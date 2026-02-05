Nova smrtonosna nevihta, a vrhunec še pričakujejo #video

Zaradi nevihte Leonardo, ki je v sredo prizadela Iberski polotok, so evakuirali na tisoče ljudi, zaprli šole in odpovedali železniške prevoze. Leonardo je najnovejša nevihta v seriji silovitih neurij, ki so letos prizadela Španijo in Portugalsko.

La dépression #Leonardo a durement touché la péninsule Ibérique et le Nord du Maroc avec des abats d'eau atteignant près de 600 mm en 24 h en Andalousie qui ont causé et aggravées les inondations déjà présentes dans ces régions suite au passage de Kristin.… pic.twitter.com/s41U3eCAeb — CATastrophesNATurelles.net (@catnatnet) February 5, 2026

Z jugovzhoda Portugalske poročajo o smrti 60 let starega moškega, ki ga je odnesla poplava, ko je s svojim avtomobilom skušal prečkati poplavljeno območje, so sporočili iz civilne zaščite. "Našli so vozilo z enim potnikom, imamo smrtno žrtev," je po navedbah Euronews dejal tiskovni predstavnik in dodal, da se je nesreča zgodila v bližini jezu v občini Serpa.

Holy Moses - Areas of Portugal flooding after extreme rainfall.

📍Alcácer do Sal, Setúbal District, Portugal.pic.twitter.com/6nJXTLXu4z — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) February 5, 2026

Na Portugalskem se soočajo z velikimi težavami, saj si še niso povsem opomogli od neurja Kristin prejšnji teden, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, poškodovanih pa je še več sto. Več deset tisoč ljudi je ostalo brez elektrike.

Floods in Spain. How will these @Tesla's fair in all that water.

San Martín de Tesorillo, Cadiz 👇 pic.twitter.com/LG4vmNuS0z — LucreciaAldao🇪🇸🇵🇭🇺🇲🇬🇧🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@LucreciaAldao) February 4, 2026

Reševalne službe so se od nedelje odzvale na več kot 3.300 klicev, večinoma zaradi poplav, podrtih dreves in zemeljskih plazov, so še sporočili iz agencije za civilno zaščito. V sredo so na pomoč napotili več kot 11 tisoč ljudi, v osrednji Portugalski so evakuirali približno 200 prebivalcev.

Vrhunec še pričakujejo

V mestu Alcácer do Sal, južno od Lizbone, je reka Sado prestopila bregove in poplavila glavno mestno avenijo. Portugalska ministrica za okolje Maria da Graça Carvalho je v sredo dejala, da obstaja velika zaskrbljenost zaradi posledic neurja v četrtek, ko pričakujejo vrhunec razmer.

Vreme naj bi se v soboto in nedeljo še poslabšalo, je povedala ministrica in dodala, da bo nov vrhunec slabega vremena v ponedeljek, torek ali sredo oziroma v začetku prihodnjega tedna.

Na jugu Španije rdeči alarm

Španska meteorološka agencija AEMET je zaradi izrednih padavin izdala najvišjo, rdečo stopnjo opozorila za dele južne regije Andaluzije, svari pred poplavami in zemeljskimi plazovi.

Glavni uradnik za izredne razmere v Andaluziji Antonio Sanz je na tiskovni konferenci razmere v gorski občini Grazalema označil za zelo skrb vzbujajoče. V Grazalemi je v samo 24 urah padlo več kot 40 centimetrov dežja, kar je "količina padavin, ki v Madridu običajno pade skozi vse leto", je pojasnil tiskovni predstavnik AEMET-a Ruben del Campo.

V Andaluziji so evakuirali približno 3.500 ljudi, reševalnim službam pomaga več sto vojakov. Vse šole v Andaluziji so zaprli, izjema je le najvzhodnejša provinca Almeria.