V ZDA strmoglavilo zasebno letalo. Sta bila med potniki milijarderja?

V ameriški zvezni državi Maine je med vzletom strmoglavilo manjše zasebno letalo z osmimi potniki na krovu, poroča zvezna uprava za letalstvo (FAA). Usoda in identiteta potnikov še nista znani, prav tako še ni znan vzrok nesreče.

Zvezna uprava za letalstvo je sporočila, da je na mednarodnem letališču Bangor v zvezni državi Maine v nedeljo zvečer strmoglavilo zasebno letalo bombardier challenger 600. V času nesreče je bilo na krovu osem potnikov, katerih usoda in identiteta še nista znani.

Po besedah ameriškega uradnika je letalo v Maine prispelo iz Teksasa. Kot lastnik je registrirano podjetje v Houstonu, ki si deli naslov z odvetniško pisarno Arnold & Itkin. Za zdaj še ni jasno, ali sta bila njena lastnika Kurt Arnold in Jason Itkin potnika na letalu. Gre za premožna posameznika, ki sta od ustanovitve odvetniške pisarne leta 2004 zaslužila več kot 20 milijard dolarjev oziroma 16,86 milijarde evrov. 

Nesreča se je zgodila, ko je območje zajelo sneženje. Opozorilo pred zimskim neurjem je veljalo za večji del Maina, vključno z Bangorjem, tretjim največjim mestom v zvezni državi.

Ali so bile glavni vzrok za nesrečo vremenske razmere, za zdaj še ni znano. Zvezna uprava za letalstvo in Nacionalni odbor za varnost v prometu sta na kraju nesreče, kjer poteka preiskava.

