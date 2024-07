Olimpijski ogenj 12 dni pred začetkom iger prispel v Pariz #video

Olimpijski ogenj je dvanajst dni pred začetkom olimpijskih iger prispel v Pariz. Simbolično se je to zgodilo na francoski nacionalni praznik, dan Bastilje.

Olimpijski ogenj so Parižani prvič uzrli med tradicionalno vojaško parado. Ob prisotnosti predsednika Francije Emmanuela Macrona na častni tribuni ob Slavoloku zmage je olimpijsko baklo prinesel vojak na konju ter jo ob zvokih francoske himne predal mladim iz pariškega predmestja Seine - Saint - Denis.

Med prvimi nosilci na Elizejskih poljanah je bil nekdanji francoski nogometaš Thierry Henry. "Take priložnosti ne smeš zamuditi. Na naš dan državnosti, na Elizejskih poljanah, na olimpijskih igrah v Parizu. Enostavno izjemno," je novinarjem dejal Henry, poroča francoska tiskovna agencija.

Video: Reuters

Olimpijska bakla bo danes v rokah slavnih Francozov - med 520 ljudmi jo bodo od 200 do 400 metrov med drugimi nosili filmski igralec Jamel Debbouze, pariška operna pevka Sylvie Tellier in trikratna olimpijska prvakinja Marie Jose Perec, obiskala še ostale znamenitosti Pariza, vključno z katedralo Notre Dame in Eiffelovim stolpom.

V ponedeljek jo bodo med drugimi pozdravile plesalke can-can pred znamenito predstavo kabareta Moulin Rouge, sprehod pa bo nadaljevala širom mesta, piše tiskovna agencija afp.

Video: Reuters

V torek bo olimpijska bakla pot nadaljevala po severnem delu Francije, 26. julija na dan otvoritve iger pa se bo vrnila v Pariz. Ogenj bo gorel v park Tuilerije med Louvrom in Place de la Concorde.

Olimpijsko baklo si je od 8. maja, ko je prispevala iz Grčije, po Franciji ogledalo pet milijonov ljudi. Obiskala je 450 francoskih krajev in mest, pot pa je ob močnih varnostnih ukrepih potekal brez večjih težav.

Okoli bakle je bilo stalno nameščenih okoli 200 pripadnikov varnostnih sil, vključno s protiteroristično ekipo in operativci za boj proti dronom.

Preberite še: