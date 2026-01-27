V snežnem neurju umrlo najmanj 21 ljudi

Veliko snežno neurje, ki je konec prejšnjega tedna zajelo večji del ZDA, je po zadnjih podatkih zahtevalo najmanj 21 življenj. Neurje se je v ponedeljek uneslo oziroma preselilo nad Atlantik, pred tem pa je povzročilo izpad električne energije za najmanj 700 tisoč odjemalcev, od tega 240 tisoč v Tennesseeju.

Neurje se je uneslo, temperature pa ostajajo nizke in bodo na severovzhodu in srednjem zahodu ZDA še teden dni ostale globoko pod ničlo.

Po tri smrtne žrtve so našteli v Pensilvaniji, Tennesseeju in Louisiani, po dve v Arkansasu, Teksasu in Misisipiju, po eno pa v Ohiu, Kansasu, v Južni Karolini, Kentuckyju, New Jerseyju in Massachusettsu, je poročala televizija NBC.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Odpovedani poleti, strmoglavilo letalo

V nedeljo je bilo po celotni državi odpovedanih 12 tisoč poletov, v ponedeljek pa le še štiri tisoč. Poleg tega je v nedeljo v zvezni državi Maine med neurjem strmoglavilo manjše zasebno letalo, pri čemer je umrlo šest oseb, vzrok nesreče pa še ni jasen.

V ponedeljek je padlo še nekaj snega v državah Nove Anglije na severovzhodu in na severu zvezne države New York, nove snežne padavine pa v prihodnjih dneh pričakujejo na območju ob Velikih jezerih.

Posebej nevarne prometne razmere so v ponedeljek zaradi zmrzali in ledenih cest veljale v državah srednjega Atlantika, kot sta Severna Karolina in Virginija.