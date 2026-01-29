Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
29. 1. 2026,
14.14

Osveženo pred

7 minut

Španija Portugalska neurje

Četrtek, 29. 1. 2026, 14.14

Število smrtnih žrtev neurja na Portugalskem naraslo

neurje Kristin, Portugalska

Civilna zaščita je poročala o več tisoč nesrečah, povezanih z neurjem.

Foto: Profimedia

V osrednjem in severnem delu Portugalske je v sredo pustošilo neurje Kristin, ki je s seboj prineslo močne nalive in veter s sunki do 178 kilometrov na uro. Kot je danes sporočila civilna zaščita, je neurje po najnovejših informacijah terjalo pet smrtnih žrtev. Neurje je medtem že zajelo Španijo, kjer je ohromilo cestni in železniški promet.

Ena oseba je umrla v bližini Lizbone, ko je na njeno vozilo padlo drevo, tri pa so izgubile življenje v kraju Leiria severno od prestolnice. Peta žrtev je bil 34-letni moški, ki je umrl v osrednjem delu države, je danes sporočila civilna zaščita, ki dodatnih podrobnosti ni podala.

Portugalska vlada je v sredo v sporočilu za javnost neurje opisala kot izreden vremenski pojav, ki je povzročil znatno škodo na več delih države. Civilna zaščita pa je poročala več tisoč nesrečah, povezanih z neurjem.

Veter je povzročil ogromno materialne škode.

Skoraj 500 tisoč gospodinjstev brez elektrike

Po podatkih distributerja E-redes je danes v državi skoraj 450.000 gospodinjstev še vedno brez elektrike. Še naprej je ohromljen železniški promet na več progah, med drugim tudi na progi med Lizbono in Portom. Več šol v osrednjem delu države pa ostaja zaprtih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Neurje Kristin se je že v sredo pomaknilo proti Španiji, ki se še vedno spoprijema s posledicami prejšnjega neurja Joseph. Neurje je ohromilo tamkajšnji cestni in železniški promet, samo v Andaluziji pa so reševalne službe poročale o približno 2000 nesrečah, povezanih z neurjem.

Niscemi, Sicilija
Španija Portugalska neurje
