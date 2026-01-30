Petek, 30. 1. 2026, 10.32
3 minute
Nov udarec: bombni ciklon grozi jugovzhodni obali ZDA
Po obsežnem snežnem neurju, ki je konec minulega tedna zajelo večji del ZDA in vzelo najmanj 42 življenj, na milijone ljudi pa je ostalo brez elektrike, se bo po napovedih meteorologov ob jugovzhodni obali razvil bombni ciklon, ki bo prinesel nove snežne padavine.
Pri Nacionalni vremenski službi (NWS) so v sredo opozorili, da je nevarnemu mrazu po ZDA še vedno izpostavljenih več kot 200 milijonov ljudi. Opozorila pred hudim mrazom veljajo vse od Teksasa in Floride na jugu do New Yorka na severovzhodu in Detroita na srednjem zahodu. Snežne padavine so se medtem nadaljevale in krepile na območju Velikih jezer, še posebej v zveznih državah Michigan in New York.
Po napovedih bo nevihta ta konec tedna znova prinesla sneg, uničujoče vetrove in poplave, saj se ob jugovzhodni obali hitro krepi. Sunki orkanskega vetra lahko prizadenejo dele obale Severne Karoline in Virginije, nevihta pa bi lahko dosegla tudi obalo Nove Anglije, predvsem vzhodni Massachusetts.
RNLI issues safety warning over 'powerful' waves https://t.co/Bll8TZyGs7— BBC South West (@BBCSpotlight) January 30, 2026
Vremenoslovci pričakujejo, da se bo v petek pozno zvečer v bližini obale Severne Karoline oblikoval sistem nizkega zračnega tlaka, ki se bo nato hitro okrepil, ko se bo v soboto premikal proti severu, kar je proces, znan kot bombogeneza. Ko se bo bombni ciklon okrepil, bo proti jugu pritegnil izjemno hladen zrak, kar bo omogočilo sneženje na območjih, kjer zimsko vreme sicer pogosto ni značilno. Zapadlo bi lahko od 10 do 25, v nekaterih delih tudi 40 centimetrov snega.
⚠️ WINTER STORM WARNING in effect for ALL of Central NC!— NWS Raleigh (@NWSRaleigh) January 30, 2026
❄️ Totals: 3-7" expected (localized 10"+ possible). ⏰ When: Tonight through midday Sunday. 🛑 Impact: Travel could become impossible Saturday into Sunday. #NCwx pic.twitter.com/MVZU8MYGhX
Minuli teden je v snežnem neurju umrlo 42 ljudi, na milijone jih je ostalo brez elektrike. Letalska družba American Airlines je poročala o največjem številu odpovedanih poletov v svoji zgodovini.
Nevarne razmere v prometu in snežni meteži
Zelo hladen zrak, ki je že prisoten, bo omogočil hitro kopičenje snega po vsej regiji. Oprijel se bo cest, mostov in neobdelanih površin. Ker bo možnost taljenja majhna, vremenoslovci opozarjajo pred naglim poslabšanjem potovalnih razmer, nevarne razmere pa bi lahko trajale vse do nedelje zjutraj, ko naj bi se sneženje umirilo.
Močan veter lahko povzroči tudi snežne meteže.
A storm will rapidly strengthen along the East Coast this weekend, delivering heavy snow from the Carolinas to New England, with blizzard conditions likely in the hardest-hit areas. https://t.co/asY2OfBr1s pic.twitter.com/TisvJX5FL4— AccuWeather (@accuweather) January 29, 2026