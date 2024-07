Kritike na račun makadamske etape na Touru: Neumnost! Zabava za množice, ki si želijo kruha in iger!

Trasa 9. etape na Dirki po Franciji sproža hude polemike. Čeprav je mnogim ideja všeč, pa jim ni všeč, da je etapa z makadamskimi odseki (danes jih bo na trasi kar 14 v skupni dolžini 32,2 kilometra) del tritedenske dirke, in lahko v enem samem trenutku kolesarjem, ki se borijo za zmago v skupnem seštevku, povsem uniči dirko. Generalni menedžer ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere meni, da makadam na tritedenski dirki nima kaj iskati in da gre zgolj za zabavanje množic, ki si želijo kruha in iger, njegov kolega pri ekii Visma | Lease a Bike Richard Plugge pa dodaja, da na Touru ponekod niti asfalt ni dober, kaj šele makadam.

"Ali ima makadam mesto na tej zgodovinski dirki?" se je v svoji redni kolumni za belgijski Het Nieuwsblad vprašal generalni menedžer ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere. "Sem absolutno proti. Gramoz na Touru? To je neumnost. Zabava za množice, ki si želijo kruh in iger," je bil neposreden.

"Tour nagradi najbolj popolnega kolesarja, vendar obstajajo omejitve. Zame brez gramoza, brez vzponov, ki so tako strmi, da potrebuješ opremo za gorsko kolo in brez tlakovcev. Sem velik oboževalec dirke Paris-Roubaix, vendar čez tako traso ne bi smeli poslati karavane na Touru," je jasen Lafevere.

Profil 9. etape Dirke po Franciji 2024

Evenepoel komaj čaka, a se zaveda tveganja

Tudi njegov zvezdniški varovanec Remco Evenepoel, ki je po osmih etapah na visokem drugem mestu v skupnem seštevku Toura (33 sekund za vodilnim Tadejem Pogačarjem) ima mešane občutke glede današnje etape. "Po eni strani komaj čakam, po drugi pa sem nekoliko nervozen. Komaj čakam, da se zapeljemo na francoske makadamske poti, po drugi strani pa se zavedam, da se lahko zgodi marsikaj."

Remco Evenepoel komaj čaka na makadamske odseke v 9. etapi Toura, a je hkrati zaskrbljen. Foto: Reuters

Tudi sam je na makadamu že okusil marsikaj. Leta 2021, ko je trasa Gira kolesarje peljala čez makadamske odseke v italijanski Toskani, kjer poteka dirka Strade Bianche, je v primerjavi s takrat vodilnim Eganom Bernalom izgubil kar dve minuti.

"Vse makadamske sektorje poznam, ogledal sem si najtežje dele in moram priznati, da so mi všeč," je dejal Evenepoel. "Občutek imam, da bo deveta etapa eden najbolj gledanih športnih dogodkov v letu."

Pogačar: Etapa ne bo odločilna, lahko pa spremeni marsikaj

Pomena 9. etape se dobro zaveda tudi vodilni na Touru Tadej Pogačar, ki meni, da etapa na makadamu ne bo odločilna, lahko pa spremeni marsikaj. "Bo jutrišnja etapa odločilna? Mislim, da ne. Seveda bo treba ostati še bolj nabrušen in zbran. Vsak vstop v makadamski sektor bo borba. Pihal bo veter, morda bo tudi deževalo ... Lahko si najboljši na makadamu, a če imaš defekt v napačnem trenutku, lahko izgubiš veliko časa," se zaveda Pogačar. "To bo naporen in nevaren dan. Ključnega pomena bo ostati v ospredju in obkrožen z ekipo. Vsi želijo biti v ospredju na vsaki etapi in jutrišnja etapa ne bo nič drugačna - le bolj stresno bo kot ponavadi!"

Tega se zaveda tudi športni direktor njegove ekipe UAE Team Emirates Andrej Hauptman. "Takšne etape so res stresne, na takih etapah lahko izgubiš Tour. Vsekakor bo to pomembna etapa. Mi smo pripravljeni, vendar pa na takšnih etapah potrebujemo tudi nekaj sreče."

