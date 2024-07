Turgis zmagovalec spektakularne etape, Pogačar ostaja trdno v rumenem

Luka Mezgec (Jayco AlUla) je bil danes najbolje uvrščeni Slovenec, v cilj je prišel na 20. mestu, 1:46 za zmagovalcem. V glavnini sta z enakim zaostankom v cilj prišla tudi Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) na 37. in Tadej Pogačar (UAE Emirates) na 44. mestu. Pogačar je na makadamskih odsekih sprožil nekaj napadov v glavnini, pa se mu Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike) ni in ni uspelo otresti.

V skupnem seštevku ni bilo sprememb, Pogačar ostaja vodilni s 33 sekundami prednosti pred Remcom Evenepoelom (Soudal – QuickStep), 1:15 pred Vingegaardom in 1:36 pred Rogličem.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 9. etape:

Cilj: Stuyvenu so tik pred ciljem pošle moči in v sprintu je nato do etapne zmage prišel Francoz Anthony Turgis (TotalEnergies), Tadej Pogačar je ubranil rumeno majico vodilnega na dirki.

🏆🇫🇷 @AnthonyTurgis wins this epic stage 9

🏆🇫🇷 Anthony Turgis remporte cette épique étape 9 #TDF2024 pic.twitter.com/dY5ysPSonk — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

4 km do cilja - Jasper Stuyven ohranja minimalno prednost in napada prestižno etapno zmago, v glavnini favoriti budno pazijo eden na drugega, tudi Roglič in Evenepoel sta zraven.

7 km do cilja - Pogačar je spet napadel v glavnini in Vingegaard mu je spet odgovoril. Stuyven medtem v ospredju vodi devet sekund pred zasledovalci. Van der Poelova skupina se ne more približati vodilnim.

8 km do cilja - Pogačar je v glavnini spet pospešil, a se mu tudi tokrat ni uspelo otresti Vingegaarda. tudi Luka Mezgec je ujel glavnino.

10 km do cilja - Kolesarji so zapeljali še na zadnji makadamski odsek spektakularne etape. Belgijec Jasper Stuyven (Lidl - Trek) vzdržuje manjšo prednost pred zasledovalci.

11 km do cilja - V vodilni skupini se vrstijo napadi, zadnji se je v vodstvo odpeljal Jasper Stuyven, Van der Poelova skupina ostaja dobrih 40 sekund za čelom dirke, glavnina pa zaostaja 1:15.

🏁 11KM



🚀 Attacks are flying off this lead group. It's 🇧🇪@Jasperstuyven who goes for it. Could the stage win come from this lead group?



🚀 Les attaques se multiplient dans le groupe de tête. 🇧🇪@Jasperstuyven a peut-être trouvé la bonne. Est-ce que la victoire va se jouer dans… pic.twitter.com/6bLIvOjxAZ — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

16 km do cilja - Glavnina je spet skupaj in vozi 20 sekund za Van der Poelovo skupino, ta pa ima za vodilno osmerico še 44 sekund zaostanka.

18 km do cilja - Pogačar, Vingegaard in Jorgenson se oddaljujejo Evenepoelu in so le še 17 sekund za Van der Poelovo skupino, ampak kolesarja Visme ne sodelujeta v lovu. Pidcockova skupina ima še 41 sekund prednosti, medtem pa je Roglič ujel Evenepoelovo skupino.

🔛 @MatteoJorg and Jonas Vingegaard have joined @TamauPogi and are 20 seconds behind the green jersey group.



🔛 @MatteoJorg et Jonas Vingegaard ont rejoint @TamauPogi, ils sont à 20 secondes du groupe maillot vert. #TDF2024 pic.twitter.com/L1Sh5svX5B — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

19 km do cilja - Vingegaard je s pomočjo Mattea Jorgensona ujel Pogačarja, Evenepoel je nekoliko zaostal, še več pa Primož Roglič.

22 km do cilja - Pogačar je spet pospešil v glavnini, Christoph Laporte se mu je prilepil na kolo, zraven je še Matteo Jorgenson, medtem ko je Vingegaard izgubil nekaj metrov. Van der Poelova skupina se je medtem Pidcockovi približala na 42 sekund, Pogačar pa vozi 1:19 za čelom dirke.

