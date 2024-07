PODROBNEJE: 8. etapa Dirke po Franciji (Semur-en-Auxois–Colombey-les-Deux-Eglises, 183,4 km)

That was a close one, but another #TDF2024 stage win for 🇪🇷 @GrmayeBiniam 🤩

Relive the final KM of another fantastic sprint finish.



C'était serré, mais c'est une autre victoire d'étape #TDF2024 pour 🇪🇷 @GrmayeBiniam 🤩

Revivez la dernière KM d'une autre fantastique arrivée… pic.twitter.com/i5om9ysfyg — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2024

Cilj! Biniam Girmay (Intermarche-Wanty) je prvi prečkal ciljno črto! Drugo mesto je osvojil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck, tretje pa Arnaud De Lie (Lotto Dstny), ki se je skušal v zadnjih metrih vriniti med oba vodilna, a mu je zmanjkalo prostora. Vsi Slovenci so varno v cilju.

Šest km do cilja: Do ciljne črte se bo cesta spuščala, upamo, da ne bo prišlo do padca. Medtem pa tragična novica iz Dirke po Avstrije, kjer je na spustu z Grossglocknerja umrl 25-letni kolesar Andre Drege.

14 km do cilja! Bega je konec! Glavnina, v kateri sta tudi Pogačar in Roglič, je ujela Abrahamsena, ki je danes zagotovo pustil velik pečat v etapi Toura. Povečal je svojo prednost v boju za pikčasto majico (13 točk pred Pogačarjem) in bil razglašen za najbolj borbenega kolesarja 8. etape. Tempo glavnine narekujejo ekipe UAE Emirates, INEOS Grenadiers, Astana Qazaqstan, ki spet računa na Cavendisha in Israel - Premier Tech.

🏁 14km



🙅🏻‍♂️ The peloton has swallowed the one man breakaway : @AbraJonas



🙅🏻‍♂️ C'est terminé pour l'échappée de @AbraJonas, le peloton a eu raison de lui #TDF2024 pic.twitter.com/iq422HPwb3 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2024

20 km do cilja: Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ima samo še pol minute prednosti pred glavnino.

35 km do cilja: Prednost Abrahamsena, ki je v begu že ves dan in bo razglašen za najbolj borbenega kolesarja, počasi kopni. Pred glavnino ima samo še dve minuti in pol naskoka. Spet dežuje. Ekipe v glavnini so močno pospešile. Ob močnem navijanju tempa sta zaostala tudi Michael Matthews (Jayco AlUla) in Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious), Pogačar in Roglič brez težav sledita tempu.

Foto: Guliverimage

60 km do cilja: Abrahamsen (Uno-X Mobility) je osvojil tudi zadnji gorski cilj današnje etape Côte de Giey-sur-Aujon (skupaj ima 33 točk), v ozadju pa glavnina počasi zmanjšuje zaostanek. Ta zdaj znaša dobre štiri minute. Na obzorju lahko vidimo tene oblake. Bo etapo začinil dež?

87 km do cilja: Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je prvi prečkal tudi četrti gorski cilj etape Côte de Santenoge in še povečal prednost v boju za pikčasto majico.

Sans surprise 🇳🇴 @AbraJonas de l'équipe @UnoXteam est le premier coureur à passer sous l'arche du kilomètre 92 avec le département des @hautsdeseinefr lors de cette 8ème étape !@marius_10b est l’heureux élu parmi toutes les bonnes réponses ! 😅#TDF2024 pic.twitter.com/0CCWsBu9fQ — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2024

100 km do cilja: Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je še vedno osamljeni jezdec na čelu dirke. Glavnina s favoriti še vedno zaostaja šest minut.

113 km do cilja: Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je danes res odlično razpoložen. Še vedno vozi na čelu dirke in ima že več kot šest minut naskoka pred glavnino.

124 km do cilja: Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), ki ima pred glavnino že več kot pet minut in pol naskoka, je prvi prečkal leteči cilj in osvojil 20 točk. Sprint glavnine in novih 17 točk je dobil nosilec zelene majice Biniam Girmay (Intermarché - Wanty). Tik za njim je ciljno črto prečkal njegov moštveni kolega Gerben Thijssen, četrti pa je bil lanski nosilec zelene majice Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), ki je bil zaradi oviranja Wouta Van Aerta v zaključnem sprintu 6. etape kaznovan.

