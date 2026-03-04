Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
4. 3. 2026,
električni avtomobili Španija proizvodnja avtomobilov Leapmotor

Sreda, 4. 3. 2026, 6.38

Začeli bodo s proizvodnjo leapmotorja B10

Leapmotor prodira v Evropo: Stellantis potrdil proizvodnjo v Španiji

Leapmotor B10 | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilski koncern Stellantis je uradno potrdil, da bo električne avtomobile kitajske znamke Leapmotor začel proizvajati v Španiji. Prvi model, električni SUV B10, bo s proizvodne linije v tovarni pri Zaragozi zapeljal v drugi polovici leta 2026, kar predstavlja pomemben korak pri širitvi kitajske znamke na evropskem trgu.

Koncern Stellantis je potrdil, da bo v svoji tovarni v Figueruelasu pri Zaragozi v Španiji začel proizvodnjo električnih vozil kitajske znamke Leapmotor. Prvi model, ki bo nastajal v Evropi, bo kompaktni križanec leapmotor B10 s ceno okrog 31 tisočakov (pred izkoriščanjem subvencije). Po besedah izvršnega direktorja Antonia Filose naj bi se proizvodnja začela v drugi polovici leta 2026.

Proizvodnja modela B10 v Španiji naj bi bila šele prvi korak. Po napovedih Leapmotorjevih predstavnikov naj bi od leta 2027 v isti tovarni izdelovali še več modelov, med drugim B05, A10 in A05. Model A10 bo na evropskem trgu sicer nastopal pod imenom B03X.

Že brez tovarne hitra širitev v Evropi

Mednarodne dejavnosti znamke vodi podjetje Leapmotor International, skupno podjetje, v katerem ima Stellantis 51-odstotni delež, Leapmotor pa 49 odstotkov. To podjetje skrbi za prodajo, distribucijo in proizvodnjo vozil Leapmotor zunaj Kitajske, medtem ko razvoj in proizvodnja za domači kitajski trg ostajata v rokah matične družbe.

Leapmotor hkrati pospešeno širi svojo prisotnost v Evropi. Prodajno in servisno mrežo je v okviru Stellantisove infrastrukture razširil na več kot 800 prodajnih in servisnih točk, kar je približno dvakrat več kot leto prej. Leta 2025 je znamka vstopila tudi na več novih evropskih trgov, med drugim tudi v Slovenijo.

