Nasvet zdravnika: zakaj vas pozimi v pisarni pečejo oči in boli glava ter kako to rešiti

Imate tudi vi in vaši sodelavci v pisarni pogosto suhe oči, glavobole, vas draži v grlu in ste izčrpani? To pogosto pripisujemo stresu, delu za zasloni, premalo odmorom in premajhnim vnosom tekočine. A resnica je precej bolj nepričakovana: v številnih pisarnah pozimi preprosto dihamo slab zrak.

Zdravje dihal in splošno počutje sta močno odvisna od zraka, ki ga vdihavamo v zaprtih prostorih. Zato ni vseeno, kako so nastavljene naprave, ki zrak dovajajo v pisarne. Le strokovno upravljani in redno vzdrževani sistemi lahko zagotovijo pogoje, ki so resnično prijazni do človeškega telesa.

Da bi razumeli, kaj se pozimi dogaja v naših pisarnah in zakaj se težave hitro pojavijo, smo za pojasnila povprašali pulmologa prof. dr. Matjaža Fležarja s Klinike Golnik ter strokovnjaka podjetja Astech, enega vodilnih slovenskih serviserjev klimatsko-prezračevalnih naprav.

"Klimatsko-prezračevalni sistem deluje dobro le, ko zagotavlja primerno temperaturo, dovolj zunanjega zraka, ustrezno vlažnost in šibke, človeku neškodljive pretoke," pojasnjuje pulmolog prof. dr. Matjaž Fležar s Klinike Golnik. Foto: Robert Zabukovec

Strokovnjak iz Astecha poudarja, da se pozimi težave izrazito povečajo, ker ogrevalni sistemi notranji zrak dodatno izsušijo: "Številni zaposleni verjamejo, da nelagodje čutijo zaradi zaslonov ali umetne svetlobe ter ergonomije, a dejanska težava je v tem, da preprosto dihajo neustrezen zrak."

Neustrezen zrak ni le moteč – pri ljudeh, ki so vsak dan več ur v takšnem prostoru, lahko vpliva na počutje, odpornost in zdravje. "Prezračevanje naj bo čim bolj podobno kratkemu, intenzivnemu odpiranju oken. Klimatsko-prezračevalni sistem deluje dobro le, ko zagotavlja primerno temperaturo, dovolj zunanjega zraka, ustrezno vlažnost in šibke, človeku neškodljive pretoke," pojasnjuje pulmolog.

Serviserji podjetja Astech poudarjajo, da številni sistemi v pisarnah pozimi delujejo v napačnem režimu. Brez rednega servisa in pravilnih nastavitev zrak ostaja presuh ali premočno kroži, kar zaposleni občutijo kot nelagodje, utrujenost in draženje dihal. Foto: Go4Digit, Gal Pazlar

Pogosta zmeda: prezračevanje ni enako kot klimatizacija

Strokovnjaki iz Astecha opozarjajo, da uporabniki pogosto mislijo, da naprava prezračuje, a v resnici zrak le reciklira. Klimatski sistemi praviloma krožijo predvsem notranji zrak ter ga hladijo ali ogrevajo, pri čemer svežega zraka ne dodajajo ali ga dodajajo le minimalno. Prezračevalni sistemi pa dovajajo svež zrak in odvajajo izrabljenega, kar je ključno za kakovost zraka. V sodobnih stavbah so pogosti tudi kombinirani sistemi, ki lahko prezračujejo in klimatizirajo hkrati – a le, če so pravilno nastavljeni.

Zakaj je zrak pozimi presuh

V številnih slovenskih stavbah, od pisarn do hotelov, sistemi delujejo vse leto – brez zimskega prilagajanja. Energetsko učinkoviti objekti so pogosto dobro zatesnjeni, kar je dobro za porabo energije, a zelo slabo za kakovost zraka.

Po besedah prof. dr. Fležarja pozimi težava nastane, ko hladen zunanji zrak vstopi v ogrevan prostor. Ogrevanje mu močno zniža relativno vlažnost, zapiranje oken in neustrezno nastavljeni prezračevalni sistemi pa povzročijo, da se vlaga ne nadomesti. Tako zrak v prostoru postane izrazito presuh. Suh zrak ni le neprijetnost in ne vpliva le na ljudi – škodi tudi opremi, pohištvu in elektroniki.

