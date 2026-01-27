Torek, 27. 1. 2026, 17.24
EP v futsalu: Kdo se bo v četrtfinalu križal s slovensko skupino C?
Stožice tudi danes gostijo dve tekmi skupinskega dela na evropskem prvenstvu v futsalu. V skupini D je na sporedu obračun Portugalske in Madžarske, obe sta v prvem krogu vknjižili zmago, zvečer sledi še dvoboj Poljske in Italije. Prvi dve ekipi te skupine se bosta v četrtfinalu križali s slovensko skupino C.
Portugalska sicer ob Španiji kot branilka naslova spada v najožji krog favoritov tudi na tem evropskem prvenstvu. Zvezdniška zasedba z zahoda Evrope se je v prvem krogu proti Italiji hitro znašla v zaostanku, nato pa pokazala svojo moč in napolnila italijansko mrežo. Dvakratni evropski prvaki so v vlogi izrazitega favorita tudi danes, ko nasproti stoji Madžarska. Zmagovalec si bo že zagotovil mesto v četrtfinalu turnirja.
Na drugi tekmi večera bosta za preživetje igrali Poljska in Italija. Obe ekipi bosta nekoliko oslabljeni zaradi rdečih kartonov na prvih tekmah; Poljaki bodo pogrešali kapetana Tomasza Kriezela, pri Italijanih pa manjkata Italo Rossetti in Giovanni Pulvireni.
Najboljši ekipi skupine D se bosta v izločilnih bojih pomerili z najboljšima ekipama slovenske skupine C. Četrtfinale bo na sporedu že v nedeljo.
Skupina D:
Torek, 27. januar:
Madžarska : Portugalska (17.30)
Poljska : Italija (20.30)