V dvoboju Jokića in Wembanyame na pripravah boljši Srb

Srbska moška košarkarska reprezentanca je v Lyonu na pripravljalni tekmi pred prihajajočimi olimpijskimi igrami v petek zvečer premagala Francijo z 79:67. Prvi strelec tekme je bil zvezdnik NBA Nikola Jokić z 20 točkami in 12 skoki. Victor Wembanyama je za Francijo dosegel 14 točk in 10 skokov.

Pri Srbih in Francozih gre za reprezentanci, ki ob nespornem prvem favoritu olimpijskega turnirja ZDA spadajo v ožji krog favoritov za medalje. Začetni postavi obeh moštev temeljita na številnih igralcih najmočnejše lige na svetu, severnoameriške NBA.

Prvo ime Srbije je trikratni najkoristnejši igralec lige NBA Nikola Jokić. Srbija je sicer lani brez njega v postavi osvojila drugo mesto na SP. Na pripravljalni tekmi v Lyonu je bil prvi igralec tekme. S svojo prisotnostjo je povzročal številne težave Franciji pod obema košema. Ob njem je Bogdan Bogdanović za Srbijo dosegel 15 točk. Drugi strelec Francije je bil Guerschon Yabusele z 12 točkami.

Jokić je Tonyja Parkerja obdaril z dresom srbske reprezentance:

Nikola Jokic and Serbia present a custom jersey for Tony Parker in honor of his basketball career 👏



📸 @KSSrbije pic.twitter.com/lyNlb8TPWy — BasketNews (@BasketNews_com) July 12, 2024

Olimpijske igre so na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom. Srbija bo igrala v skupini C z ZDA, Južnim Sudanom in Portorikom, gostiteljica Francija pa v skupini B s svetovnimi prvaki Nemci, Japonci in Brazilijo.

V skupini A se bodo pomerile reprezentance Avstralije, Kanade, Španije in Grčije. Slednja je na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Pireju v polfinalu izločila slovensko izbrano vrsto.

