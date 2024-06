Na dirki Po Sloveniji, ki je letos na sporedu že tridesetič, že od samega začetka dirke najboljšim mladim kolesarjem podeljujejo belo majico. Med nosilci majic so številna eminentna imena, kar trikrat jo je nosil najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, po enkrat tudi zmagovalec Toura Egan Bernal in zmagovalec Vuelte Simon Yates, kar pomeni, da je majica odličen pokazatelj kolesarske prihodnosti posameznega kolesarja. Kdo bo belo majico oblekel na cilju v Novem mestu? Trenutno vse kaže na to, da bo to Giulio Pellizzari, veliko odkritje letošnjega Gira, ki ima pred prvim zasledovalcem več kot štiri minute prednosti.

Za razliko od grand tourov, kjer v kategoriji za najboljšega mladega kolesarja kandidirajo kolesarji do 25 let, je na najpomembnejši domači dirki pravilo nekoliko drugačno, za belo majico se potegujejo kolesarji v starosti do 23 let (rojeni 1. januarja 2001 ali kasneje). Bela majica je zelo zaželena, saj kaže na razkošen potencial kolesarja.

Pellizzari je belo majico najboljšega mladega kolesarja oblekel po 3. etapi dirke Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zadnji je belo majico na dirki Po Sloveniji nosil Raul Garcia Pierna iz ekipe Kern Pharma, na prvi izvedbi dirke leta 1993 pa je čast pripadla domačemu kolesarju Gorazdu Štanglju. Kar trikrat (leta 2017, 2018 in 2019) je v kategoriji za najboljšega mladega kolesarja zmagal Tadej Pogačar, enkrat tudi Egan Bernal (na Golteh mu je belo majico leta 2016 predal Primož Roglič) in Simon Yates. Po dvakrat so bili med nosilci tudi Jan Polanc (Radenska), Blaž Furdi in Tadej Valjavec (oba Sava Kranj) ter Robert Kišerlovski (Adria Mobil).

Leta 2016 je belo majico oblekel Egan Bernal. Na Golteh mu jo je predal Primož Roglič. Foto: www.alesfevzer.com

Štangelj, prvi nosilec bele majice: Želel sem si rumene in se zapisati v zgodovino

Prvi je belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki Po Sloveniji nosil Gorazd Štangelj, vrhunski kolesar, ki danes opravlja vlogo športnega direktorja pri ekipi Bahrain-Victorious. V pogovoru za Sportal je priznal, da je imel leta 1993, na prvi izvedbi dirke Po Sloveniji, večje ambicije kot samo zmago v kategoriji najboljših mladih kolesarjev.

"Moram reči, da so bili apetiti takrat večji. Seveda sem želel dobiti rumeno majico (takrat je vodilni kolesar nosil rumeno in ne zelene majice, kot je to zdaj, op. a.) in se zapisati v zgodovino. To mi sicer ni uspelo, sem pa bil takrat na dobri poti.

Rumeno majico sem oblekel prvi dan po kronometru in se potem na krilih navijačev morda preveč zagnal, predvsem v etapi čez Vršič, ampak tako je bilo in jo izgubil. Ko se danes ozrem nazaj, lahko rečem, da je bil moj nastop pogumen, ni pa se izšlo povsem tako, kot sem si želel," je bil odkrit Štangelj, ki se je pravkar vrnil z Dirke po Švici, vedno ko ima priložnost, pa si rad od blizu ogleda tudi dirko Po Sloveniji. Gorazd Štangelj je bil prvi nosilec bele majice v zgodovine dirke Po Sloveniji, a priznava, da si je želel rumene majice vodilnega. Foto: Ana Kovač

"Vidimo, kako je dirka z leti zrasla, še vedno je to daleč največja kolesarska dirka na območju bivše Jugoslavije, tako da ko se naša ekipa udeleži dirke, jo tudi sam s ponosom obiščem. Mislim, da je to ena lepših dirk na koledarju. Ravno prav je dolga in ravno prav težka, zato se ekipe nanjo z veseljem vračajo."

Čeprav je letos na sporedu že 30. izvedba dirke Po Sloveniji, se Štangelj še danes dobro spominja prve izvedbe, ki je bila na sporedu od 3. do 9. maja 1993. "Po razpadu takratne Jugoslavije nismo imeli svoje dirke, pred tem je bila to Dirka po Jugoslaviji, nakar se je Jožetu Majesu porodila ideja, da se naredi nacionalna dirka, torej dirka Po Sloveniji, in ker je bil organizator ravno Novomeščan in takrat tudi direktor kluba Krka, za klub, za katerega sem takrat dirkal, je bila to tudi zame pomembna dirka. Prva dirka Po Sloveniji je bila takrat nekaj zelo lepega, hkrati pa je bil to za nas velik pritisk, saj se je skoraj pričakovalo, da bomo dirko tudi zmagali, a je v prvi izvedbi nismo. Sicer pa imam na to dirke in njene začetke zelo lepe spomine."

Na prvi izvedbi dirke Po Sloveniji je bil Štangelj tretji, zmaga pa je pripadla Borisu Premužiču, ki je za 15 sekund premagal Srečka Glivarja, človeka, brez katere si največje domače dirke ne znamo predstavljati.

Nosilci bele majice na dirki Po Sloveniji:

Leta 2023

U23 Raul Garcia Pierna Equipo Kern Pharma

Leta 2022

U23 Vojtech Repa Caja Rural- Seguros RGA

Leta 2021

U23 Kristjan Hočevar Adria Mobil

Leta 2019

U23 Tadej Pogačar UAE-Team Emirates

Leta 2018

U23 Tadej Pogačar Ljubljana Gusto Xaurum

Leta 2017

U23 Tadej Pogačar ROG Ljubljana

Leta 2016

U23 Egan Arley Bernal Androni Giocattoli - Sidermec

Leta 2015

U23 Domen Novak Adria Mobil

Leta 2014

U23 Simon Yates Orica Green Edge

Leta 2013

U23 Jan Polanc Radenska

Foto: www.alesfevzer.com

Leta 2012

U23 Polanc Jan Radenska

Leta 2011

U23 Diego Ulissi Lampre - ISD

Leta 2010

U23 Blaž Furdi Sava Kranj

Leta 2009

U23 Blaž Furdi Sava Kranj

Leta 2008

U23 Robert Kišerlovski Adria Mobil

Leta 2007

U23 Simon Špilak Adria Mobil

Leta 2006

U23 Robert Kišelovski Adria Mobil

Leta 2005

U23 Janez Brajkovič Krka Adria Mobil

Leta 2004

U23 Matic Strgar Radenska Rog

Leta 2003

U23 Andreas Matzbacher Avstrija

Leta 2002

U23 Patrick Sinkewitz Mapei - Quick Step

Leta 2001

U23 Radoslav Rogina Perutnina Ptuj

Leta 2000

U23 Matej Gnezda Perutnina Ptuj Radenska

Leta 1999

U23 Tadej Valjavec Sava Kranj

Leta 1998

U23 Mitja Mahorič Perutnina Ptuj Radenska R.

Leta 1996

U23 Tadej Valjavec Sava Kranj

Leta 1995

U23 Sergej Autko Celje

Leta 1994

U23 Branko Filip KRKA Novo mesto

Leta 1993

U23 Gorazd Štangelj Slovenija

