Za 34-letnega španskega kolesarja Pella Bilbaa, ki te dni na dirki Po Sloveniji preverja formo za francoski Tour, bo nedelja zelo čustvena. 16. junija bo namreč minilo natanko leto dni od smrti njegovega prijatelja in moštvenega kolega pri ekipi Bahrain-Victorious Gina Mäderja, ki je umrl za posledicami padca v peti etapi lanske dirke Po Švici.

Po zmagi v deseti etapi lanskega Toura Pello Billbao ni skrival čustev. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Bilbao se je pred dnevi v zelo osebnem zapisu na spletni strani Rouleur spominjal pokojnega prijatelja, ki ga je zaznamoval na najrazličnejše načine. "Kdor ga je kdaj srečal, bi se strinjal, da je bil res poseben. Njegov tip ni tako pogost v kolesarskem svetu: bil je nekaj več kot kolesar, ni ga skrbelo le za uspešnost, bil je izpopolnjena oseba, ki je razmišljala o številnih različnih temah, in videlo se je, da so ga skrbele pomembnejše stvari. Ko si bil z njim, je stvari postavil v perspektivo," je zapisal v uvodu in nadaljeval: "Svoje misli je znal razložiti na jasen in umirjen način, namesto da bi te silil, da se strinjaš. Naučil me je, da lahko vplivaš s svojo osebnostjo in ne tako, da vztrajaš ali poskušaš nekoga prepričati. Zelo mu je bilo mar za okolje, ob projektu pogozdovanja pa je govoril tudi o ledenikih in razlogih, zakaj je bil vegetarijanec."

Bilbao je na lanskem Touru nadaljeval okoljevarstveno dejavnostjo, ki jo je začel Mäder. Za vsakega kolesarja, ki je v etapi Toura zaostal za njim, je doniral en evro združenju BaSOS. Cilj je kupiti izkrčeno zemljo in jo ponovno zasaditi z lokalnimi vrstami. "Gino bo kmalu imel kos gozda v Baskiji," je sporočil Bilbao. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

16. junij 2023, to je dan, ko je Gino Mäder izgubil bitko za življenje, dan po hudem padcu na Dirki po Švici, je bil najtežji trenutek v kolesarski karieri Pella Bilbaua. Z ekipo so se odločili, da v etapi ne bodo tekmovali, se bodo pa pripeljali do cilja, kjer so se srečali s starši pokojnega kolesarja. "To je bilo težek trenutek. Po večerji smo imeli ekipni sestanek z vsemi kolesarji in člani osebja. Pri kolesarjenju ni običajno govoriti o svojih občutkih, toda tisti večer smo to storili vsi in bilo je koristno slišati, kaj ljudje mislijo in čutijo. Nato sem se vrnil domov v Španijo, da bi s svojo ženo in enoletno hčerko spet poskušal najti nekaj normalnega, a ni bilo lahko. Nenehno sem razmišljal o Ginovi družini in njegovem dekletu ter se spraševal, kaj bi se zgodilo z mojo ženo in hčerko, če bi se kaj takega zgodilo meni. To je bil kaotičen trenutek v mojem življenju."

Poslovilna vožnja kolesarjev Bahrain-Victorious na lanski Dirki po Švici, kjer so izgubili prijatelja in sotekmovalca. Foto: Guliverimage

Vsi za Gina

Čeprav se je le stežka spravil na kolo, je s približevanjem starta Toura, ki se je začel na njem dobro znanih cestah v Baskiji, spet dobil motivacijo in željo, da bi na dirki vseh dirk naredil nekaj posebnega v spomin na prijatelja.

"Da bi pokazal, kako poseben je bil. Zmagati na deseti etapi po pobegu je bilo veliko olajšanje, bil sem pomirjen. Čutil sem, da je to nekaj, kar moram storiti, ker nismo bili prisotni na Ginovem pogrebu. Ekipa je želela, da se doma izoliramo in pripravimo na Tour, in ta odločitev je bila zame težka. Nisem veren človek, ne razmišljam o Bogu, vendar sem želel biti tam in pokazati spoštovanje do njega in njegove družine. Toda pravzaprav so bili razlogi ekipe upravičeni: za nas je bilo bolje, da treniramo doma, da si zagotovimo najboljšo možnost, da počastimo Gina na dirki. Ko sem zmagal, sem zmago posvetil njemu in to je veliko pomenilo vsem v ekipi. Vsem nam je res pomagalo, tudi Wout Poels in Matej Mohorič sta zmagala v etapi. Vsi smo dirkali za Gina, kot je pisalo na naših dresih," je zapisal Bilbao, ki še ni obiskal Ginovega groba, si pa tega zelo želi.

