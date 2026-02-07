Portugalsko in Španijo doseglo novo neurje

Potem ko je Iberski polotok letos zajelo že več neurij, je danes Portugalsko in Španijo doseglo neurje Marta, poročajo tuje tiskovne agencije. V delih obeh držav so oblasti razglasile oranžno stopnjo nevarnosti, obe državi sta na pomoč poklicali tudi vojsko.

Neurje Marta je zjutraj doseglo Portugalsko, nato pa so se močan dež, orkanski sunki vetra in visoki valovi razširili tudi na Španijo, predvsem pokrajini Andaluzija in Extremadura, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi več neurij, ki so državi zadela v zadnjih tednih, so večja območja že pod vodo. Jezera so narasla, reke pa se razlivajo. Tla so razmočena, zato ne vpijajo več vode.

Nove močne padavine bodo razmere verjetno še poslabšale. Španska meteorološka agencija Aemet sicer pričakuje, da bodo padavine manj ekstremne kot med nedavnim neurjem Leonardo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Španiji so evakuirali okoli 11.000 ljudi, na Portugalskem pa okoli 1000 prebivalcev nižje ležečih regij.

Oblasti v Andaluziji pozivajo prebivalce, naj kar se da omejijo svoje gibanje. Zaprli so veliko cest in v veliki meri ustavili železniški promet.

V gorski vasici Grazalema v Andaluziji so zaradi vode, ki je iz višjih leg pod zemljo pritekala pod kraj, začutili tresljaje, podobne potresu. Zaradi nevarnosti porušenja so vas izpraznili.

Foto: Reuters

Že za več milijard evrov škode

Po uradnih podatkih škoda, ki jo je predvsem na Portugalskem pretekli teden povzročilo neurje Kristin, že znaša več milijard evrov. Poplave in orkanski vetrovi so uničili številne hiše, zaradi zemeljskih plazov so zaprte številne ceste in železniške proge, ogromna škoda je nastala tudi v kmetijstvu, poroča portugalska televizija RTP.

Vremenoslovci nenavadno serijo neurij v sicer dokaj sušni regiji pojasnjujejo z redko vremensko situacijo nad Atlantikom, kjer se je območje visokega tlaka nad Grenlandijo in Islandijo razširilo dlje proti jugu kot običajno. Posledično se atlantske fronte, ki običajno prizadenejo Veliko Britanijo in Nemčijo, zdaj pomikajo dlje proti jugu.

Na Portugalskem je sicer zaradi neurij od prejšnjega tedna življenje izgubilo 13 oseb. Nedavno neurje Leonardo je terjalo tudi življenje ženske v Andaluziji, katere truplo so našli v petek.

Foto: Reuters