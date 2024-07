Giannis Antetokounmpo grški zastavonoša na odprtju OI v Parizu

Antetokounmpo je vodil svojo reprezentanco na nedavnih olimpijskih kvalifikacijah do končne zmage, ki jo je na domačih tleh nato popeljala v Pariz. V polfinalu so Grki izločili Slovenijo Luke Dončića, sicer četrto ekipo prejšnjega olimpijskega turnirja v Tokiu 2021.

Antetokounmpo je bil najboljši v finalu, ko je Grčija premagala Hrvaško in si zagotovila mesto na OI. Igralec Milwaukee Bucks je bil dvakrat razglašen za najkoristnejšega igralca lige NBA, to mu je uspelo leta 2019 in 2020, in enkrat finala lige NBA, ko je leta 2021 ekipa osvojila naslov prvaka.

Postal bo prvi temnopolti zastavonoša Grčije na otvoritveni slovesnosti OI, ki bo 26. julija v francoski prestolnici.