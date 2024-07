Podrobno, Dirka po Franciji, 10. etapa

Cilj - Veliki zmagovalec je postal Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Drugo mesto je osvojil Biniam Girmay ( Intermarché-Wanty), ki se lahko pohvali z dvema etapnima zmagama na letošnjem Touru. Tretji je bil Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).

"Oddahnil sem si. Za nami je bil dolg teden. Končno smo lahko pokazali svojo moč in dobili tisto, po kar smo prišli," je v prvem intervjuju v mednarodnem prenosu dejal Philipsen: "Vedeli smo, da bo zadnji ovinek nepredvidljiv. Naša forma se je skozi dirko dvigovala. Drugi teden smo začeli z zmago in še nekaj etap prihaja. Pet šprintov je minilo brez naše zmage. Vesel sem, da nam je uspelo. Zahvala vsem, ki so verjeli vame."

Results powered by FirstCycling.com

km do cilja - Favoriti za skupno zmago na Dirki po Franciji so varni. Četudi bi se zgodil kakšen padec, bi imeli isti čas kot etapni zmagovalec.

6 km do cilja - Pospeševanje se je začelo. Hitrost je narasla čez 70 km/h na krajšem spustu. V ospredju se formirajo šprinterski vlaki.

9 km do cilja - Ekipi Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda sta povsem na levi strani v glavnini. Očitno bomo morali počakati na zaključni šprint, da se bo danes vendarle kaj zgodilo. Primož Roglič se prav tako varno pelje v glavnini.

17 km do cilja - Nič novega. Še naprej se čaka na kaj razburljivega. Foto: zajem zaslona

29 km do cilja - Deset kilometrov pred ciljem čaka kolesarje rahel vzpon, kjer lahko pričakujemo, da se bo dirka razplamtela.

38 km do cilja - Povprečna hitrost kolesarjev je 42 km/h. Vse bližje je zaključek, ko bo postalo napeto.

45 km do cilja - Spet vse mirno v pelotonu.

54 km do cilja - Nevarnost je mimo. Stanje v glavnini se je spet umirilo. Hitrost vožnje je posledično padla.

58 km do cilja - Kolesarji so na odprtem območju, veter piha s hitrostjo 18 km/h, a k sreči v hrbet. Zaradi nepredvidljivega terena so ekipe s kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga, povsem v ospredju.

62 km do cilja - V glavnini postaja vse bolj napeto. Hitrost se je krepko povečala. Nepredvidljivo je predvsem zaradi vetra in je bojazen, da bi se morda glavnina razbila na več delov. Zato so kolesarji UAE Emirates (Tadej Pogačar), Visma | Lease a Bike (Jonas Vingegaard) in Soudal Quick-Step (Remco Evenepoel) prišli v ospredje.

🎙 Team radio @LidlTrek



💨 One main ennemy now: the wind!



💨 Un ennemi principal maintenant : le vent !#TDF2024 pic.twitter.com/0rKzvdOf7o — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2024

80 km do cilja - Zmagovalec dveh etap na letošnji Dirki po Franciji, Biniam Girmay, je zamenjal zadnje kolo.

83 km do cilja - Glavnina še vedno kolesari skupaj. Če danes ni prave akcije na trasi, pa bo zagotovo v sredo, ko čaka kolesarje 211 kilometrov dolga etapa s 4350 višinskimi metri. Temperatura ozračja je 27 stopinj Celzija, povprečna hitrost pa znaša 40,4 km/h. Vodilni Tadej Pogačar je varno v zavetrju svojih moštvenih kolegov.

103 km do cilja - Povprečna hitrost po dobrih 80 kilometrih znaša 39,8 km/h. Glavnina je skupaj.

120 km do cilja - Vsi kolesarji so spet skupaj, jim pa nagaja dež, kar bo otežilo delo v nadaljevanju. Zlasti v zaključnih kilometrih bodo morali biti pazljivi, ker je pri formiranju šprinterskih vlakov vselej zelo napeto in stresno.

125 km do cilja - Kobe Goossens (Intermarché-Wanty) nadaljuje v solo vožnji in ima 57 sekund prednosti pred glavnino.

