pa se že na Hrušico.

131 km do cilja – Vodilnima so se pridružili še Italijan Alessandro Tonelli (VF Group - Bardiani – CSF Faizane), Luksemburžan Arthur Kluckers (Tudor) in Slovenec Matic Žumer (Sava Kranj). Peterica ima 15 sekund prednosti pred glavnino.

136 km do cilja – Poskus deseterice je bil neuspešen, zdaj sta napadla še Avstralec Dylan Hopkins (Ljubljana Gusto Santic) in Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility).

140 km do cilja - Še štirje so se pridružili vodilni skupinici, razlika do glavnine je majhna.

141 km do cilja - Zdaj ima majhno prednost šesterica kolesarjev.

143 km do cilja - Tajvanec je spet v glavnini.

Na trasi kolesarje danes čakajo trije leteči cilji: Ajdovščina (58,5 km), Renče (78,5 km), Dobrovo (121,2 km). In trije gorski: Hrušica (36,7 km, III. kategorija), Ravnica (98,7 km, III. kategorija), Ravnica (150 km, III. kategorija).

146 km do cilja – Glavnini je nekoliko zbežal Tajvanec Ting Wei Li (Ljubljana Gusto Santic).

151 km do cilja - V ospredju glavnine se vrstijo skoki.

155 km do cilja - Takoj po uradnem startu je bilo nekaj napadov v glavnini, a za zdaj še noben ni bil uspešen.

Start: Ob 10.50 so se kolesarji s Kongresnega trga v Ljubljani podali na zaprto vožnjo, ob 10:57 so že dosegli kilometer nič in 3. etapa 30. dirke Po Sloveniji se je začela tudi zares.

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Na vrsti je tretja etapa največje slovenske kolesarske dirke, ki bo danes tekmovalce vodila v Novo Gorico. V uvodni etapi je karavana obiskala Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, danes bo za kratek čas obiskala še Italijo. Današnjo etapo si je označil tudi Matej Mohorič.

