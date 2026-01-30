Nov udarec: bombni ciklon grozi jugovzhodni obali ZDA

Po obsežnem snežnem neurju, ki je konec minulega tedna zajelo večji del ZDA in vzelo najmanj 42 življenj, na milijone ljudi pa je ostalo brez elektrike, se bo po napovedih meteorologov ob jugovzhodni obali razvil bombni ciklon, ki bo prinesel nove snežne padavine.

Pri Nacionalni vremenski službi (NWS) so v sredo opozorili, da je nevarnemu mrazu po ZDA še vedno izpostavljenih več kot 200 milijonov ljudi. Opozorila pred hudim mrazom veljajo vse od Teksasa in Floride na jugu do New Yorka na severovzhodu in Detroita na srednjem zahodu. Snežne padavine so se medtem nadaljevale in krepile na območju Velikih jezer, še posebej v zveznih državah Michigan in New York.

Po napovedih bo nevihta ta konec tedna znova prinesla sneg, uničujoče vetrove in poplave, saj se ob jugovzhodni obali hitro krepi. Sunki orkanskega vetra lahko prizadenejo dele obale Severne Karoline in Virginije, nevihta pa bi lahko dosegla tudi obalo Nove Anglije, predvsem vzhodni Massachusetts.

Vremenoslovci pričakujejo, da se bo v petek pozno zvečer v bližini obale Severne Karoline oblikoval sistem nizkega zračnega tlaka, ki se bo nato hitro okrepil, ko se bo v soboto premikal proti severu, kar je proces, znan kot bombogeneza. Ko se bo bombni ciklon okrepil, bo proti jugu pritegnil izjemno hladen zrak, kar bo omogočilo sneženje na območjih, kjer zimsko vreme sicer pogosto ni značilno. Zapadlo bi lahko od 10 do 25, v nekaterih delih tudi 40 centimetrov snega.

⚠️ WINTER STORM WARNING in effect for ALL of Central NC!



Minuli teden je v snežnem neurju umrlo 42 ljudi, na milijone jih je ostalo brez elektrike. Letalska družba American Airlines je poročala o največjem številu odpovedanih poletov v svoji zgodovini.

Nevarne razmere v prometu in snežni meteži

Zelo hladen zrak, ki je že prisoten, bo omogočil hitro kopičenje snega po vsej regiji. Oprijel se bo cest, mostov in neobdelanih površin. Ker bo možnost taljenja majhna, vremenoslovci opozarjajo pred naglim poslabšanjem potovalnih razmer, nevarne razmere pa bi lahko trajale vse do nedelje zjutraj, ko naj bi se sneženje umirilo.

Močan veter lahko povzroči tudi snežne meteže.

"Bombni cikloni so nizkotlačni vremenski sistemi, ki se razvijejo izjemno hitro. Da jih meteorologi označijo za 'bombne', mora njihov centralni tlak pasti za vsaj 24 hektopaskalov v 24 urah – ta proces se imenuje bombogeneza. To se zgodi, ko se hladni zračni tok z Arktike ali polarnih območij sreča s toplim morskim površjem, kar sproži močno konvekcijo in hitro okrepitev vrtinčastega sistema. Bombni cikloni so znani po ekstremnih vetrovih, ki lahko dosežejo hitrosti do 150 kilometrov na uro, in močnem dežju ali snegu," pojasnjujejo na spletnem portalu Neurje.si.

