Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
27. 1. 2026,
19.25

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
preprodajalci mamil gliser čoln zaseg kokain droga Španija policija

Torek, 27. 1. 2026, 19.25

1 ura, 1 minuta

Razbili kokainsko mrežo: aretiranih 105 osumljencev #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Španska policija je razbila obsežno mrežo preprodaje kokaina, v kateri so za prevoz droge na kopno s plavajočih baz v Atlantiku uporabljali gliserje. Zasegli so več kot deset ton droge in aretirali 105 osumljencev.

Španska policija je v ponedeljek sporočila, da je enoletna preiskava, ki so jo izvedli v sodelovanju z organi pregona v Kolumbiji, Franciji, ZDA, na Portugalskem in Zelenortskih otokih, končana.

Skupina je v tem obdobju v Evropo pripeljala približno 57 ton kokaina. Gliserji, s katerimi so drogo tihotapili ponoči, so z rek v  južni Španiji, severozahodni regiji Galicija, Kanarskih otokov, Portugalske in Maroka, pluli daleč v Atlantik, da bi raztovorili drogo.

"Uspelo jim je ustvariti prave vodne platforme, kjer so piloti ostali na morju več kot mesec dni in izvajali več zaporednih operacij," so navedli pri španski policiji. 

Medtem so drugi člani uporabljali napredno opremo za spremljanje komunikacij in gibanja varnostnih agencij, po navedbah agencije Reuters še piše v policijski izjavi. Policisti so zasegli 30 čolnov, 70 vozil in številne kose visokotehnološke komunikacijske in nadzorne opreme.

nadzor, avtobusi
Novice Portorož: voznik avtobusa vozil pod vplivom drog
Alkotest
Novice V akciji za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drog odredili 21.825 alkotestov
droge, kokain, mamila, policija
Novice Italijanska policija zasegla več kot 400 kilogramov kokaina
Ryan Wedding, tiralica FBI
Sportal Nekdanjega olimpijca išče FBI: to je kanadski Pablo Escobar
Droga NPU
Novice Kriminalisti NPU zasegli 30 kilogramov kokaina izjemno čiste kakovosti #foto
Nektarine
Novice Na Hrvaškem med nektarinami odkrili kup kokaina. Vpleteno podjetje s sedežem v Sloveniji.
preprodajalci mamil gliser čoln zaseg kokain droga Španija policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.