130 km do cilja - Kobe Goossens (Intermarché-Wanty) je bil najhitrejši na letečem cilju in je pobral 20 točk. Jasper Philipsen, ki še čaka na etapno zmago, je bil denimo tretji, peti pa Eritrejec Biniam Girmay, ki se lahko pohvali že z dvema etapnima uspehoma na letošnjem Touru.

156 km do cilja - Povprečna hitrost po 30 kilometrih kolesarjenja? 35,9 km/h. Rezultat? Glavnina še vedno skupaj, nobenega pobega ... Bo pa zanimivo ob koncu etape, kjer naj bi bila cesta mokra, kar je pri šprintu še toliko bolj neugodno.

Pogačarja spraševali, ali dirka pametno

Pred etapo so slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja, ki ponosno nosi rumeno majico vodilnega, vprašali, kako komentira opazko nekaterih, da troši preveč metkov v primerjavi z Jonasom Vingegaardom? Kapetan UAE Emirates je zmajal z glavo, ko je sogovornik ITV Cycling dejal, da se ljudje sprašujejo, ali je njegovo dirkanje pametno: "Inteligentno dirkanje ali ne, to je neumnost," je dejal Pogačar. "Trenutno imam rumeno majico. Zame je to inteligentno imeti majico vodilnega z dobrim vodstvom. Na Dirki po Franciji je pomembna dirkaška inteligenca, predvsem pa potrebuješ dobre noge, da zmagaš na dirki.”

"Racing intelligently or not, it's a nonsense"



Tadej Pogačar says having the best legs matters more than racing intelligently 💛🇸🇮#TDF2024 pic.twitter.com/70lzI0GIMj — ITV Cycling (@itvcycling) July 9, 2024

Roglič in nastop na olimpijskih igrah

160 km do cilja - Kot poroča radijski kolega Igor Tominec iz Val 202, Primož Roglič ni zavrnil nastopa na olimpijskih igrah v Parizu in da je dogovorjeno, da se o nastopu na cestni dirki dogovorijo po Dirki po Franciji. Včeraj je namreč prišel spisek kandidatov za nastop v Parizu, na katerem je za kronometer zapisano ime Jan Tratnik, za cestno dirko pa Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik.

Iz tabora @rogla sporočajo, da olimpijski prvak iz Tokia ni zavrnil nastopa na igrah v @Paris2024.



Dogovorjeno je, da se o nastopu (samo na cestni dirki) dogovorijo po #TDF2024, ko bo jasno, v kakšnem stanju bo zaključil Tour.



Vrata so še odprta, ekipa se še lahko spremeni. pic.twitter.com/fSDCtTg4Vq — Igor Tominec (@IgorTominec) July 9, 2024

167,1 km do cilja - Nič novega, še vedno strnjena skupina. Glede na videno bo miren dan vse do zaključnega šprinta.

173 km do cilja - Vse je še povsem mirno. Očitno so se kolesarji odločili, da bodo postopoma dvigovali tempo po dnevu premora. Povprečna hitrost znaša vsega 35 km/h.

187,3 km do cilja - Kolesarji so prišli do kilometra 0, o kakšnem begu za zdaj ni duha ne sluha. Primož Roglič in Jan Tratnik denimo mirno kramljata v pelotonu.

🚩 Week 2 of the #TDF2024 is underway!



🚩 La 2ème semaine du #TDF2024 est lancée ! pic.twitter.com/dlnhMYHaXd — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2024

13.10 - Kolesarji so začeli z zaprto vožnjo, kilometer 0 pa bodo dosegli 13.25. V skupnem seštevku je na vrhu Tadej Pogačar, ki nosi rumeno majico vodilnega. Najbližji zasledovalec je Remco Evenepoel s 33 sekundami zaostanka, Jonas Vingegaard ima pribitek 1:15, Primož Roglič pa 1:36.

13.05 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Za glavne akterje na Dirki po Franciji je konec počitka. Po dnevu premora bodo spet konkretneje zavrteli pedala. Danes jih čaka ravninska etapa.