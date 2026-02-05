V Dalmaciji osemmetrski valovi in veter s 137 kilometri na uro #video

Dalmacijo je v sredo prizadelo neurje z nevihtami in orkanskim vetrom. Močan jugo je povzročil visoke valove, ob obali so zabeležili eno največjih plim v zadnjih letih, zaradi katere je poplavilo ulice in tudi hiše. O težkih razmerah so poročali iz Kaštela, kjer je zalilo več hiš.

V Dalmaciji je pihal močan južni veter. Najmočnejši sunek so zabeležili na Palagruži, dosegel je 137 kilometrov na uro. Hrvaška meteorološka služba je v bližini dvakrat izmerila najvišjo višino valov osem metrov, poroča hrvaški portal N1.

Morje višje za več kot pol metra

Hkrati se je ob obali in na otokih pojavila izrazita plima, ki je bila po poročanju medijev najvišja letos in ena najvišjih v zadnjih letih. Morje se je dvignilo za več kot pol metra, ponekod tudi za več kot 70 centimetrov, zaradi česar je poplavilo nižje dele obale.

Morje se je razlilo na obalo in ulice ter doseglo domove in poslovne prostore. Plima je bila še posebej izrazita v Trogirju in Splitu, pa tudi v Kaštelu, Omišu in na Hvaru.

Poleg plimovanja so v Splitu težave povzročali močni sunki vetra. Veter je razmetaval zaščitne ograje, premikal zabojnike in podiral lažje konstrukcije.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer so prekinili številne trajektne, katamaranske in ladijske linije, ki povezujejo otoke z Zadrom, Šibenikom, Splitom in Dubrovnikom.