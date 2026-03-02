Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
12.53

Leapmotor razkril notranjost novega A10

Hit bi lahko postal tudi v Sloveniji: razkrita notranjost Leapmotorjevega križanca

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

leapmotor A10 | Foto Leapmotor

Foto: Leapmotor

Kitajski proizvajalec Leapmotor je pred uradnim lansiranjem na domačem trgu razkril notranjost svojega novega kompaktnega električnega križanca A10, ki bo na mednarodnih trgih nosil oznako B03X.

Leapmotor je objavil prve uradne fotografije notranjosti modela Leapmotor A10, ki je trenutno še v fazi prednaročil, na kitajski trg pa prihaja v prvem četrtletju. Notranjost zaznamuje ravna armaturna plošča z 8,88-palčnim digitalnim merilnikom in 14,6-palčnim osrednjim zaslonom ločljivosti 2.5K. Vozilo vključuje ambientalno osvetlitev in brezžično polnjenje telefona. Zasnova notranjosti je podobna kot pri večjih bratih C10 in B10.

V Evropi med priljubljene kompaktne križance

leapmotor A10 | Foto: Leapmotor Foto: Leapmotor SUV meri 4,27 metra v dolžino in ima medosno razdaljo 2,61 metra, kar ga uvršča med kompaktne mestne športne terence. Poganja ga elektromotor z močjo 90 kilovatov, na voljo pa sta bateriji kapacitete 39,8 kilovatne ure in 53 kilovatnih ur. 

Zunanjost sledi Leapmotorjevi oblikovalski filozofiji z zaprto masko, izrazitimi LED-žarometi in polskritimi kljukami vrat. Kupci bodo lahko izbirali med šestimi barvami karoserije.

Avtomobil bo še letos pripeljal tudi na slovenske ceste in bo ena zanimivejših popestritev segmenta B SUV – ta je prodajno najpomembnejši na slovenskem avtomobilskem trgu.  

Leapmotor A10 B03X | Foto: Leapmotor Foto: Leapmotor Leapmotor A10 B03X | Foto: Leapmotor Foto: Leapmotor

