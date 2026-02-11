Miki Vlahovič bo ponovno dedek

Glasbenik Miki Vlahovič bo letos z ženo Petro praznoval 30. obletnico poroke, za revijo pa je med drugim razkril tudi, da bo prav tako letos še drugič postal dedek. Po njegovih domnevah se bodo namreč letos v družini razveselili še druge vnukinje.

Pevec in glasbenik Miki Vlahovič ter nekdanji član skupine Victory, ki že vrsto let svojo glasbeno kariero nadaljuje na samostojni poti, je za revijo Lady razkril, da se bo njihova družina letos znova razveselila naraščaja. Po njegovih besedah se bo tako prva vnučka Illa, hčerka njegovega sina Marka, razveselila prihoda sestrične, kar pomeni, da bo njihova družina bogatejša še za eno vnukinjo.

V istem letu, ko Miki Vlahovič s svojo ženo Petro praznuje 30. obletnico poroke, bosta tako drugič postala dedek in babica. Kot je za omenjeno revijo povedal Vlahovič, je že pred rojstvom prve vnukinje pravilno napovedal spol otroka:

"Otroka sta naju izpopolnila. To je nadgradnja življenjskega ciklusa. Zdaj, ko se nama že rojevajo vnuki, opažava, da je to najlepša stvar, ki sva jo 'pridelala' v svoji družinski zvezi, v svojem sožitju. Maja lani (maja 2024, op. p.) sva postala dedek in babica nasmejani, ljubki in simpatični vnukinji. Zelo pa naju veseli, da bo Illa letos dobila sestrično, vsaj tako pravim jaz, že prvič sem uganil, da bo deklica," je svoje občutke za revijo Lady ob letošnjih dveh velikih življenjskih prelomnicah strnil Vlahovič.

"Tako se najin 30-letni življenjski valček lepo nadaljuje. Ko vidim svojo soplesalko v naročju s svojo vnukinjo, vidim njen srečni izraz, vidim, kako žari. Toliko ljubezni, kot je ona da otrokom … to je neverjetno, kozmično," je še o svoji ženi Petri povedal glasbenik, z njim pa se je strinjala tudi njegova žena: "Ko imaš vnučka, je to čisto poseben, drugačen občutek kot pri otrocih. Sploh ne znam opisati," je še dodala.

Tako sin kot hčerka sta se poročila mlada

Miki in Petra Vlahovič sta starša dvema odraslima otrokoma, starejšemu sinu Marku in nekaj let mlajši hčerki Tii (danes se piše Repina), ki sta se oba mlada poročila, zdaj pa bosta v svojih zgodnjih dvajsetih letih tudi oba prvič postala mlada starša. Starejši sin Mark se je s partnerko Niko poročil leta 2022, leta maja 2024 pa sta postala starša hčerki Illi. Mlajša hčerka Tia Repina pa je večno zvestobo lanskega junija obljubila svojemu izbrancu Gašperju Repini, zdaj pa par očitno pričakuje prvega otroka.