135 km do cilja: Še 10 kilometrov do letečega cilja v mestu Lamargelle.

144 km do cilja: Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je sam prečkal tudi tretji gorski cilj etape Côte de Verrey-sous-Salmaise in je še poveča prednost v seštevku za pikčasto majico. Na svojem računu ima zdaj 31 točk (danes jih je osvojil 5), Pogačar pa 20. V ozadju ga lovi Jordan Jegat (TotalEnergies), a kot kaže, ga bo še prej ujela glavnina, ki za Abrahamsenom zaostaja že skoraj pet minut.

⚪️🔴 And 2 more points for Jonas Abrahamsen! He now has 31 points, 11 ahead of runner-up Tadej Pogacar.#TDF2024 https://t.co/4F0ik5rE9L — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2024

148 km do cilja: Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je zdaj sam na čelu dirke, osvojil je tudi drugi gorski cilj etape Côte de Villy-en-Auxois in se utrdil v vodstvu razvrstitve za najboljšega hribolazca na Touru. Norvežan ima pred glavnino 2:25 minute naskoka. Bisseger in Powless sta počakala na glavnino, Jordan Jegat (TotalEnergies) pa lovi Abrahamsena.

158 km do cilja: Ubežna trojica je že na prvem gorskem cilju 8. etape. Lastnik pikčaste majice Jonas Abrahamsen je pobral dve točki, Neilson Powless pa eno. Mark Cavendish, rekorder po številu etapnih zmag na Touru, se muči v ozadju.

160 km do cilja: Kolesarji so že na prvem od petih kategoriziranih gorskih ciljev na današnji trasi. Prvi gorski cilj bo na Cote de Vitteaux v dolžini dva kilometra (7,3-odstotni naklon). Kolesarji EF Education - EasyPost so močno navili tempo, očitno skušajo spraviti Bena Healyja v beg. V ozadju se trudijo tudi kolesarji ekipe Lotto Dstny, ki danes stavijo na državnega prvaka Belgije Arnauda De Lieja.

🏁 161KM



🚴‍♂️ 3⃣ < 1’59 < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ 🚗



We have three climbs in quick succession coming up. First, the Côte de Vitteaux.



Trois difficultés vont s’enchainer rapidement, en commençant par la Côte de Vitteaux.#TDF2024 pic.twitter.com/7MeMJNS2lZ — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2024

13.44 oz. 166 km do cilja: Na trasi močno dežuje, ubežni trio - Neilson Powless in Stefan Bissegger (EF Education - EasyPost) ter nosilec pikčaste majice Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) -, ima že 2:25 minute prednosti pred glavnino.

13.32 oz. 175 km do cilja: Ubežnemu triu se skuša priključiti še Francoz Quentin Pacher (Groupama - FDJ). Prednost pred glavnino zdaj znaša že 1:38 minute.

13.25 - Kilometer nič in takoj so se začeli vrstiti napadi! V ekipi EF Education - EasyPost so napovedali agresivno etapo in takoj uresničili svojo napoved. Pred glavnino drvijo trije kolesarji: Neilson Powless in Stefan Bissegger (EF Education - EasyPost) ter nosilec pikčaste majice Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Pred glavnino imajo trenutno 30 sekund prednosti.

🚩 Here we go! Stage 8 of the #TDF2024 is underway with a first attack!



🚩 C'est parti ! L'étape 8 du #TDF2024 est lancée avec une première attaque ! pic.twitter.com/FIdgmssXOo — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2024

13.05 - Začela se je zaprta vožnja po okolici mesta, ki gosti etapo. Kilometer nič bodo kolesarji prečkali ob 13.25.



13.00 - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva. Dan začenjamo z novico o odstopu danskega sprinterja in svetovnega prvaka iz leta 2019 Madsa Pedersena (Lidl-Trek), ki zaradi posledic padca v zaključku 5. etape, z dirko ne bo nadaljeval. "Hematom na levi rami se nikakor ni zmanjšal, še več, rama je bila vse manj gibljiva, zato skorajda ni bilo več možnosti, da bi se obdržal na kolesu," so zapisali pri moštvu. Pedersen, ki se bo zdaj osredotočil na priprave na olimpijske igre, je šele tretji kolesar, ki letos zapušča Tour. Pred njim sta odstopila njegov rojak Casper Pedersen in Italijan Michele Gazzoli. Na startu v mestu Semur-en-Auxois dežuje.