Tadej Pogačar se dobro zaveda pomembnosti 9. etape Toura. Foto: Guliverimage

Haller: makadam na grand touru ni dobra ideja

Na 9. etapo so se dobro pripravili tudi v ekipi Red Bull - Bora – hansgrohe, ki stavi na slovenskega kolesarskega zvezdnika Primoža Rogliča, ki v skupnem seštevku dirke z zaostankom 1:36 minute trenutno zaseda 4. mesto.

"Mislim, da makadamska etapa na grand touru ni dobra ideja. Sam sem velik oboževalec enodnevnih dirk, še posebej dirk, kot sta Paris-Roubaix in Strade bianche, toda vključiti takšno traso na tritedensko dirko se mi zdi neprimerno, glede tega sem nekoliko skeptičen," je v pogovoru za In de Leiderstrui povedal Rogličev moštveni kolega Marco Haller. "Na takšni makadamski etapi Toura ne moreš zmagati, lahko pa ga izgubiš. Sam mislim, da je precej kontroverzno zmago na Touru izgubiti zaradi predrtih gum. To me nekoliko skrbi, toda to se lahko zgodi vsakomur, kajne? Večina ekip se bo s strahom lotila makadamskih delov, vključno z nami. Vsi bodo morali biti popolnoma osredotočeni, vsekakor bo to ključna etapa," meni Haller.

"Mislim, da makadamska etapa na grand touru ni dobra ideja," pravi Marco Haller. Foto: Ana Kovač

Haller ni edini od Rogličevih moštvenih kolegov, ki je glede današnje etape zaskrbljen. Tudi Nico Denz in Danny van Poppel delita podobne skrbi. "Osebno nisem ravno pristaš vključitve makadamske etape v Grand Tour. Če bi recimo Primož imel defekt, ali pa bi se to zgodilo kateremukoli drugemu kolesarju, ki dirka na skupno razvrstitev, mu to lahko pokvari celotno generalno uvrstitev," opozarja van Poppel. "Na takšni makadamski progi moraš imeti res samo srečo, ta dejavnik pa je morda nekoliko preveč pomemben."

Tudi Denz meni, da makadam ne sodi na tritedensko dirko. "Če izpadeš iz generalne razvrstitve zgolj zato, ker nimaš sreče in ne zato, ker nisi dovolj močan, to ni pošteno. To je moje mnenje," pravi Denz. "Etapa bo zagotovo zelo pomemben stresni test. Seveda smo na nanjo dolgo pripravljali, za nas je najbolj pomembno, da dirkamo defenzivno, predvsem pa, da ne izgubimo preveč časa. Pomembno je le, da preživimo dan in se potem lahko osredotočimo na gorske etape."

"Očitno je kolesarstvo edini šport, kjer se kar naprej vračamo v preteklost, namesto, da bi se posvetili inovacijam," poudarja Richard Plugge. Foto: Ana Kovač

Richard Plugge: To je korak nazaj

Tudi šef ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge meni, da makadam ne sodi na Tour. "To je korak nazaj," je oster Plugge, ki se strinja z Lefevrejem. "Mislim, da so organizatorji Toura sposobni ustvariti fantastične etape in zato ne potrebujemo etap z makadamom. V tem primeru gre za pasove makadama med vinogradi, kjer so kamni res zelo ostri," je opozoril. "Sprašujem se, zakaj bi iskal takšno traso, res ni nobene potrebe za to. Očitno je kolesarstvo edini šport, kjer se kar naprej vračamo v preteklost, namesto, da bi se posvetili inovacijam."

Plugge je še dejal, da so v ekipi Visma popolnoma pripravljeni na vse scenarije, se pa kljub temu sprašuje, čemu vse te priprave, ko pa se vsi zavedajo, da lahko navaden defekt izniči ves trud in vloženo delo.

"V našem športu se raje držimo asfalta," poziva Plugge. "Že to je dovolj težko. Že asfalt na nekaterih predelih ni najboljši in kolesarji imajo zato pogosto težave. Imejmo torej raje varnost v mislih," znova poziva Pluge.

