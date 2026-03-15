Finalna tekma med Španijo in Argentino v Katarju odpovedana

Finale medcelinske nogometne tekme med Argentino in Španijo, prvakoma Južne Amerike in Evrope, ki je bil predviden za 27. marec v Katarju, so odpovedali. Kot je danes potrdila Evropska nogometna zveza (Uefa), finalissime zaradi razmer na Bližnjem vzhodu po napadih ZDA in Izraela na Iran in povračilnih napadih Irana na zaveznice ZDA v regiji ne bo.

Uefa je danes še dodala, da za finalissimo ne bo iskala novega termina in lokacije in da dvoboj, ki je bil predviden 27. marca na stadionu Lusail v Katarju, dokončno odpade.

Čeprav so sprva razmišljali o selitvi tekme na madridski stadion Bernabeu, je Argentina to možnost zavrnila, je še dodala Uefa.