Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
11. 2. 2026,
17.26

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Ministrstvo za obrambo minister Nato Borut Sajovic

Sreda, 11. 2. 2026, 17.26

1 ura, 16 minut

Minister Sajovic ne pričakuje težav: Mislim, da je sporočilo jasno

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Borut Sajovic | "Jaz mislim, da je sporočilo, da smo dosegli dva odstotka, jasno. Lahko so kakšni pogledi različni, ampak ne pričakujem nobenih problemov," je glede obiska delegacije zavezništva v Sloveniji dejal minister Sajovic. | Foto STA

"Jaz mislim, da je sporočilo, da smo dosegli dva odstotka, jasno. Lahko so kakšni pogledi različni, ampak ne pričakujem nobenih problemov," je glede obiska delegacije zavezništva v Sloveniji dejal minister Sajovic.

Foto: STA

Obrambni minister Borut Sajovic pri potrjevanju višine slovenskih obrambnih izdatkov, ki so lani po njegovih navedbah znašali dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), s strani Nata ne pričakuje težav. Zatrdil je še, da tajni dokument o sodelovanju v Natu, o katerem so poročali mediji, Slovenije ne prikazuje kot problematične članice.

"Jaz mislim, da je sporočilo, da smo dosegli dva odstotka, jasno. Lahko so kakšni pogledi različni, ampak ne pričakujem nobenih problemov," je glede obiska delegacije zavezništva v Sloveniji, ki med drugim pregleduje doseganje Natovih ciljev na področju obrambnih izdatkov Slovenije, danes ob robu zasedanja obrambnih ministrov EU v Bruslju povedal Sajovic.

Kot je še dejal, gre za reden in načrtovan obisk delegacije zavezništva, ki v vseh članicah Nata poteka na vsaki dve leti. Izrazil je prepričanje, da bo misija ugotovila "napredek na nekaterih pomembnih področjih, zagotovo pa nas čaka še nekaj dela".

Sajovic: Opaža se, da smo storili korak naprej

Komentiral je tudi tajni dokument, o katerem je v ponedeljek poročal portal Info360 in ki naj bi kazal, da so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico. Na ta dokument se je stranka SDS sicer sklicevala tudi v torkovi zahtevi za sklic nujne seje odbora DZ za obrambo, na kateri bi se seznanili z dejanskim stanjem obrambnih sposobnosti Slovenije.

Glede na navedbe SDS ta dokument "govori o (ne)izpolnjevanju zavez Republike Slovenije na obrambnem področju do Severnoatlantskega zavezništva in v katerem naj bi bile te ocene obrambnih sposobnosti in izpolnjevanja zavez izjemno negativne, s sklepno ugotovitvijo, da Slovenija predstavlja breme za zavezništvo".

"Depeše imajo seveda oznako tajnosti, v njej pa ne piše nič takega, kar bi Slovenijo prikazovalo kot kakorkoli problematično članico. Prej nasprotno, opaža se, da smo storili korak naprej," je danes v Bruslju povedal Sajovic, ki se bo v belgijski prestolnici v četrtek udeležil še zasedanja obrambnih ministrov zveze Nato. Dodal je, da ga sicer preseneča, da so sklic seje odbora zahtevali poslanci, ki se sej v zadnjem letu niso udeleževali.

Borut Sajovic
Novice Obrambni ministri EU o evropski varnosti in podpori Ukrajini
Spin
Novice Po dveh letih Spin spet deluje
Borut Sajovic, Spotkast
Novice Sajovic: Volilne kampanje po letu 2022 sploh nismo prekinili
Ministrstvo za obrambo minister Nato Borut Sajovic
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.