24 km do cilja – Makadamski sektorji si zdaj sledijo eden za drugim, na desetega so vodilni kolesarji zapeljali 53 sekund za zasledovalci in 1:50 pred glavnino. V tej se je na čelo spet postavila ekipa Visma | Lease a Bike z Woutom van Aertom.

30 km do cilja - Med devetim in desetim makadamskim odsekom je bilo le nekaj sto metrov asfalta, Van der Poelova skupina se počasi približuje vodilno osmerici, razlika med skupinama je zdaj 47 sekund. Glavnina vozi 1:36 za čelom dirke, temnpo pa v njej spet navija Pogačarjeva ekipa UAE Emirates (Tim Wellens).

33 km do cilja - Kolesari so zapeljali na deveti makadamski odsek dneva, vodilna osmerica vozi minuto pred sedmimi zasledovalci in 2:08 pred glavnino z vsemi favoriti za skupno zmago na Touru.

Foto: Guliverimage

39 km do cilja - Matthews, Gormay, Van der Poel, Fuglsang, Gaudu, Costa in Tiller vozijo 1:10 za vodilno osmerico (Pidcock, Stuyven, Healy, Gee, Lucenko, Aranburu, Romo in Turgis) in že minuto pred glavnino z rumeno majico.

43 km do cilja - Iz glavnine se je izstrelil Michael Matthews, z njim sta se odpeljala tudi Biniam Girmay in Mathieu van der Poel, pa tudi Rui Costa, Jakob Fuglsang, David Gaudu in Rasmus Tiller, medtem ko favoriti za skupno zmago na napad Avstralca niso reagirali.

47 km do cilja - Kolesarji so na osmem makadamskem sektorju, glavnina 1:18 za vodilnimi. Skupina s pikčasto majico vozi 2:11 za čelom dirke, za njo pa je še nekaj skupin kolesarjev.

50 km do cilja - V grabnu ob cesti je pristal Rogličev kolega iz moštva Red Bull - BORA - hansgrohe Aleksandr Vlasov. V glavnini je bržčas zaradi stika s kakšnim od tekmecev izgubil nadzor nad kolesom in trdo pristal v travi.

🚙 @ale_vlasov has fallen and is back on the road after being checked by the medical car.



🚙 @ale_vlasov est tombé, il a repris la route après un arrêt à la voiture médicale. #TDF2024 pic.twitter.com/tFFPLyVZ0x — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

54 km do cilja - Kolsesarji so opravili z zahtevnim šestim makadamskim odsekom, Pogačar se drži članov Visme Laporta in Van Aerta na čelu glavnine, Roglič in Evenepoel sta malce zaostala v tej skupini, vodilna osmerica pa ima še 53 sekund prednosti pred zasledovalci. Mohorič, Tratnik in Mezgec so že pred časom zaostali za glavnino.

Foto: Reuters

58 km do cilja – Zingle in Van Gils sta v glavnini, Aranburu, Romo in Turgis pa se približujejo vodilni peterici, kolesarji so spet na težkem makadamskem odseku, glavnina pa vozi 1:09 za čelom dirke. Pri vstopu na makadamski sektor je imel nekaj težav Remco Evenepoel, ki mora zdaj loviti Pogačarja in Vingegaarda.

⚙️Mechanical problem for @EvenepoelRemco at the entrance of the sector 8



⚙️ Problème mécanique pour @EvenepoelRemco à l'entrée du secteur 8#TDF2024 pic.twitter.com/AkMl9XgTNw — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

66 km do cilja - Kolesarji spet vdihavajo prah na makadamskem odseku, šestem po vrsti. Glavnina vozi dobro minuto za vodilno skupino.

70 km do cilja - Zvezdniška trojica je popustila in je zdaj spet v glavnini, 35 sekund za ubežniki. Vingegaard s Pogačarjem in Evenepoelom ni hotel sodelovati. Vodilna skupina pa je razpadla na dva dela, vodijo zdaj Pidcock, Stuyven, Healy, Gee in Lucenko, ki imajo 26 sekund prednosti pred Van Gilsom, Zinglejem, Aranburujem, Romo in Turgisem.

