Španija: Ne manj, več prebežnikom bomo legalizirali status

Medtem ko večina zahodnih držav zaostruje migracijsko politiko, je španska levo usmerjena vlada sprejela odlok o regulaciji statusa za več sto tisoč dokumentiranih migrantov, kar je po ocenah med 500 tisoč in milijon ljudmi. Kot številne druge, se tudi država na Iberskem polotoku sooča s kritičnim pomanjkanjem delovne sile.

Pri tem so v Španiji uvedli nekaj pogojev: prosilci morajo dokazati bivanje v Španiji vsaj pet zaporednih mesecev pred 31. decembrom 2025 in ne smejo imeti kazenske kartoteke. Pridobijo lahko enoletno obnovljivo dovoljenje za prebivanje, vloge pa bodo začeli zbirati aprila. Postopki pridobivanja dokumentov naj bi trajali do tri mesece, poroča kanadska radiotelevizijska mreža CBC.

Špansko gospodarstvo sicer cveti, saj so imeli lani 2,8-odstotno gospodarsko rast, vendar se sooča s hudim pomanjkanjem delovne sile, zlasti v gradbeništvu, kjer bi potrebovali okoli 700 tisoč delavcev, pa tudi v turizmu in storitvah.

Regulacija bo omogočila plačevanje socialnih prispevkov in davkov. Trenutno so namreč neregistrirani migranti strošek za državo, saj imajo dostop do zdravstva, ne morejo pa prispevati v proračun. Prav tako želijo z ukrepom zmanjšati delo na črno, saj so v takšnih razmerah migranti pogosto žrtve izkoriščanja in nizkih plač.

Družbeni in politični odzivi

Skoraj 90 odstotkov migrantov prihaja iz Latinske Amerike in zaradi zaostrene politike v ZDA se jih vedno več odloča za Španijo, tudi zaradi jezika in kulture.

Gospodarstveniki in delodajalci naj bi sicer načrt močno podpirali, saj jih pestijo velike potrebe po delavcih.

Vendar pa desna opozicija svari pred preobremenitvijo javnih storitev, skrajna desnica priseljevanje celo označuje kot "invazijo". Strokovnjaki med drugim opozarjajo tudi na že zdaj preobremenjen birokratski sistem, ki težko obdeluje ogromno število vlog.

Španski premier Pedro Sánchez ukrep zagovarja kot pot "dostojanstva in pravičnosti", ki bo še dodatno okrepila špansko ekonomijo.