Ž. L.

Torek,
27. 1. 2026,
17.24

1 ura, 32 minut

Euro 2026 v futsalu, 2. krog (D)

EP v futsalu: Kdo se bo v četrtfinalu križal s slovensko skupino C?

Stožice tudi danes gostijo dve tekmi skupinskega dela na evropskem prvenstvu v futsalu. V skupini D je na sporedu obračun Portugalske in Madžarske, obe sta v prvem krogu vknjižili zmago, zvečer sledi še dvoboj Poljske in Italije. Prvi dve ekipi te skupine se bosta v četrtfinalu križali s slovensko skupino C.

Portugalska sicer ob Španiji kot branilka naslova spada v najožji krog favoritov tudi na tem evropskem prvenstvu. Zvezdniška zasedba z zahoda Evrope se je v prvem krogu proti Italiji hitro znašla v zaostanku, nato pa pokazala svojo moč in napolnila italijansko mrežo. Dvakratni evropski prvaki so v vlogi izrazitega favorita tudi danes, ko nasproti stoji Madžarska. Zmagovalec si bo že zagotovil mesto v četrtfinalu turnirja.

Na drugi tekmi večera bosta za preživetje igrali Poljska in Italija. Obe ekipi bosta nekoliko oslabljeni zaradi rdečih kartonov na prvih tekmah; Poljaki bodo pogrešali kapetana Tomasza Kriezela, pri Italijanih pa manjkata Italo Rossetti in Giovanni Pulvireni.

Najboljši ekipi skupine D se bosta v izločilnih bojih pomerili z najboljšima ekipama slovenske skupine C. Četrtfinale bo na sporedu že v nedeljo.

Skupina D:

Torek, 27. januar:
Madžarska : Portugalska (17.30)
Poljska : Italija (20.30)

