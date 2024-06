"Hektična dirka je bila že od štarta. Moram reči, da bi se lahko dirka brez ekipe danes zapeljala v drugo smer. Velika zahvala za pomoč. Vesel sem skupne zmage, ki je moj največji uspeh," je po velikem zmagoslavju na jubilejni 30. dirki Po Sloveniji govoril član BORE – hansgrohe Giovanni Aleotti, ki se je zadnji dan znašel v nezavidljivem položaju. Nedeljski zmagovalec Ben Healy (EF Education Easypost) je na svoj način uprizoril spektakel in se odpeljal do etapne zmage, v cilju pa dal vedeti, kaj ga je v nedeljo vodilo k maščevanju.

Kot ekspresni vlak so se kolesarji peljali po trasi zadnje etape dirke Po Sloveniji. Debelih 20 minut so bili pred časovnico, kar je jasen znak, da je šlo zelo hitro. Povprečna hitrost je znašala kar 46,1 km/h. Tempo je bil takšen, da slovenske kontinentalne ekipe niso mogle slediti in so krepko zaostale.

Bilbao poizkusil z zgodnim napadom in presenetil

Z vidika skupne zmage je bila zadnja etapa zelo zanimiva. Junak Krvavca Pello Bilbao (Bahrain Victorious) je dan začel z dvanajstimi sekundami zaostanka za vodilnim Italijanom Giovannijem Aleottijem (BORA - hansgrohe), ki je lani dirko Po Sloveniji končal na četrtem mestu.

Na prvem letečem cilju mu je izkušeni Španec vzel dodatni dve bonifikacijski sekundi, zapletati pa se je začelo ob koncu prvega gorskega cilja na Veliki Ban. Bilbao se je po spustu presenetljivo odpeljal in našel priključek z ubežniki, med katerimi je bil tudi Irec Ben Healy (EF Education – EasyPost). "Poizkusili smo. Odločili smo se za veliko tveganje. Napadli smo dosti pred ciljem. V prvi skupini sem imel moštvenega kolega. Nisem pa imel informacij na trasi, kako je v skupini zadaj. Bolj organizirani so bili. Zmanjšali so zaostanek," je po prihodu v cilj o taktiki razlagal Bilbao.

Aleotti izpostavil, da ni paničaril, a je bil nekoliko zaskrbljen

Dejanskega zaostanka Aleottija nismo videli, saj so se številke dodobra razlikovale. Glavnina je nato Bilbaa in še nekatere pred zadnjim vzponom na Trško Goro ujela. "Odločil sem se, da malce zadiham pred zadnjim udarcem. Poizkušal sem še nekaj narediti pri zadnjem spustu. Nisem se mogel otresti Aleottija. Poizkušali smo tudi z Matejem Mohoričem za etapno zmago. Na koncu si jo je Healy zaslužil. Najmočnejši je bil dan. Čestitke," je Bilbao razložil, kako se je zadnja etapa jubilejne 30. dirke Po Sloveniji razpletla.

Giovanni ni delal panike, ko se mu je Španec odpeljal po koncu prvega gorskega cilja. Verjel je, da lahko z ekipo priključi: "Ko je šla skupina naprej, sem bil nekoliko zaskrbljen, a ne paničen. Pomembno je bilo, da smo kontrolirali potek. Pokazali smo solidno ekipno dirkanje. Dirka je bila hektična že od štarta. Moram reči, da bi šla lahko dirka brez ekipe danes v drugo smer. Velika zahvala za pomoč. 40-50 kilometrov pred ciljem je šla naprej močna ekipa. Uspelo nam je kontrolirati dirko. Brez moštvenih kolegov mi ne bi uspelo. Na koncu sem bil osredotočen le na Bilbaa. Dobro se je izšlo."

Najboljši trije na dirki Po Sloveniji: Pello Bilbao (2. mesto), Giovanni Aleotti (1.) in Giulio Pellizzari (3.) Foto: Sportida

Zmaga kariere po lanskoletnih težavah

Nato se je dotaknil skupne zmage, kar je zanj največji mejnik kariere: "Lepo je. To je moja največja zmaga v karieri. Zahvaliti se moram ekipi, trenerju in vsem ekipi, ki so mi stali ob stani. Zlasti ekipi, ki je vedno ob meni, zlasti po lanskoletnih težavah. Pomagali smo prebroditi vse skupaj."

Giovanni Aleotti se je v petek veselil etapne zmage, ki mu je na koncu tudi prinesla ključno razliko v boju za skupno zmago. Foto: BORA - hansgrohe / Sprint Cycling

Dnevnega uspeha se je razveselil torej Ben Healy, ki je znan po svojih pobegih in takšnem načinu dirkanja. Irec je bil po koncu dneva zadovoljen, a je obžaloval sobotni razplet, v katerem ni prišel na vrh v času najboljših: "Ko sem včeraj izgubil čas, sem se odločil za maščevanje. Vedel sem, kako lahko zmagam, kako rad zmagam. Na polno sem šel na prvi klanec. Skušal sem presenetiti. Na koncu sem šel solo. Na zadnjem klancu so me ujeli. Tisti, ki jih je zanima skupna zmaga, so igrali s kartami in sem se odpeljal. Neverjetno. Sem sem prišel z dobrima nogama. Vedel sem, da lahko zmagam. Poizkusiti sem se želel v boju za skupno zmago, a sem v soboto zapravil priložnost. Dobra dirka je bila. Slovenija je lepa dežela za dirkanje."

Mezgec in Mohorič pri vrhu

Najboljša Slovenca sta bila Luka Mezgec in Matej Mohorič na četrtem oziroma petem mestu, skupno pa je bil Domen Novak najboljši na enajstem mestu z 1:52 zaostanka za Aleottijem. Lani je Mohorič premierno zmagal etapo na dirki Po Sloveniji, ko je šla trasa prav tako v zaključku čez Trško Goro.

"Healy je zelo zgodaj napadel z Narvaezom. Dirka je eksplodirala. S Pellom smo hoteli izzvati Aleottija, ampak je na žalost Narvaez ostal zadaj in je ekipa Ineosa pomagala pri narekovanju tempa. Na koncu se zaradi tega ni izšlo. Raje poizkušamo zmagati, kot da se zadovoljimo z drugim mestom. Na Trško Goro so nam zaradi vročine pošle nekoliko moči. Na koncu sem se vrnil v boj za etapno zmago, kjer je imel Healy srečo. Z Narvaezom sva se spogledala, zasluženo je zmagal," je Matej pokomentiral dogajanje v zadnji etapi.

Zastor nad jubilejno 30. dirko Po Sloveniji je tako padel, ljubitelji kolesarstva pa so imeli kaj za videti. Dramaturgije ni manjkalo, ki je ne bi bilo, če bili na dirki zvezdniki kova Tadej Pogačar, Primož Roglič, ki sta dirko že dvakrat osvojila. A je želja organizatorja, da v bodoče spet vidimo šampiona na delu na slovenskih cestah.

