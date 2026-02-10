Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
10. 2. 2026,
13.11

Torek, 10. 2. 2026, 13.11

1941-2026

Umrl slovenski šahovski velemojster Bruno Parma

Avtor:
STA

Bruno Parma | Za vedno se je poslovil Bruno Parma. | Foto Aleš Fevžer

Za vedno se je poslovil Bruno Parma.

Foto: Aleš Fevžer

V 85. letu starosti je v petek umrl slovenski šahovski velemojster Bruno Parma, je na spletni strani zapisala Šahovska zveza Slovenije. Parma velja za eno največjih in najbolj prepoznavnih imen slovenskega šaha ter sinonim vrhunskega tekmovalnega šaha v Sloveniji, so še zapisali pri krovni zvezi.

V svoji bogati karieri je Parma osvojil šest kolajn na šahovskih olimpijadah, in sicer štiri srebrne (1962, 1964, 1968, 1974) in dve bronasti (1970, 1980).

Za jugoslovansko reprezentanco, eno najmočnejših ekip tistega časa, je nastopil na osmih šahovskih olimpijadah in pri tem v vseh nastopih izgubil le tri partije.

Parma je zablestel že kot mladinec in leta 1961 na Nizozemskem postal mladinski svetovni prvak. To mu je uspelo kot drugemu Jugoslovanu, do danes pa je tudi edini Slovenec s tem nazivom. Že dve leti pozneje je osvojil velemojstrski naziv.

Za svoje dosežke je prejel več priznanj Šahovske zveze Slovenije in športnih organizacij, najvišje priznanje ŠZS Vidmarjevo priznanje in Bloudkovo nagrado za izredne dosežke v šahu.

"Njegov vpliv na slovenski šah je bil izjemen, saj je navdihnil številne generacije šahistov. Slovenska šahovska skupnost se ga bo spominjala kot pionirja vrhunskega tekmovalnega šaha in predanega ambasadorja igre," je zapisala krovna šahovska zveza.

