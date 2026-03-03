Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
3. 3. 2026,
15.06

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Španija Argentina Finalissima Katar

Torek, 3. 3. 2026, 15.06

28 minut

Katar ustavil vse športne dejavnosti

Zaradi napadov ogrožena izvedba Finalissime v Katarju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Argentina, svetovni prvaki 2022 | Argentinci so prav v Lusailu leta 2022 dvignili pokal svetovnih prvakov. | Foto Guliverimage

Argentinci so prav v Lusailu leta 2022 dvignili pokal svetovnih prvakov.

Foto: Guliverimage

Zaradi razmer na Bližnjem vzhodu po raketnih in letalskih napadih ZDA in Izraela na Iran in povračilnih napadih Irana na zaveznice ZDA v regiji je pod velikim vprašajem izvedba Finalissime, medcelinske nogometne tekme med Argentino in Španijo, prvakoma Južne Amerike in Evrope. Tekma je predvidena 27. marca na stadionu Lusail v Katarju.

Po raketnih napadih v Perzijskem zalivu se je Katar odločil, da začasno ustavi vse športne dejavnosti, vključno z najvišjo nogometno ligo v tej državi. To je postavilo pod vprašaj Finalissimo, saj je tekma načrtovana konec marca.

Evropska nogometna zveza Uefa pozorno spremlja razmere na Bližnjem vzhodu v zvezi z "velikim finalom" med Argentino in Španijo v Katarju.

Finalissima, prej znan kot evropski/južnoameriški pokal narodov in imenovan tudi pokal Artemio Franchi, je medcelinska nogometna tekma, ki jo organizirata južnoameriška federacija Conmebol in Uefa, na tej tekmi pa se pomerijo zmagovalci južnoameriškega prvenstva in EP.

Tekma naj bi bila na stadionu Lusail, kjer je Argentina pod vodstvom Lionela Messija leta 2022 osvojila svetovno prvenstvo.

Španci so aktualni evropski prvaki. | Foto: Guliverimage Španci so aktualni evropski prvaki. Foto: Guliverimage

Katarska nogometna zveza je v nedeljo zaradi napetosti po napadih ZDA in Izraela na Iran do nadaljnjega prestavila vse turnirje in tekme. Argentina naj bi se 31. marca pomerila tudi s Katarjem na prijateljski tekmi.

"Uefa v sodelovanju s Conmebolom in lokalnim organizacijskim odborom skrbno spremlja in ocenjuje vse dogodke," so v ponedeljek za ameriško tiskovno agencijo Associated Press povedali pri Uefi.

Za zdaj ostajajo pri prvotnih načrtih. Španski selektor Luis de La Fuente meni, da bi bila sprememba prizorišča najboljša odločitev. "Treba bi bilo najti drugo prizorišče, če je le mogoče, medtem ko tekem tam ni mogoče igrati," je povedal za RNE Deportes.

"Mislim, da je to v bistvu smer, v katero gredo pogajanja. Ljudje delajo na tem na vseh ravneh. Vemo, da potekajo pogovori, pogajanja so v teku. Prva prednostna naloga, očitno, kot družbe, je ustaviti konflikt, ampak ko je že v polnem teku ne vemo, kako dolgo bo trajal."

Preberite še:

Sanel Konjević
Sportal Slovenec opozarja: Vse, kar v Evropi beremo o Iranu, lahko zmečkaš in vržeš v koš
Cristiano Ronaldo
Sportal Cristiano Ronaldo zapustil Savdsko Arabijo
Španija Argentina Finalissima Katar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.