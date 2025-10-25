Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota, 25. 10. 2025, 7.50

21 minut

Liga ABA, 4. krog

Cedevita Olimpija v Sarajevu, Krka proti evroligašu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cedevita Olimpija : Zadar | Cedevita Olimpija se bo pomerila z Bosno. | Foto Luka Kotnik

Cedevita Olimpija se bo pomerila z Bosno.

Foto: Luka Kotnik

V četrtem krogu lige ABA bo Cedevita Olimpija tretjo zmago lovila danes ob 19.00 na gostovanju pri Bosni. Krko v nedeljo čaka težka preizkušnja proti evroligaškemu Dubaju s Klemnom Prepeličem. Ilirija je v tem krogu prosta.

Split Zorana Dragića se bo že v času sobotnega kosila pomeril s Clujem-Napoco, Mego z Urbanom Krofličem čaka gostovanje pri Crveni zvezdi. Studentski centar, ki ga je v tem tednu okrepil Matic Rebec, se bo srečal z Igokeo. Gregor Glas se bo z Dunajem v nedeljo zoperstavil Budućnosti, ki jo vodi Andrej Žakelj. Borac Žige Dimca pa se bo mudil v Beogradu pri Partizanu.

Uroš Nikolić sodnik
Sportal Šok v svetu košarke: aretirali sodnika, ki je ponižal legendo Iva Daneua

Liga ABA, 4. krog:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica:

Luka Dončić in Matic Rebec
Sportal Zlati slovenski reprezentant odhaja v Črno goro