74 km do cilja - Pogačar, Evenepoel in Vingegaard so se preselili v vodilno skupino in zdaj vozijo 27 sekund pred glavnino z Rogličem.

75 km do cilja - Pogačar, Evenepoel in Vingegaard zdaj lovijo vodilno deseterico. Roglič je ostal v glavnini in izgublja čas, zdaj za svojimi tekmeci za skupno zmago zaostaja že 20 sekund.

77 km do cilja - V lov za Evenepoelom se je pognal Pogačar, sledi mu Vingegaard. Roglič ni reagiral.

78 km do cilja - Pred vrhom Chacenayja je iz glavnine skočil Remco Evenepoel, privozil pa si je le nekaj desret metrov prednosti pred Pogačarjem, Rogličem in Vingegaardom.

79 km do cilja - Visma navija tempo v klanec, na čelu glavnine je Wout van Aert. Pogačar in Roglič zlahka sledita, glavnina pa razpada.

80 km do cilja - Kolesarji so spet zavili na makadam, v vodstvu ostaja le še deset kolesarjev, na čelo glavnine so se zdaj postavili kolesarji moštva Visma | Lease a Bike. Vodilna deseterica ima 50 sekund prednosti pred zasledovalci.

83 km do cilja - Glavnina se je umirila in zdaj spet vozi dobro minuto za ubežniki. Ujeli so jo tudi zaostali kolesarji. Bliža se peti makadamski sektor in tudi zadnji kategoriziran klanec dneva, Cote de Chacenay (IV. kategorija).

87 km do cilja - Pogačarjev mini napad je končan, je pa 25-letni Gorenjec pokazal, da se danes na kolesu počuti odlično.

89 km do cilja - Na čelo glavnine se je postavil Tadej Pogačar in navil tempo. Sledi mu trojica, močno razredčena glavnina pa tudi ni daleč. Prednost vodilne dvanajsterice je padla na 30 sekund.

94 km do cilja - Kolesarji so vsotpili v četrti makadamski sektor, pred glavnino pa je zdaj le še ubežna dvanajsterica, katere prednost pa je padla pod 40 sekund. Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates kontrolirajo dogajanje na čelu glavnine.

99 km do cilja - V ekipi Visma | Lease a Bike je prišlo do manjše panike, Jonas Vingegaard je imel predrto gumo, svoje kolo mu je takoj dal Jan Tratnik, Idrijčan pa je tako zaostal za glavnino. Za glavnino več kot minuto zaostaja tudi skupina, v kateri sta Adam Yates in Richard Carapaz. Roglič pa ima zdaj v glavnini ob sebi tudi nekaj moštvenih kolegov.

🚲 Jonas Vingegaard had to change bikes with @JTratnik in sector 12.



🚲 Jonas Vingegaard a dû changer de vélo avec @JTratnik dans le secteur 12. #TDF2024 pic.twitter.com/gFGcOcm2Df — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

102 km do cilja - Kolesarji so vstopili na tretji makadamski sektor, vodilna dvanajsterica le še dobro minuto pred glavnino. Pogačarjeva ekipa UAE Emirates se je postavila na čelo glavnine, v tej vozi tudi Roglič, a ob sebi nima kolegov iz Red Bulla - BORE - hansgrohe.

115 km do cilja – V Fontenettu so kolesarji opravili z edinim letečim ciljem dneva, dobil ga je Anthony Turgis (TotalEnergies), iz vodilne skupine je izpadel še Neilson Powless in zdaj vozi v Bardetovi skupini 1:10 za vodilno dvanajsterico. Iz te pa sta izpadla Matthews in De Lie, ki sta že v glavnini. Ta ima 1:29 zaostanka za čelom dirke, priključila pa se ji je tudi Rogličeva skupina.

