Kolesarska zveza se je ogradila od selektorjevega izbora za OI

Potem ko sta selektorja slovenskih članskih kolesarskih reprezentanc za olimpijske igre v Parizu nekoliko razburkala javnost, saj na seznam nista uvrstila niti Primoža Rogliča niti Urške Žigart, so se z izjavo za javnost oglasili še na Kolesarski zvezi Slovenije. "Na Kolesarski zvezi zagotovo želimo, da bi Slovenijo na olimpijskih igrah zastopali trenutno naši najboljši tekmovalci, vendar je končna odločitev na strani selektorja," so zapisali.

"Vodstvo oz. predsedstvo Kolesarske zveze Slovenije in tudi Olimpijskega komiteja Slovenije nimata vpliva na izbor reprezentanc, ki bosta zastopali Slovenijo na olimpijskih igrah v Parizu. Izbor reprezentančnih tekmovalk in tekmovalcev je v popolni pristojnosti selektorjev, je pa njihova odgovornost, da izberejo najboljše," so zapisali pri KZS in se na nek način ogradili od olimpijske izbire članskih selektorjev Uroša Murna in Gorazda Penka. Murn nam je nedolgo nazaj tudi sam povedal, da bo dokončno odločitev o sestavi olimpijske reprezentance sprejel po Dirki po Franciji.

Tekmovalne kvote na olimpijskih igrah so omejene. Pri moških ima Slovenija na voljo maksimalno kvoto štirih tekmovalcev za cestno dirko in enega tekmovalca za vožnjo na čas, ki pa mora biti eden izmed štirih udeležencev na cestni dirki. Pri ženskah imamo kvoto dveh tekmovalk, tako na cestni dirki kot v vožnji na čas.

Murn je za Pariz izbral Tadeja Pogačarja, Mateja Mohoriča, Luko Mezgeca in Jana Tratnika, ki bo vozil tudi na posamičnem kronometru. Penko pa se je odločil za Eugenijo Bujak in Urško Pintar.

Moška reprezentanca bo dokončno potrjena po Touru

Za Rogliča je trasa olimpijskega kronometra prelahka. Foto: Guliverimage "Trenutno poteka Dirka po Franciji, na kateri vsi naši kolesarji, ki tam tekmujejo, igrajo zelo pomembne ali celo ključne vloge, in kar nas veseli, je to, da so vsi v odlični formi. Ker je dirka še dolga in se marsikaj lahko zgodi, v tem trenutku ne moremo vedeti, kakšni bodo forma, izčrpanost oz. nasploh stanje kolesarjev. Zato bo moška reprezentanca dokončno potrjena po koncu Dirke po Franciji," so še sporočili s KZS in s tem pustili odprt prostor za morebitne spremembe slovenske olimpijske reprezentance.

Primož Roglič, ki te dni ob Pogačarju, Mohoriču, Mezgecu in Tratniku vrti pedala na slovitem francoskem Touru, je moral od objave slovenskega olimpijskega seznama odgovarjati na številna novinarska vprašanja o Parizu. "Roglič ne bo branil olimpijskega zlata," so poročali tudi številni tuji mediji. Zasavec pa je tudi dejal, da bi se z veseljem udeležil iger v Parizu, če bo le njegova forma zdržala.

"Kot nekdanjemu smučarskemu skakalcu mi olimpijske igre pomenijo največ. Želel bi si tekmovati na olimpijskih igrah, če bo vse dobro," je po koncu torkove devete etape Toura povedal za RTV Slovenija in dodal, da se bo dokončno odločil po koncu francoske pentlje.

Roglič skoraj zagotovo ne bo branil zlata iz Tokia

Naš olimpijski adut v vožnji na čas bo skoraj gotovo Jan Tratnik. Foto: Guliverimage A v Parizu skoraj zagotovo ne bo branil zlate medalje iz Tokia, saj je to osvojil v vožnji na čas, tej disciplini pa se je za Pariz odpovedal, piše KZS. "Lahko pa povemo, da sta se Primož in Tadej vožnji na čas na OI odpovedala, saj bo na programu komaj šest dni po Touru in se na to disciplino ne bosta mogla kvalitetno pripraviti. Poleg tega je olimpijska proga ravninska, kar jima ne ustreza za doseganje najvišjih mest."

Slovenski adut v kronometru bo tako najbrž v vsakem primeru Tratnik. "Jan, ki je v vožnji na čas na takšni trasi odličen, pa se bo lahko pripravljal tudi za to olimpijsko disciplino. Ne glede na dokončen izbor moške reprezentance, ki bo v Parizu zastopala Slovenijo, bomo imeli izjemno močno ekipo in cilj je osvojitev kolajne," so še sporočili s KZS.

"Končna odločitev je na strani selektorja"

Si utegne tudi Gorazd Penko še premisliti? Foto: Vid Ponikvar O sporni odsotnosti Urške Žigart, trenutno najboljše slovenske kolesarke, ki na najnovejši lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) zaseda 113. mesto, pa so na KZS zapisali: "Ženska ekipa, za razliko od moške, v Parizu ne bo najštevilčnejša in pričakovanja glede rezultata so žal nižja. Ogrodje slovenske reprezentance sestavljajo načeloma samo štiri kolesarke: Eugenija Bujak, Špela Kern, Urša Pintar in Urška Žigart, ki trenutno dirka na Dirki po Italiji. Od teh bosta na OI lahko nastopile samo dve. Na Kolesarski zvezi zagotovo želimo, da bi Slovenijo na olimpijskih igrah zastopali trenutno naši najboljši tekmovalki, vendar je končna odločitev na strani selektorja."

