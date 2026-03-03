Zaradi napadov ogrožena izvedba Finalissime v Katarju

Zaradi razmer na Bližnjem vzhodu po raketnih in letalskih napadih ZDA in Izraela na Iran in povračilnih napadih Irana na zaveznice ZDA v regiji je pod velikim vprašajem izvedba Finalissime, medcelinske nogometne tekme med Argentino in Španijo, prvakoma Južne Amerike in Evrope. Tekma je predvidena 27. marca na stadionu Lusail v Katarju.

Po raketnih napadih v Perzijskem zalivu se je Katar odločil, da začasno ustavi vse športne dejavnosti, vključno z najvišjo nogometno ligo v tej državi. To je postavilo pod vprašaj Finalissimo, saj je tekma načrtovana konec marca.

Evropska nogometna zveza Uefa pozorno spremlja razmere na Bližnjem vzhodu v zvezi z "velikim finalom" med Argentino in Španijo v Katarju.

Finalissima, prej znan kot evropski/južnoameriški pokal narodov in imenovan tudi pokal Artemio Franchi, je medcelinska nogometna tekma, ki jo organizirata južnoameriška federacija Conmebol in Uefa, na tej tekmi pa se pomerijo zmagovalci južnoameriškega prvenstva in EP.

Tekma naj bi bila na stadionu Lusail, kjer je Argentina pod vodstvom Lionela Messija leta 2022 osvojila svetovno prvenstvo.

Španci so aktualni evropski prvaki. Foto: Guliverimage

Katarska nogometna zveza je v nedeljo zaradi napetosti po napadih ZDA in Izraela na Iran do nadaljnjega prestavila vse turnirje in tekme. Argentina naj bi se 31. marca pomerila tudi s Katarjem na prijateljski tekmi.

"Uefa v sodelovanju s Conmebolom in lokalnim organizacijskim odborom skrbno spremlja in ocenjuje vse dogodke," so v ponedeljek za ameriško tiskovno agencijo Associated Press povedali pri Uefi.

Za zdaj ostajajo pri prvotnih načrtih. Španski selektor Luis de La Fuente meni, da bi bila sprememba prizorišča najboljša odločitev. "Treba bi bilo najti drugo prizorišče, če je le mogoče, medtem ko tekem tam ni mogoče igrati," je povedal za RNE Deportes.

"Mislim, da je to v bistvu smer, v katero gredo pogajanja. Ljudje delajo na tem na vseh ravneh. Vemo, da potekajo pogovori, pogajanja so v teku. Prva prednostna naloga, očitno, kot družbe, je ustaviti konflikt, ampak ko je že v polnem teku ne vemo, kako dolgo bo trajal."