Izidi letečega cilja, Fontenette:

1. Turgis 20 točk

2. Romo 17

3. Lazukano 15

4. Vermeersch 13

5. Pidcock 11

6. Aranburu 10

7. Van Gils 9

8. Zingle 8

9. Lucenko 7

10. Healy 6

11. Stuyven 5

12. Gee 4

13. Stewart 3

14. Cort 2

15. Küng 1

122 km do cilja – Iz vodilne skupine je izpadel Reinders, ki zdaj vozi s Küngom, Russom, Stewartom, Bardetom, Ballerinijem in Cortom 1:25 za vodilno trinajsterico. Glavnina, v kateri imata Vingegaard in Pogačar ob sebi po štiri moštvene kolege je 1:55 za čelom dirke, Rogličeva skupina, v kateri je tudi nosilec zelene majice Biniam Girmay, pa je še dobrih 20 sekund za glavnino.

128 km do cilja - Primož Roglič je zaostal 35 sekund za glavnino z rumenim Pogačarjem, Vingegaardom, Evenepoelom, Tratnikom in Mohoričem. Ta vozi 1:49 za vodilno štirinajsterico. Med glavnino in čelom dirke je še skupina z Bardetom.

💥 A gap of 30 seconds opened as 🇸🇮 @rogla was 4.7 km/h slower than 🇸🇮 @TamauPogi on the second white road of the day.

The Maillot Jaune was safely positioned at the front while his rival lost ground from the very start of the sector.



💥 Un écart de 30 secondes s’est creusé dans… pic.twitter.com/lF0udFagff — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

132 km do cilja – Kolesarji so zapeljali na drugega od 14 makadamskih sektorjev, ta gre v klanec. Pidcock in Healy sta ujela vodilno skupino, štirinajsterica ima zdaj 1:20 prednosti pred skupino s Küngom, Russom, De Lieje, Stewartom, Bardetom, Balleri+nijem in Cortom, pa dve minuti pred Mohoričem, Godonom, Matthewsom, Laurencem in Pagejem. Glavnina vozi 2:25 za čelom dirke.

😓 Still 13 white roads to go...



😓 Plus que 13 chemins blancs...#TDF2024 pic.twitter.com/IXHqBsVeV5 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

V ozadju glavnine je bil pri vstopu v makadamski sektor pšravi kaos, na zožanju se je skupina kolesarjev ustavila, nekateri morajo na klanec peš ob kolesih. Roglič je nekje zaostal.

141 km do cilja – Dirka se je razživela, na cesti je ogromno nekih skupin, v vodstvu je dvanajsterica Elmar Reinders, Jasper Stuyven, Gianni Vermeersch, Neilson Powless, Maxim van Gils, Derek Gee, Oier Lazkano, Javier Romo, Aleksej Lucenko, Anthony Turgis, Axel Zingle in Alex Aranburu, ima 15 sekund prednosti pred Pidcockom in Healyjem, pa 46 sekund pred Russom, De Liejem in Ballerinijem, tej sledijo še Küng, Bardet in Cort, nato sta Matej Mohorič in Axel Laurence ... Glavnina s Pogačarjem, Rogličem, Vingegaardom in Evenepoelom vozi dobri dve minuti za čelom dirke.

Jens Voigt je za Eurosport s proge poročal, da je Pogačar v vsej drami povsem miren in si je celo privoščil krajši postanek za malo potrebo.

147 km do cilja – V lov za vodilnimi so se podali še Tom Pidcock, Ben Healy, Arnaud de Lie, Clement Russo in Romain Bardet. Glavnina z vsemi nosilci majic vozi že dobro minuto za čelom dirke.

Foto: Guliverimage

149 km do cilja – V lov za vodilno deseterico sta se pognala še Axel Zingle in Alex Aranburu, vozita 22 sekund za čelom dirke. Nekaj metrov za njima je še Davide Ballerini, ki ima kakšnih 20 sekund prednosti pred glavnino. V tej sta imela predrti pnevmatiki Norvežan Odd Christian Eiking in Francoz Bryan Coquard.

151 km do cilja - V ospredju so zdaj Elmar Reinders, Jasper Stuyven, Gianni Vermeersch, Neilson Powless, Maxim van Gils, Derek Gee, Oier Lazkano, Javier Romo, Aleksej Lucenko in Anthony Turgis. Na prvi makadamski sektor so zapeljali 20 sekund pred zasledovalci.

156 km do cilja - Moštva favoritov, predvsem UAE Emirates Tadeja Pogačarja so za kratek čas umirila glavnino, a mir ni trajal dolgo, kmalsu je v napad skočila deveterica kolesarjev, v glavnini pa se je spet začel lov. Vsak čas bodo kolesarji prispeli na prvi makadamski sektor.

