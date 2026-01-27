Razbili kokainsko mrežo: aretiranih 105 osumljencev #video

Španska policija je razbila obsežno mrežo preprodaje kokaina, v kateri so za prevoz droge na kopno s plavajočih baz v Atlantiku uporabljali gliserje. Zasegli so več kot deset ton droge in aretirali 105 osumljencev.

Španska policija je v ponedeljek sporočila, da je enoletna preiskava, ki so jo izvedli v sodelovanju z organi pregona v Kolumbiji, Franciji, ZDA, na Portugalskem in Zelenortskih otokih, končana.

Skupina je v tem obdobju v Evropo pripeljala približno 57 ton kokaina. Gliserji, s katerimi so drogo tihotapili ponoči, so z rek v južni Španiji, severozahodni regiji Galicija, Kanarskih otokov, Portugalske in Maroka, pluli daleč v Atlantik, da bi raztovorili drogo.

"Uspelo jim je ustvariti prave vodne platforme, kjer so piloti ostali na morju več kot mesec dni in izvajali več zaporednih operacij," so navedli pri španski policiji.

Medtem so drugi člani uporabljali napredno opremo za spremljanje komunikacij in gibanja varnostnih agencij, po navedbah agencije Reuters še piše v policijski izjavi. Policisti so zasegli 30 čolnov, 70 vozil in številne kose visokotehnološke komunikacijske in nadzorne opreme.