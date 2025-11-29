Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
29. 11. 2025,
12.31

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
letalska nesreča letalo strmoglavljenje

Sobota, 29. 11. 2025, 12.31

22 minut

V strmoglavljenju letala pri Čepovanu umrl 61-letnik z Gorenjske

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
strmoglavljenje letala | Foto zajem zaslona/Flightradar

Foto: zajem zaslona/Flightradar

Danes se nadaljuje preiskava sobotnega strmoglavljenja ultralahkega letala na odročnem območju pri Čepovanu.

V razbitinah letala, ki je v soboto popoldan vzletelo v Kamniku, nato pa med Čepovanom in Lokovcem strmoglavilo, je po poročanju 24ur.com umrl 61-letnik z Gorenjske.

Preiskava nesreče se danes nadaljuje, vzrok tragedije je še nepojasnjen.

Kot so v petek povedali preiskovalci, je letalo letelo na višini približno 300 metrov nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskusila vzpostaviti stik, a je bil neodziven, zato so sprožili iskanje. Pilota so našli ob razbitinah ultralahkega letala, a ni kazal znakov življenja. Na letalu ni imel sopotnikov.

strmoglavljenje letala
Novice Policija z novimi podrobnostmi o strmoglavljenju letala pri Čepovanu
letalska nesreča letalo strmoglavljenje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.