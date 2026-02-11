Minister Sajovic ne pričakuje težav: Mislim, da je sporočilo jasno

Obrambni minister Borut Sajovic pri potrjevanju višine slovenskih obrambnih izdatkov, ki so lani po njegovih navedbah znašali dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), s strani Nata ne pričakuje težav. Zatrdil je še, da tajni dokument o sodelovanju v Natu, o katerem so poročali mediji, Slovenije ne prikazuje kot problematične članice.

"Jaz mislim, da je sporočilo, da smo dosegli dva odstotka, jasno. Lahko so kakšni pogledi različni, ampak ne pričakujem nobenih problemov," je glede obiska delegacije zavezništva v Sloveniji, ki med drugim pregleduje doseganje Natovih ciljev na področju obrambnih izdatkov Slovenije, danes ob robu zasedanja obrambnih ministrov EU v Bruslju povedal Sajovic.

Kot je še dejal, gre za reden in načrtovan obisk delegacije zavezništva, ki v vseh članicah Nata poteka na vsaki dve leti. Izrazil je prepričanje, da bo misija ugotovila "napredek na nekaterih pomembnih področjih, zagotovo pa nas čaka še nekaj dela".

Sajovic: Opaža se, da smo storili korak naprej

Komentiral je tudi tajni dokument, o katerem je v ponedeljek poročal portal Info360 in ki naj bi kazal, da so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico. Na ta dokument se je stranka SDS sicer sklicevala tudi v torkovi zahtevi za sklic nujne seje odbora DZ za obrambo, na kateri bi se seznanili z dejanskim stanjem obrambnih sposobnosti Slovenije.

Glede na navedbe SDS ta dokument "govori o (ne)izpolnjevanju zavez Republike Slovenije na obrambnem področju do Severnoatlantskega zavezništva in v katerem naj bi bile te ocene obrambnih sposobnosti in izpolnjevanja zavez izjemno negativne, s sklepno ugotovitvijo, da Slovenija predstavlja breme za zavezništvo".

"Depeše imajo seveda oznako tajnosti, v njej pa ne piše nič takega, kar bi Slovenijo prikazovalo kot kakorkoli problematično članico. Prej nasprotno, opaža se, da smo storili korak naprej," je danes v Bruslju povedal Sajovic, ki se bo v belgijski prestolnici v četrtek udeležil še zasedanja obrambnih ministrov zveze Nato. Dodal je, da ga sicer preseneča, da so sklic seje odbora zahtevali poslanci, ki se sej v zadnjem letu niso udeleževali.