V petek bodo zaradi kolesarske dirke v Ljubljani ponekod zapore

V petek, 14. junija, bo na Kongresnem trgu start tretje etape kolesarske dirke Po Sloveniji, zato bodo od 7. do predvidoma 12. ure za ves promet zaprte Slovenska cesta na odseku med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico, Erjavčeva cesta in Igriška ulica na odseku od Gregorčičeve ulice do Slovenske ceste.