Prezračevanje v pisarnah mora posnemati kratko, intenzivno zračenje z odpiranjem oken, poudarja prof. dr. Matjaž Fležar, pulmolog s Klinike Golnik. Le sistemi, ki zagotavljajo dovolj zunanjega zraka, ustrezno vlažnost in blage pretoke, so prijazni do dihal. Občutek pihanja pozimi je po njegovih besedah jasen znak, da je naprava nepravilno nastavljena in dodatno izsušuje sluznico. Foto: Robert Zabukovec

Kaj lahko storite takoj

Zaposleni naj spremljajo svoje počutje. Ponavljajoče se pekoče oči, suho grlo, razpokane ustnice, občutki mravljinčenja ali statični preboji so jasen znak, da v prostoru nekaj ni v redu.

Zaposleni ali upravniki lahko najprej preverijo:

• ali sistem dovaja zadostno količino zunanjega zraka,

• ali so filtri čisti in ne zamašeni,

• ali naprava pozimi deluje v pravilnem režimu,

• ali so pretoki zraka premočni in povzročajo občutek prepiha,

• ali je vlaženje v napravi vklopljeno in ustrezno nastavljeno.

V podjetjih se pogosto osredotočijo na nakup nove opreme ali spremembo razsvetljave, a po izkušnjah serviserjev je kakovost zraka najpogosteje spregledana spremenljivka. Sodobni sistemi sicer omogočajo vlaženje zraka, a ta del naprave pogosto ni aktiviran ali zaradi zastarelih filtrov in nepravilnih nastavitev deluje neustrezno.

Kaj svetuje medicina

Prof. dr. Fležar priporoča letni pregled sistemov, ob pojavu težav tudi pogosteje. Pregled naj vključuje meritve pretokov, filtrov, temperature in vlažnosti, smiselno je tudi mikrobiološko testiranje. Pred servisom predlaga kratek anonimni vprašalnik za zaposlene, saj ti najhitreje zaznajo, kaj se dogaja v prostoru.

Če filtri kažejo znake kontaminacije, jih je treba zamenjati. Ob biološki onesnaženosti je treba dezinficirati naprave.

Pozimi se v pisarnah pogosto pojavi presuh zrak, ki draži sluznico dihal in oči, opozarja prof. dr. Matjaž Fležar, pulmolog s Klinike Golnik. Težava ni v delu za zasloni, temveč v neustrezno nastavljenem prezračevanju, ki ne zagotavlja dovolj zunanjega zraka in primerne vlažnosti. Foto: Robert Zabukovec

Zakaj Astech poudarja preventivo

V Astechu pravijo, da jih največ strank pokliče, ko so težave že nevzdržne – takrat se stroški popravil in nastavitev hitro povečajo. Reden servis omogoča, da je sistem nastavljen sezoni primerno in deluje z največjo učinkovitostjo.

Sistem mora biti nastavljen tako, da v prostor prinaša dovolj svežega zraka, ohranja primerno vlažnost in nikoli ne povzroča občutka pihanja. Zaposleni to prepoznajo kot udobje, medtem ko delodajalci hitro opazijo manj odsotnosti in večjo produktivnost.

Ključno vprašanje zime: kaj dihate v pisarni?

Ker v zaprtih prostorih preživimo velik del dneva, je kakovost zraka eden ključnih dejavnikov zdravega delovnega okolja – neposredno vpliva na zdravje, osredotočenost in počutje. Zrak mora biti čist, dovolj vlažen in ne sme dražiti dihal, kar je mogoče zagotoviti le s pravilno nastavljenimi in redno vzdrževanimi prezračevalnimi sistemi pod strokovnim nadzorom. Zato ob nelagodju ne krivite najprej zaslona ali napornega dne, temveč preverite, kakšen zrak kroži v vašem prostoru.

Naročnik oglasnega sporočila je ASTECH D. O. O.