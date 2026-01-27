Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
27. 1. 2026,
6.23

1 ura, 10 minut

žrtve ZDA neurje sneg

Torek, 27. 1. 2026, 6.23

1 ura, 10 minut

V snežnem neurju umrlo najmanj 21 ljudi

Avtorji:
K. M., STA

Temperature ostajajo nizke. Foto Reuters

Temperature ostajajo nizke.

Foto: Reuters

Veliko snežno neurje, ki je konec prejšnjega tedna zajelo večji del ZDA, je po zadnjih podatkih zahtevalo najmanj 21 življenj. Neurje se je v ponedeljek uneslo oziroma preselilo nad Atlantik, pred tem pa je povzročilo izpad električne energije za najmanj 700 tisoč odjemalcev, od tega 240 tisoč v Tennesseeju.

Neurje se je uneslo, temperature pa ostajajo nizke in bodo na severovzhodu in srednjem zahodu ZDA še teden dni ostale globoko pod ničlo.

Po tri smrtne žrtve so našteli v Pensilvaniji, Tennesseeju in Louisiani, po dve v Arkansasu, Teksasu in Misisipiju, po eno pa v Ohiu, Kansasu, v Južni Karolini, Kentuckyju, New Jerseyju in Massachusettsu, je poročala televizija NBC.

Odpovedani poleti, strmoglavilo letalo 

V nedeljo je bilo po celotni državi odpovedanih 12 tisoč poletov, v ponedeljek pa le še štiri tisoč. Poleg tega je v nedeljo v zvezni državi Maine med neurjem strmoglavilo manjše zasebno letalo, pri čemer je umrlo šest oseb, vzrok nesreče pa še ni jasen.

V ponedeljek je padlo še nekaj snega v državah Nove Anglije na severovzhodu in na severu zvezne države New York, nove snežne padavine pa v prihodnjih dneh pričakujejo na območju ob Velikih jezerih.

Posebej nevarne prometne razmere so v ponedeljek zaradi zmrzali in ledenih cest veljale v državah srednjega Atlantika, kot sta Severna Karolina in Virginija.

