V španskem mestu Alhaurin el Grande pri Malagi se je v soboto zgodila huda tragedija, v kateri je umrla britanska državljanka Victoria Hart. Frizerka, ki se je že v najstniških letih preselila v Španijo, je bila do smrti zabodena v svojem domu, kjer so bili prisotni tudi njeni trije otroci. Španske oblasti primer obravnavajo kot nasilje v družini.

Do napada z nožem je prišlo v soboto okoli poldneva, ko so sosedje zaslišali krike in nemudoma poklicali policijo. Policisti so ob prihodu našli Victorio Hart z ranami na vratu, zdravniki pa so lahko le še potrdili njeno smrt.

V času napada so bili doma njen 11-letni sin in sedemletni dvojčici. Po poročanju lokalnih medijev je bil prav njen sin tisti, ki je pritekel na skupni vrt in poklical babico, da je oče ubil mamo.

Glavni osumljenec umora je nekdanji partner žrtve, ki je po napadu sam odšel do bližnjega zapora. Že prej je imel prepoved približevanja Hart.

Življenje v Španiji in razhod

Hart je v Španijo prišla že v najstniških letih in v Alhaurínu ustvarila dom ter vodila manjši frizersko-lepotni salon. Z osumljencem sta se poročila leta 2017, a se pred nekaj meseci razšla. Kljub prepovedi približevanja je oče otrok še vedno vzdrževal stike z njimi.

Prijatelji in sosedi so Hart opisali kot predano mater, delavno frizerko in izjemno dobro osebo. "Victoria je imela najbolj čisto srce," je za Telegraph povedala domačinka Anne Khraiche, ki jo je dobro poznala.

Občina razglasila dan žalovanja

Mestne oblasti so dejanje ostro obsodile in ga označile za akt nasilja nad ženskami, obenem pa za danes razglasile dan žalovanja. Župan Anthony Bermudez je družini izrekel najgloblje sožalje ter poudaril, da mora skupnost stopiti skupaj v boju proti nasilju v družinah.

Španska policija je potrdila, da je osumljenec v pridržanju in da preiskava poteka.