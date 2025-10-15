Trump: Zelo sem nezadovoljen s Španijo. Razmišljal sem, da bi jih kaznoval.

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek ponovno napadel Španijo, ker zavrača zvišanje izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP, in zaradi tega zagrozil z višjimi carinami na izvoz v ZDA.

"Zelo sem nezadovoljen s Španijo. Je edina država, ki ni dvignila porabe na pet odstotkov. Razmišljal sem, da bi jih kaznoval trgovinsko s carinami, in mislim, da bom to morda tudi storil," je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Nezadovoljen že prejšnji mesec

Trump je že prejšnji teden izražal nezadovoljstvo, ker se je Španija zavezala, da bo za obrambo odmerila le 2,1 odstotka svojega BDP, in menil, da bi morali Španijo zaradi tega izključiti iz zveze Nato. V ponedeljek je to vprašanje mimogrede javno načel tudi pred španskim premierjem Pedrom Sanchezom na slovesnem podpisu mirovnega sporazuma za Gazo v Egiptu.

Sanchez je trdil, da bi morala Španija izpolniti svoje cilje glede zmogljivosti in ne fiksnih ciljev glede porabe, vključno s kibernetsko varnostjo in okoljem v svojih izračunih.

Po Trumpovi grožnji z izključitvijo je španska vlada sporočila, da je Španija zavezana in polnopravna članica Nata, ki izpolnjuje svoje cilje glede zmogljivosti enako kot ZDA.