Izogiba se tveganim situacijam

Zapisal je še, da se po Ginovi smrti poskuša izogibati tveganim situacijam in gre na polno le, ko je res prepričan in čuti, da je treba doseči dober rezultat. "Dobra stvar je, da vem, da lahko nadzorujem vsako situacijo in da lahko z analizo in pregledi dirk zmanjšam tveganja. Vendar moram biti iskren: Ginova smrt je spremenila moj način dirkanja."

Foto: Guliverimage

Kljub temu je bila sezona za Bilbaa uspešna. Na dirki po Združenih arabskih emiratih je bil tretji, šesti na Dirki po Baskiji in deveti na enodnevnih dirkah Amstel Gold in Liège–Bastogne–Liège, cilja pa tudi na etapno zmago na Touru. Formo za kolesarski vrhunec leta te dni pili prav na slovenskih cestah. Tik pred začetkom tretje etape dirke Po Sloveniji s startom v Ljubljani in ciljem v Novi Gorici smo ga vprašali, zakaj je spremenil načrte in kako bi ob obletnici rad počastil smrt Gina Mäderja.

Pogovor s Pellom Bilbaom pred začetkom tretje etape dirke Po Sloveniji:

Pello Bilbao v pogovoru za Sportal. Foto: Ana Kovač

Sprva ste načrtovali nastop na Dirki po Švici. Kako to, da ste na koncu pristali na startni listi za dirko Po Sloveniji?

Prejšnji teden sem se slabo počutil, zato smo v zadnjem trenutku spremenili načrte in k sreči sem imel možnost nastopa na dirki Po Sloveniji. Ker je bila prva etapa na sporedu dva dni pozneje kot v Švici, sem imel več časa za okrevanje. To je tudi lepa priložnost, da spoznam še kakšno drugo dirko. Tukaj sem prvič, čutim, da je precej manj stresa kot na drugih dirkah v tem terminu, in kaj lahko se zgodi, da bom ugotovil, da je to dirka, ki bi mi kot priprava na Tour lahko služila še kdaj.

Kaj vam je Matej pred prihodom v Slovenijo povedal o naši državi? V vaši ekipi je med osebjem kar precej Slovencev.

Res je in ravno to je najlepše. Sam namreč zelo dobro vem, kaj kolesar občuti, ko dirka na domači dirki, in k sreči imam kot Španec teh priložnosti kar nekaj. Zame so kolesarske dirke v Švici najboljše dirke na koledarju. Lepo je biti med ljudmi, ki so tako entuziastični glede svoje države, ki ti želijo pokazati svoje najljubše kraje, vse to prinaša zelo pozitivne vibracije. Matej je zelo izkušen kolesar in tudi če trase ne pozna, jo lahko dobro izkoristi, no, če pa jo pozna, je še bolj nevarno (smeh, op. a.). Zelo sem motiviran, da sodelujem z njim in fanti. V sredo smo (z zmago Phila Bauhausa v drugi etapi, op. a.) opravili zelo dobro delo in računam, da bomo danes bolj ali manj naredili podobno.

"Športniki si moramo priznati, da znamo včasih biti zelo sebični in preveč osredotočeni sami nase, Gino pa je na življenje gledal precej širše in drugače. Zame je bil velik vzor." Foto: Ana Kovač

V nedeljo bo minilo natanko leto dni od tragične smrti vašega prijatelja in moštvenega kolega Gina Mäderja. Kaj bi želeli, da javnost, ki ga osebno ni poznala, ve o njem? Česa ste se vi naučili od njega, kako je spremenil vaš pogled na življenje?

Moj pogled na življenje je spremenil v toliko različnih pogledih, da je težko opisati. Še za časa njegovega življenja me je naučil ogromno in nič drugače ni bilo po njegovi smrti. Mislim, da je Gino eden tistih ljudi, ki ima učinek na druge tudi po smrti, še vedno je sposoben zaznamovati ljudi. Na splošno je zelo dobro vplival na naš šport. Športniki si moramo priznati, da znamo včasih biti zelo sebični in preveč osredotočeni sami nase, Gino pa je na življenje gledal precej širše in drugače. Zame je bil velik vzor.

"Lahko mu podarim darilo z zmagovalnega odra." Foto: Ana Kovač

Imate kakšne posebne načrte za nedeljsko etapo, način, na katerega bi se mu lahko poklonili?

Kot sem že omenil, sem prvotno načrtoval nastop na Dirki po Švici, kjer bi se skušal čim bolj dokazati in mu pokloniti zmago, ampak tudi v Sloveniji lahko storim podobno. Lahko mu podarim darilo z zmagovalnega odra.

Pello Bilbao bo jutri eden od glavnih favoritov za etapno zmago na Krvavcu, s tem pa tudi favorit za skupno zmago.

