Italijani ogorčeni, moti jih gostinstvo Jezeršek na olimpijskih igrah

Italijanski kulinarični kritik Edoardo Raspelli je sprožil burne odzive, ko je razkril, da bo del kulinarične ponudbe na olimpijskih igrah v Cortini zagotavljalo slovensko podjetje Jezeršek. V državi, kjer kulinarika velja za del nacionalne identitete, je odločitev hitro postala politično in kulturno vprašanje.

Tik pred začetkom olimpijskih iger v Cortini in Milanu je italijanski kulinarični novinar Edoardo Raspelli poskrbel za razburjenje med sonarodnjaki. Mesec in pol po tem, ko je Unesco italijansko kulinariko razglasil za nesnovno kulturno dediščino, je Raspelli opozoril, da bo za kulinarično ponudbo na olimpijskih igrah v Cortini skrbelo slovensko podjetje – gostinstvo Jezeršek.

"Nikoli nisem in nikoli ne bom imel nobenih predsodkov, ne spolnih ne rasnih, zame ne obstajajo barve ali drugačne telesne značilnosti kot nekaj problematičnega, toda jaz sem Italijan, ljubim Italijo," so izjavo Raspellija povzeli v italijanskem časopisu Il Fatto Quotidiano in izpostavili, da naj bi kulinarika na olimpijskih prizoriščih "zagotavljala vrhunsko hrano, pijačo in strežbo, ki predstavlja kulturo in kulinariko države gostiteljice".

Polemika z "nekdanjo republiko Jugoslavije"

"Res je, da se Alpe raztezajo čez 1.300 kilometrov, toda ali je bilo res treba vključiti – gastronomsko gledano – eno od nekdanjih republik Jugoslavije," so se še vprašali v omenjenem časopisu.

Cortina d'Ampezzo oziroma kraljica Dolomitov, kot temu smučarskemu središču pravijo v Italiji. Foto: Shutterstock

Na kritike se je že odzvalo podjetje On Location, uradni ponudnik cateringa na letošnjih olimpijskih igrah, in potrdilo, da bo gostinstvo Jezeršek skrbelo za kulinarično ponudbo na nekaterih olimpijskih lokacijah, ne pa na vseh.

Jezeršek na treh olimpijskih prizoriščih

"Skrbimo za 16 gostinskih lokacij na vseh olimpijskih prizoriščih, slovensko podjetje Jezeršek, ki deluje po vsej Evropi, pa bo skrbelo za tri prizorišča v Cortini," so sporočili. "Na vseh preostalih lokacijah bodo za kulinarično ponudbo skrbela italijanska podjetja za catering."

Podjetje Jezeršek bo kulinarično oskrbovalo prizorišče ženskih tekem v alpskem smučanju, legendarno progo Tofane, prizorišče tekem v bobu in sankanju ter prizorišče tekem v curlingu. Kot so zagotovili v podjetju On Location, bo Jezeršek tudi na teh prizoriščih "uporabljal lokalne italijanske izdelke ter zaposloval italijanske kuharje in lokalno osebje".

Tofane, prizorišče tekem v alpskem smučanju za ženske, je ena od lokacij, kjer bo za kulinariko skrbelo podjetje Jezeršek. Foto: Guliverimage

Slovenija je Cortini bližje kot Milano

Ob tem so dodali, da je podjetje Jezeršek geografsko celo bližje Cortini kot na primer podobna podjetja iz Milana, za Slovence pa so se odločili tudi zato, ker so jim jih priporočili "zaradi njihovih izkušenj na drugih velikih športnih dogodkih, med katerimi so bila nekatera tudi v Italiji".

Kako komentirajo italijanske kritike glede njihovega sodelovanja, smo vprašali tudi podjetje Jezeršek, kjer so nam odgovorili, da informacij, povezanih z organizacijo gostinskih storitev na posameznih olimpijskih prizoriščih, ne morejo komentirati.

Slovenska hiša v Cortini

So pa v podjetju Jezeršek poudarili, da so tako kot na poletnih olimpijskih igrah v Parizu tudi na zimskih olimpijskih igrah v Cortini uradni partner za catering v Slovenski hiši, promocijskem prostoru v središču Cortine d'Ampezzo, ki bo odprt za vse slovenske navijače in športne navdušence z vseh koncev sveta.

Tako bo videti Slovenska hiša v središču Cortine d'Ampezzo. Foto: OKS

Kot so zagotovili pri Jezeršku, bodo v Slovenski hiši predstavljali vrhunsko slovensko kulinariko s poudarkom na tradiciji, kakovostnih lokalnih surovinah in izbranih slovenskih dobaviteljih. "Ponudba bo združevala sodoben pristop in prepoznavne slovenske jedi," so sporočili in našteli nekaj značilnih jedi: izbor slovenskih mesnin, sušenih na kraški burji, siri iz malih slovenskih sirarn, idrijski žlikrofi, jota, bujta repa, blejska kremšnita ...

Poudarili so, da želijo mednarodnim gostom Slovenske hiše v Cortini predstaviti Slovenijo skozi kulinariko, ki temelji na dediščini in avtentičnih okusih. Za zdaj je znano tudi, da bodo uradna vina v Slovenski hiši zagotovili v Kleti Brda, ambasadorka Slovenske hiše pa je Tina Maze.

