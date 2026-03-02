Kitajski proizvajalec Leapmotor je pred uradnim lansiranjem na domačem trgu razkril notranjost svojega novega kompaktnega električnega križanca A10, ki bo na mednarodnih trgih nosil oznako B03X.

Leapmotor je objavil prve uradne fotografije notranjosti modela Leapmotor A10, ki je trenutno še v fazi prednaročil, na kitajski trg pa prihaja v prvem četrtletju. Notranjost zaznamuje ravna armaturna plošča z 8,88-palčnim digitalnim merilnikom in 14,6-palčnim osrednjim zaslonom ločljivosti 2.5K. Vozilo vključuje ambientalno osvetlitev in brezžično polnjenje telefona. Zasnova notranjosti je podobna kot pri večjih bratih C10 in B10.

V Evropi med priljubljene kompaktne križance

Foto: Leapmotor SUV meri 4,27 metra v dolžino in ima medosno razdaljo 2,61 metra, kar ga uvršča med kompaktne mestne športne terence. Poganja ga elektromotor z močjo 90 kilovatov, na voljo pa sta bateriji kapacitete 39,8 kilovatne ure in 53 kilovatnih ur.

Zunanjost sledi Leapmotorjevi oblikovalski filozofiji z zaprto masko, izrazitimi LED-žarometi in polskritimi kljukami vrat. Kupci bodo lahko izbirali med šestimi barvami karoserije.

Avtomobil bo še letos pripeljal tudi na slovenske ceste in bo ena zanimivejših popestritev segmenta B SUV – ta je prodajno najpomembnejši na slovenskem avtomobilskem trgu.

Foto: Leapmotor Foto: Leapmotor