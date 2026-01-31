Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
31. 1. 2026,
9.10

Smučarski skoki, Willingen, kvalifikacije in tekma (m)

Skakalci po zadnje odgovore pred olimpijskimi igrami

Domen Prevc, Oberstdorf 2026

Domen Prevc

Foto: Reuters

Smučarske skakalce pred novim vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Italiji, čakata le še dve posamični tekmi svetovnega pokala v Willingenu. Prva bo danes ob 16. uri, pred tem bodo ob 11.45 kvalifikacije.

Domen Prevc skakalne smuči
Sportal Fis grozi s kaznimi: Slovenijo preiskujejo zaradi sovražnega govora
Domen Prevc
Sportal V vetrovni loteriji zmagali Slovenci #video

Skakalna karavana je zbrana na zadnjem prizorišču pred začetkom olimpijskih iger, ki bodo v neposredni slovenski soseščini. Po petkovi tekmi mešanih ekip, na kateri je po eni seriji slavila slovenska zasedba Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Timi Zajc tako skakalke kot skakalce danes in jutri čakata še dve posamični tekmi.

Skakalci bodo morali pred tem prestati še kvalifikacijsko sito. Kvalifikacije se bodo v Nemčiji začele ob 11.45, nastopilo bo tudi pet Slovencev. Ob vodilnem tekmovalcu zime Prevcu in Zajcu še Anže Lanišek, Rok Oblak in Žiga Jančar.

Na prvem petkovem treningu je bil najboljši Japonec Ren Nikaido, na drugem pa Prevc. V seštevku petkove ekipne tekme je imel v moški konkurenci največji seštevek Nikaido, pred Karlom Geigerjem in Prevcem.

V nedeljo sledi še druga individualna preizkušnja, nato pa bodo misli usmerili na olimpijski izziv v Italiji, kjer bodo slovenske barve zastopali Prevc, Zajc in Lanišek.

Willingen, kvalifikacije:

