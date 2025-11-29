V strmoglavljenju letala pri Čepovanu umrl 61-letnik z Gorenjske

Danes se nadaljuje preiskava sobotnega strmoglavljenja ultralahkega letala na odročnem območju pri Čepovanu.

V razbitinah letala, ki je v soboto popoldan vzletelo v Kamniku, nato pa med Čepovanom in Lokovcem strmoglavilo, je po poročanju 24ur.com umrl 61-letnik z Gorenjske.

Preiskava nesreče se danes nadaljuje, vzrok tragedije je še nepojasnjen.

Kot so v petek povedali preiskovalci, je letalo letelo na višini približno 300 metrov nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskusila vzpostaviti stik, a je bil neodziven, zato so sprožili iskanje. Pilota so našli ob razbitinah ultralahkega letala, a ni kazal znakov življenja. Na letalu ni imel sopotnikov.