160 km do cilja - Glavnina je spet strnjena. Vrstijo se novi napadi.

163 km do cilja - Vodilna peterica je zdaj dobila družbo, glavnina je zdaj raztrgana na dve skupini, razlika med njima pa je minimalna.

166 km do cilja - Ubežniki so le še nekaj deset metrov pred glavnino, že čez 15 kilometrov pa bodo kolesarji prispeli na prvi makadamski odsek. Favoriti za skupno zmago, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel se ves čas držijo tik za ospredjem glavnine.

172 km do cilja - Prednost vodilne peterice je zdaj padla na vsega pet sekund.

180 km do cilja - na čelu glavnine je še naprej izjemno pestro, številni kolesarji silovito napadajo in se poskušajo pridružiti vodilni peterici, ki s skrajnimi močmi ostaja 18 sekund pred zaseldovalci. Hitrost kolesarjev je vse od starta izejmno visoka.

186 km do cilja - V glavnini je še vedno interes za mesto v ubežni skupini, vodilna peterica ima le 14 sekund prednosti.

190 km do cilja – Kakšnih 150 metrov prednosti ima zdaj peterica kolesarjev, Paul Lapeira, Romain Gregoire, Neilson Powless, Jarrad Drizners in Derek Gee.

193 km do cilja - Bissegerju se je pridružilo še nekaj kolesarjev, tudi ta poskus pobega pa je bil naposled neuspešen in glavnina je spet strnjena, a močno razpotegnjena. Do prvega makadamskega sektorja etape je še dobrih 40 kilometrov.

196 km do cilja - Sedmerica kolesarjev je prišla do manjše prednosti, a jih je glavnine že ujela, vrstijo se novi napadi, nekaj prednosti ima zdaj Stefan Bisseger (EF Education - EasyPost).

199 km do cilja - Malo pred predvideno časovnico, ob 13.32 so kolesarji prevozili kilometer nič in dirka se je začela zares! Takoj so se začeli napadi, spet je aktiven nosilec pikčaste majice Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

Start: Ob 13.18 so kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 13.35 naj bi se začelo zares. Na progo so se kolesarji podali v sončnem vremenu, temperatura ozračja je 22 stopinj Celzija in dežja danes vremenoslovci ne pričakujejo. Piha pa veter s severo-vzhoda z 22 km/h.

🚲 The peloton leaves Troyes!



🚲 Le peloton quitte Troyes !#TDF2024 pic.twitter.com/kNKvFCW28y — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je spektakularna deveta etapa 111. Toura, 199 kilometrov dolga preizkušnja s startom in ciljem v Troyesu, a bo dogajanje začinilo 154 makadamskih odsekov v skupni dolžini 32,2 kilometra. Kolesarji tako danes upajo tudi na kanček sreče, predrte pnevmatike ali kakšne druge okvare koles jih lahko pošteno pokvarijo dan.

🤩 14 sectors of pure gravel brings the first week to a close in style!



🤩 Spectaculaire, indécise, la 9ème étape et ses chemins blancs clôturent la première semaine en beauté !#TDF2024 pic.twitter.com/SVhak9navw — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

Etapa je tudi razgibana, kolesarje čaka okoli 2.000 višinskih metrov, tudi štirje klanci četrte kategorije. Cote de Bergerec (1,7 km, 5,2-odstotni povprečni naklon) je na vrsti prvi, na 50. kilometru etape, sledi Cote de Baroville (2,8 km, 4,8 %), pa od 103. do 119. kilometra še Cote de Val Frion (2,2 km, 5 %) in Cote de Chacenay (3 km, 4,3 %).

Foto: Reuters

Norveška ekipa Uno-X Mobility se je pred startom poklonila tragično preminulemu norveškemu kolesarju Andreju Dregeju, ki se je včeraj ponesrečil na Dirki po Avstriji. V spomin na pokojnega rojaka se je ekipa pripeljala na start pet minut prej. Tudi preostali tekmovalci v karavani se bodo na takšne in drugačne načini poklonili umrlemu kolegu, najprej z minuto molka pred startom.