V ZDA strmoglavilo zasebno letalo. Sta bila med potniki milijarderja?

Zvezna uprava za letalstvo je sporočila, da je na mednarodnem letališču Bangor v zvezni državi Maine v nedeljo zvečer strmoglavilo zasebno letalo bombardier challenger 600. V času nesreče je bilo na krovu osem potnikov, katerih usoda in identiteta še nista znani.

Po besedah ameriškega uradnika je letalo v Maine prispelo iz Teksasa. Kot lastnik je registrirano podjetje v Houstonu, ki si deli naslov z odvetniško pisarno Arnold & Itkin. Za zdaj še ni jasno, ali sta bila njena lastnika Kurt Arnold in Jason Itkin potnika na letalu. Gre za premožna posameznika, ki sta od ustanovitve odvetniške pisarne leta 2004 zaslužila več kot 20 milijard dolarjev oziroma 16,86 milijarde evrov.

A Bombardier Challenger 650 business jet, N10KJ, has crashed during takeoff from Bangor International Airport in Maine.



The airplane was carrying eight people at the time of the accident. No word has been released on the conditions of the plane's occupants.



The crash occurred… pic.twitter.com/L3IXyy7fUH — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 26, 2026

Nesreča se je zgodila, ko je območje zajelo sneženje. Opozorilo pred zimskim neurjem je veljalo za večji del Maina, vključno z Bangorjem, tretjim največjim mestom v zvezni državi.

Ali so bile glavni vzrok za nesrečo vremenske razmere, za zdaj še ni znano. Zvezna uprava za letalstvo in Nacionalni odbor za varnost v prometu sta na kraju nesreče, kjer poteka preiskava.